Ondřej Neff o Kateřině Konečné: Komunistické floskule, opepřené Putinovou propagandou

Publicista, komentátor a spisovatel Ondřej Neff se podíval na českou politickou scénu a porovnal ji s hereckou branží. „K divadlu patří herci, bez herců by žádné divadlo nebylo. Zrovna tak by politika nebyla bez politiků. Mezi herci a politiky by měl být zásadní rozdíl v obsahu a cíli jejich práce. Herec se soustřeďuje na podmanivost projevu, jádrem práce politika by měl být program odrážející zájmy voliče,“ popsal Neff roli politika ve společnosti.

Zkonstatoval, že politici se do řemesla herců musejí částečně ponořit. „Ta podobnost profesí je nápadná a politika na schopnosti zaujmout a podmanit publikum závisí,“ napsal Neff na Neviditelném psu ve své pravidelné glose.

A jako dva velké herecké talenty označil koalici Stačilo! a Motoristy.

Nejdříve si na paškál vyvlekl koalici Stačilo! a její předsedkyni Kateřinu Konečnou. „Kdyby Kateřina Konečná zmizela ze scény, třeba kdyby se přestěhovala do Austrálie a nadále se tam věnovala chovu klokanů, Stačilo! by se muselo přejmenovat na Skončilo! a nebylo by nad čím dumat,“ zhodnotil členskou pevnost koalice.

„Konečná se prosadila jako europoslankyně, podle mínění zasvěcených byla v Bruselu úspěšná a užitečná. Zvali ji pak do televize a dalších médií čím dál častěji. Mnohem častěji než předáky jiných dvouprocentních stran mimo parlament,“ udivil se Neff.

Podle Neffa je Konečná pro své publikum zábavná, tak šanci má. „Program nemá originální, opakuje běžné komunistické floskule opepřené rétorikou Putinovy propagandy. Svoje publikum Konečná má, protože je zábavná,“ napsal.

Poté si Neff vzal na mušku dalšího skokana evropských voleb, Motoristy. „Ještě absurdnější je to u druhého skokana. Z Motoristů by nikdo neznal nikoho (specialisté znají předsedu Macinku), ale tváří Motoristů je Filip Turek, který členem Motoristů není, ale je jejich čestný doživotní imperátor či jak se jeho byzantinská funkce jmenuje,“ utrousil ironicky Neff.

Neff zkonstatoval, že Turek už je jen divadelní kašpárek. „Turek je už jenom čistý divadelní milovník. Drží mu palec Václav Klaus, a to už je úplný bizár. Myslete si o Klausovi cokoli, ale nikdo mu neupře intelekt, koncept, vzdělání, rozhled, pronikavost pohledu. To je dokonce jeho slabina, protože intelektuálně vždy převyšuje okolí, takže mu nikdo nestačí. Byl to on, kdo o Mirkovi Topolánkovi řekl, že je to ‚prázdný topol‘? Ve srovnání s tureckým tatrmanem je tento prázdný topol politický a ekonomický génius. No a vidíte, Václav Klaus ho tlačí kupředu jako kašpárka,“ popsal spojení Turka s Klausem.

Ale nejsou jen Motoristé a Stačilo!, o slovo a premiérské křeslo už se hlásí i předseda STAN Vít Rakušan. A ani na tom Neff neshledává jistotu pro budoucnost České republiky. „Do popředí se dere Vít Rakušan. A zase: osvědčil se ve Fialově vládě jako nejostřejší tužka v penálu? To určitě ne. Vykroutil se z Dozimetru, byl pak nějakou dobu nenápadný jak myš na půdě, načež se zaskvěl trapným videem, ve kterém se definoval jako opozice uvnitř vlády, a teď v tomto duchu jede,“ napsal Neff.

Připomněl Rakušanovi totalitní vlohy. „A rozhazuje perly, jako je ,kladivo na kolaboranty‘, paragraf 318 o činnosti pro cizí moc. Kdo pracuje pro cizí moc, posléze určí předem určený plukovník, možná i nižší šarže. Vít Rakušan ale hodlá opět skotačit po hospodách a bude tam rozmlouvat bez cenzury s obyvatelstvem,“ popsal tušenou Rakušanovu odyseu po českých hospodách Neff.

A aby to divadelní představení z politického jeviště vzal Ondřej Neff z gruntu, podíval se na zoubek i současnému premiérovi Petru Fialovi. „Nesmíme ale zapomenout ani na Petra Fialu a jeho komediální vstupy. Jako komik se moc neosvědčil, nutella ani zaječí uši se nechytly. Takže se nechal nafilmovat jako velký státník na balkonu nad Prahou, an pevnou pěstí rozbíjí šiky prodavačů strachu a šiřitelů chaosu. To mu sedí nejlépe, však za to sklidil pochvalu,“ zhodnotil premiérovo novoroční video Ondřej Neff. „Pochvalu od oficiální kritiky, na potlesk obecenstva budeme zvědavi u voleb,“ dodal.

