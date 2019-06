Oni se bojí! A tohle vám nevadí? Drsné dohry Milionu chvilek. Lídr Minář zažil perné chvilky

„Oceňuji redakční smysl pro satiru. Protože tvrdit, že protestuje Česko, může buď vožď Milionu chvilek nenávisti, ‚liberální‘ fantasta nebo právě sžíravý satirik!“" uvedl hradní mluvčí Jiří Ovčáček o titulku serveru Novinky.cz.

Oceňuji redakční smysl pro satiru. Protože tvrdit, že protestuje Česko, může buď vožď Milionu chvilek nenávisti, “liberální” fantasta nebo právě sžíravý satirik! pic.twitter.com/OGAA9P9ASc — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 11. června 2019 Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1437 lidí A následně hovořil také o totálním debaklu hnutí. „Totální debakl Milionu chvilek nenávisti v regionech: Zlín – 75 000 obyv. a 400 manifestantů. Jihlava – 51 000 obyv. a 500 manifestantů. Brno – 381 000 obyv. a 5 000 manifestantů. Karlovy Vary – 49 000 obyv. a 250 manifestantů. Pardubice – 91 000 obyv. a 600 manifestantů. Hradec Králové – 93 000 obyv. a 450 manifestantů. Most – 66 000 obyv. a 150 manifestantů. Teplice – 50 000 obyv. a 200 manifestantů. Děčín – 49 000 obyv. a 300 manifestantů. Rybnice – 553 obyv. a 6 manifestantů,“ uvedl. Totální debakl Milionu chvilek nenávisti v regionech:



„Víte, co se říkalo při demonstracích v Srbsku? 'Když z nás nemáte strach, tak proč nás počítáte?' Takže já myslím, že Jiří a spol. už se bojej. A dokazujou to právě tím, jak to zlehčujou. Myslím, že je to na dobré cestě. A že to neskončí happyendem pro AB, ale pro nás všechny ano. Dobrá práce!" poznamenal k Ovčáčkovým statusům marketingový expert Martin Jaroš.

„Zvláštní, zatímco demonstranti Milionu chvilek pro demagogii protestují proti legitimní vládě, žádný z nich ani nevzdechne, že v současnosti ve Španělsku probíhají nemilosrdné politické procesy s Katalánci, kteří si dovolili požadovat v ‚demokratické‘ Evropě svůj stát, o který přišli někdy před cca 200 lety. Policejní brutalitu, která měla zlomit vůli Katalánců volit, nikdo z našich ‚tradičních‘ politiků neodsoudil. Fakt, že počet politických vězňů v Evropě narůstá (Robinson, Assange, katalánská vláda...) ku podivu nikoho z těchto pravdoláskových aktivistů nezajímá. Čím to asi bude? Nikdo to nezaplatí?“ uvedl k demonstracím poslanec SPD Jiří Kobza.

„Na 305 místech v republice se shromáždili lidé trpící mentální diskontinuitou. Všichni se shodují, že problém je v tom, že Babiš bere dotace. A pak všichni protestanti jdou a volí Pyjáty, ODS, TOPku/STAN nebo KDU, kteří jsou ‚pro‘ dotace. To je jak polévat v zimě chodník vodou a pak si stěžovat, že to klouže,“ uvedl právník Tomáš Tyl.

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář tentokrát spolu s dvoustovkou dalších protestoval v rodných Vodňanech. Píší o tom Novinky.cz. „Jsem nervóznější než na Václaváku, protože přijít ve Vodňanech nebo menším městě v padesáti, sto lidech vyžaduje i mnohem větší odvahu. Známe se tady po městě skoro všichni a lidi, co volí pana Babiše potkáváte, proto si toho moc vážím,“ poznamenal Minář před přítomnými.

A dočkal se i pochvaly od místního obyvatele Ondřeje Šmída. „Znám ho jako malého kluka a vím, co je to za člověka a vím, že mu můžu naprosto důvěřovat,“ sdělil.

