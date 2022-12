Ona vážně studovala ekonomii? Já bych Klausovi zápočet taky nedala, opáčila Nerudová. A sranda pokračuje

Profesorka ekonomie a prezidentská kandidátka Danuše Nerudová se opětovně dostala do slovní přestřelky s exprezidentem Václavem Klausem, taktéž profesorem ekonomie. Ten zapochyboval o jejím ekonomickém vzdělání, přičemž uvedl, že u něj by zápočet určitě nedostala. Nerudová mu úder vrátila s tím, že Klaus by u ní rovněž neuspěl.

Nerudová v říjnu v rámci úvah o vlivu českého prezidenta na společnost uvedla příklad, jak prý kvůli postoji Václava Klause ke klimatickým změnám v době jeho prezidentství České republice ujel vlak v oblasti obnovitelných zdrojů.

„Vzpomeňme si na éru prezidenta Václava Klause. Na to, jak deset let do této společnosti nasouval narativ o tom, že globální změna klimatu neexistuje. A naše společnost se deset let zasekla na této diskusi a zpochybňovali jsme nejrůznější vědecké studie. A proto nám třeba ve struktuře energetického mixu ujel vlak o deset let,“ uvedla Nerudová, jak informuje server iDNES.cz.

Její slova si nenechal líbit Václav Klaus, který v XTV zapochyboval o ekonomickém vzdělání bývalé rektorky Mendelovy univerzity. „Tato paní, nevím, jak se mohla stát profesorkou, a nevím, jestli někdy absolvovala ekonomii, možná ano, ale u mě by zkoušku ani zápočet určitě nikdy nedostala,“ prohlásil Klaus.

Ten již počátkem roku označil Nerudovou jako „čaputovskou beznaděj“, a někoho, kdo by se prezidentem stát určitě neměl. „Paní Nerudovou jsem jednou viděl na přednášce v Brně. Nevím, možná je to rektorka, ale že by měla na prezidentku České republiky, to by byla čaputovská beznaděj, kdyby vyhrála,“ nebral si servítky Klaus.

Nerudová Klause dříve mimo jiné kritizovala za jeho přístup ke Green Dealu a jeho slova o tom, že by u ní nedostal ani zápočet, nenechala bez odezvy. „Mně je vlastně úplně jedno, co pan Klaus říká,“ řekla v rozhovoru pro CNN prima NEWS a dodala, že sama by mu jako profesorka zápočet za některé jeho postoje také nedala. „Dala bych mu ho za to, jakým způsobem se u nás transformovala ekonomika. Rozhodně bych mu ho ale nedala za věci kolem klimatické změny,“ uvedla Nerudová.

Klaus má podle prezidentské kandidátky velké zásluhy v zahraniční politice, ale jeho současné postoje Nerudová rozhodně nesdílí. „Jde o člověka, který nás přivedl do Evropské unie. Takže ano. Podle mého je třeba rozdělovat to, co udělal v úřadu prezidenta, a to, čím se prezentuje teď,“ doplnila a znovu se vrátila k tématu, jak prezident ovlivňuje českou společnost.

„Václav Klaus je toho zářným příkladem. Je to vlastně přesně věc, kterou by prezident měl dělat. Pokud prezident vykonává svůj úřad aktivně – což se teď neděje, má obrovský neformální vliv. Je tím, kdo by měl ve veřejném prostoru otevírat i témata pro společnost nepříjemná,“ řekla Nerudová.

„Měl by být schopen moderovat diskusi mezi znesvářenými tábory. Upozorňovat, že tu jsou lidé, kteří mají ze zelené transformace obavu. V neposlední řadě umět tyto obavy rozptylovat. Dokázat lidi přesvědčit, že jde o jedinečnou příležitost k technologickým změnám, k nastartování ekonomiky, k vytvoření nových pracovních míst,“ dodala.

Klausovy pochybnosti o ekonomickém vzdělání Danuše Nerudové působí nepatřičně s ohledem na to, co má Nerudová v akademické sféře za sebou. Nerudová na Mendelově univerzitě studovala provozně ekonomickou fakultu, na které postupně získala titul inženýr a doktor (Ph.D.), a to obhájením prací Daňová harmonizace, koordinace a konkurence v kontextu jednotného vnitřního trhu EU. Poté obhájila také habilitační práci Determinace základu daně společností v systému společného konsolidovaného základu daně. V roce 2017 byla prezidentem Zemanem na návrh ekonomické rady VŠE jmenována profesorkou ekonomie.

V ekonomických kruzích se Nerudová těší respektu, její právnické schopnosti se ale v posledních dnech staly terčem posměchu, když Nerudová po spekulacích, že by mohl končící prezident Miloš Zeman předčasně jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, uvedla, že by případný jmenovací akt prohlásila za neexistující.

„Pokud by Miloš Zeman opravdu jmenoval nového předsedu Ústavního soudu před koncem svého funkčního období, tak bych v případě svého zvolení prohlásila tento jmenovací akt za neexistující a řádně jmenovala nového předsedu ÚS. Demokracie není ničí hračka,“ uvedla Nerudová.

Pokud by Miloš Zeman opravdu jmenoval nového předsedu Ústavního soudu před koncem svého funkčního období, tak bych v případě svého zvolení prohlásila tento jmenovací akt za neexistující a řádně jmenovala nového předsedu ÚS. Demokracie není ničí hračka. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 7, 2022

Její šalamounské řešení by ale podle mnohých nebylo tak úplně v souladu se zákonem. „Dlouhé zimní večery jsou tradiční čas pro hrátky s ústavním právem. Loni a předloni jsme hráli hru ‚nouzáky‘, letos jsou trendem pravomoci prezidenta. Dle § 2 zákona o ÚS prezident jmenuje předsedu ÚS. V čem by měl být takový jmenovací akt ‚neexistující‘?“ reagoval právník Ondřej Dostál.

