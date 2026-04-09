Opozice svolala schůzi proti vládě. Hned se jí to vrátilo

09.04.2026 13:54 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, na níž chtějí debatovat zejména o plánu vlády na zrušení koncesionářských poplatků a také otázku rostoucích cen pohonných hmot. Podle opozice vláda postupuje ve zmíněných věcech chaoticky a její kroky mohou mít vážné dopady na ekonomiku. Lektorka a mediální expertka Alena Maršálková tvrdí, že tento politický cirkus opozičních aktivistů už přestává české občany bavit.

Opozice svolala schůzi proti vládě. Hned se jí to vrátilo
Foto: ČT24
Popisek: Tisková konference opozice k výrokům ministra zahraničí Petra Macinky

Šéf poslanců ODS Marek Benda ve čtvrtek doručil do kanceláře předsedy Sněmovny Tomia Okamury podpisy potřebné ke svolání mimořádné schůze. Podle jednacího řádu musí předseda dolní komory na žádost opozice takovou schůzi svolat. Opozice chce na jednání otevřít čtyři témata, která podle ní vyžadují okamžitou politickou debatu. „Shodli jsme se na čtyřech bodech, které by se měly na mimořádné schůzi řešit,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Marek Benda

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mezi hlavní témata patří plán vlády změnit financování veřejnoprávních médií a ekonomická situace v zemi. Podle Bendy opozice očekává, že vládní koalice program schůze nakonec neschválí. Přesto chce jednání využít k tomu, aby její představitelé vystoupili s projevy ještě před hlasováním o programu. „Chaos panuje ve všech sférách, je to bizarní,“ řekl Benda ve Sněmovně, jak informuje iDNES.cz.

Jedním z hlavních sporů mezi vládou a opozicí je plán koalice zrušit koncesionářské poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas. Vláda už dříve naznačila, že by změna financování veřejnoprávních médií mohla začít platit od roku 2027. O konkrétní podobě nového modelu se nyní diskutuje, přičemž generální ředitel České televize Hynek Chudárek se má setkat s ministrem kultury Otou Klempířem, který by měl představit podrobnosti vládního záměru.

Opoziční strany však plán vlády ostře kritizují a nevylučují při jeho projednávání rozsáhlé obstrukce. Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že jeho strana je připravena využít všechny parlamentní prostředky, aby přijetí návrhu zabránila. „Budeme blokovat jednání, které bude iniciovat současná vládní koalice ke zrušení poplatků. Jsme připraveni nocovat v Poslanecké sněmovně, znovu vytáhneme spacáky,“ řekl Kupka. Podle něj by takové rozhodnutí mohlo ohrozit fungování veřejnoprávních médií.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podobně se vyjádřil také předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan, podle kterého je opozice připravena použít veškeré parlamentní nástroje. „Využijeme veškerých instrumentů, abychom to nedovolili,“ uvedl již dříve. Na dotaz, zda by mohlo dojít i k obstrukcím, Rakušan odpověděl, že jeho hnutí tuto možnost nevylučuje.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novinářka Alena Maršálková opozičním politikům připomíná jejich dvojí metr, když proti obstrukcím tehdejší opozice Fialova vláda ostře vystupovala s tím, že si stejně prosadí, co bude chtít, protože má většinu.

„Opoziční aktivisté jsou v ráži. My ta veřejnoprávní média nedáme! Poté, co lidovecký poslanec Jurečka oznámil národu, že půjdou klidně i na barikády, odéesák Kupka zase chystá spacáky. Nevím, nevím, jestli by z takové hysterie měla jejich kámoška Pekarová Adamová radost, protože tvrdě zastávala a prosazovala názor, že opozice má tiše sedět v koutě a šoupat nohama,“ vzpomíná Maršálková.

Připomíná ještě slova tehdejší ministryně obrany Jany Černochové: „Můžete dělat, co chcete, my si stejně prosadíme všechno, co potřebujeme!“ cituje Maršálková.

Mimořádná schůze podle ní bude jen zbytečný cirkus, kde se stejně nic nevyřeší a Babišova vláda bude dále plnit svůj program, včetně zrušení poplatků. „Mimořádná schůze, to budou jen desítky hodin mlácení prázdné slámy, urážek, slovních útoků, hysterie a zmaru. Babišova vláda má ve Sněmovně 108 mandátů, změnu financování veřejnoprávních médií má ve svém vládním prohlášení a ANO, vítěz voleb, to mělo ve volebním programu. ANO sestavilo vládu, ANO plní předvolební sliby a vláda plní své prohlášení,“ pokračuje Maršálková.

Opozice by podle ní měla pochopit, jak dopadly volby a podle toho se chovat. „Ten politický cirkus už opravdu přestává lidi bavit. Voliči rozdali karty a opozice to ani po půl roce není schopna akceptovat. Nejlepší by bylo, kdyby si opoziční aktivisté udělali někde v lese barikádu a pár nocí u ní ve spacáku přespali. Udělali by tak něco pro své a hlavně naše zdraví. Ty jejich silácké řeči už lidi, samozřejmě vyjma jejich voličů, nezajímají,“ má jasno novinářka.

Psali jsme:

„Ropa? Stačí kolo a láska.“ Výrok herečky z ČT dopálil politiky
Holec udeřil: Pavla pustit leda tak do Lán na buřty, ne na summit
„Bum do hlavy.“ Eva Decroix zesměšněna
Bývalý redaktor ČRo: Poplatky nikoho netíží. Lidé: „Vážně?“ a přišla sprcha

 

Zdroje:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/opozice-vyvola-mimoradnou-schuzi-i-kvuli-financovani-televize-a-rozhlasu.A260409_084150_domaci_kop

Článek obsahuje štítky

Benda , ČT , Kupka , opozice , poplatky , Rakušan , Maršálková

Váš názor? (Hlasovalo 7 čtenářů)

Jste spokojeni s vládou Andreje Babiše?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Zbyněk Linhart byl položen dotaz

Vlajka

Proč slovo česká u vlajky dáváte do uvozovek? Vždyť to je přeci česká státní vlajka a nikdo tím nezpochybňuje, že je součástí Česka Morava a Slezsko. Stejně tak se přeci říká české státní symboly.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 27 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Opozice svolala schůzi proti vládě. Hned se jí to vrátilo

13:54 Opozice svolala schůzi proti vládě. Hned se jí to vrátilo

Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, na níž chtějí debatovat zejména…