V Brně se demonstrace poprvé konala na centrálním náměstí Svobody. V davu bylo mnoho transparentů namířených proti Babišovi, například nápisy „Brno, Praha, celá zem, StBáka vyženem“ nebo „ANO, lžu a kradu, Babiš“ nebo „StBáky a lháře zavřít do žaláře“. Na pódiu vystoupili třeba herci z Divadla Bolka Polívky. Řekli, že právo lze vždy ohnout podle toho, kdo víc zaplatí.

V Plzni mluvili podobně jako minule hlavně studenti, ekologové, umělci a občanští aktivisté, kteří apelovali hlavně na slušnost a boj proti lži. Náměstí skandovalo: „Máme toho dost!“, „Hanba!“ a „Demisi!“. „Dnes chceme hlavně motivovat lidi k účasti na největší demonstraci za posledních 30 let, na Letné, kde je plánována ještě větší účast než na poslední demonstraci na Václavském náměstí,“ řekla ČTK spolupořadatelka pardubické demonstrace a městská zastupitelka Ivana Böhmová (Piráti).

V Českých Budějovicích vystoupili třeba ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek nebo českobudějovický zastupitel za Piráty Jan Piskač. V Karlových Varech se odpoledne sešlo asi 250 lidí. Účast na demonstracích se v tomto městě podle zpravodaje ČTK na místě zjevně při každé další zvyšuje. Transparenty si utahovaly i z nedávného Babišova výroku z výroční schůze Česko-německé obchodní a průmyslové komory, kde při projevu o ekologii a zemědělství prohlásil, že v Česku chceme zase motýle. Na sokolovském Starém náměstí se sešlo asi 150 protestujících. S proslovy proti vládě a premiérovi vystoupili tentokrát i lidé z davu. Poprvé se podařilo uspořádat protestní akci také v Lokti, na náměstí tam dorazily asi čtyři desítky lidí.

Lidé demonstrovali také v centru Hradce Králové, v Královéhradeckém kraji byly demonstrace také v Jičíně, Hořicích, Nové Pace, Lázních Bělohrad nebo v Náchodě.

Několik stovek lidí se sešlo v Ostravě. Liják, který se během akce spustil a zapříčinil několikaminutový výpadek zvuku, je nerozehnal. Lidé měli transparenty jako „To radši Baroš ve Spartě než Babiš ve vládě“, „Nová česká mafie Miloš–Andrej–Marie“ nebo „Už nás nebabiš“. I tady organizátoři rozdávali letáky a zvali na 23. června do Prahy, kam bude z Ostravy vypraven zvláštní autobus.

Na Masarykově náměstí v Jihlavě demonstrovalo za odstoupení premiéra podle odhadu ČTK až pět stovek lidí, víc než při posledním dosavadním protestu 28. května. Demonstrující zaplnili prostor mezi morovým sloupem a obchodním centrem. V davu byly české vlajky i transparenty. Jeden z nich hlásal: „Jihlavě to není jedno, přijedeme na Letnou“. Podstatně vyšší účast než před dvěma týdny byla i v Olomouci.

Stovky lidí zpola zaplnily náměstí před radnicí v Liberci. Nad jejich hlavami se objevila hesla jako „Marie, Andreji, lidi vás tu nechtějí“, „Kdo nemá dvě promile, chce demisi, ne motýle“, „Svobodu a demokracii ti neprodáme Bureši“, „Babiš vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí“.

Demonstrace se po republice i v Praze konají od konce dubna. Jejich účastníci chtějí odstoupení Benešové, jejíž nedávné jmenování ministryní spravedlnosti vidí jako ohrožení nezávislé justice, která vyšetřuje kauzu Čapí hnízdo – údajný dotační podvod týkající se premiéra.

Posledního protestu minulé úterý v Praze se podle pořadatelů zúčastnilo až 120 000 lidí.

