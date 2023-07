Orbán: Cizinci v Maďarsku zdražují potraviny. Zasáhneme je

reklama

Viktor Orbán poskytl v pátek dopoledne rozhovor Radiu Kossuth. Zdůraznil v něm, že v Maďarsku je třeba bojovat proti inflaci, a to jak zmrazením úrokových sazeb, nikoli jejich navýšením. Orbán je o tom přesvědčen. Vedle toho je podle něj třeba zmrazit ceny v obchodech a dohlížet na to, aby probíhaly v obchodech různé akce. Podle Orbána tyto kroky povedou k tomu, že se inflaci v Maďarsku podaří do konce roku srazit pod 10 procent.

V Maďarsku se v červnu inflace stále držela nad 20 procenty, konkrétně na hodnotě 20,1. V květnu to bylo 21,5 procenta.

„Velké potravinové řetězce a nadnárodní společnosti se chovají jako cenoví spekulanti: zvyšují ceny i za okolností, kdy pro to neexistuje žádný důvod,“ rozčílil se v této souvislosti Orbán. Tyto nadnárodní řetězce hodlá podle vlastních slov zkrotit rozdáváním nemalých pokut.

Rozhlasový rozhovor převzal mimo jiné server Hungary Today.

Server About Hungary ze stejného rozhovoru vytáhl Orbánovo tvrzení, že za vysokou inflací, která trápí Maďarsko, stojí i evropské protiruské sankce. „Samozřejmě, že skutečnou příčinou současných ekonomických problémů je válka, nikoli pomýlená evropská sankční politika,“ dodal.

Podle dat Českého statistického úřadu se v Česku podařilo inflaci srazit pod 10 procent již v červnu tohoto roku.

Pokud jde o migraci, Orbán zdůraznil, že si Maďaři chtějí zachovat kontrolu nad tím, kdo do země přichází a kdo v ní bude žít. Proto nechce pouštět do země lidi, kteří putují do EU přes pašerácké sítě, protože v tu chvíli si ty lidi vybírají pašeráci, a ne sami Maďaři. „I my Maďaři považujeme riziko za tak vysoké, že se takového experimentu nechceme účastnit. My nechceme tábory pro migranty, a pokud je nechceme, tak v Maďarsku nebudou,“ zdůraznil premiér.

„My Maďaři můžeme říci jen to, že riziko samo o sobě, riziko zkázy země považujeme za tak velké, že se nechceme účastnit takového experimentu,“ protože se nechceme „cítit jako domorodí lidé v naší vlastní zemi“, poznamenal v narážce na některé historické momenty, např. na situaci Indiánů v USA. Na tuto část Orbánova projevu upozornil server About Hungary.

Stranou Orbánovy pozornosti nezůstala ani válka na Ukrajině. Orbán poznamenal, že klesá ochota lidí dál tuto válku financovat, když nevidí nějaké výsledky.

„Veřejné mínění stále více zpochybňuje oprávněnost financování války, stále méně vidí, jak lze tuto válku vyhrát a jaký je smysl financování války, spíše než mírové vyjednávání,“ vykreslil svůj pohled na ukrajinskou obranu proti ruské agresi Orbán. Následně si posteskl, že to politici v Bruselu nevidí stejně jako on.

Podle premiéra Orbána se tento konflikt stal „přítěží pro světovou ekonomiku“, protože místo „lokalizace“ konfliktu, jak tomu bylo během anexe Krymu, „se Západ rozhodl bojovat do posledního ukrajinského vojáka“.

