Orbán: Ne účasti na Ukrajině, ne dodávce zbraní. Není čas na řeči pro západní přátele

V rozhovoru pro Rádió Kossuth se probírala také otázka obranyschopnosti Evropy. Při té příležitosti se dostalo na stav německé armády. Redaktorka zmínila i hlubokou reformu maďarské armády, k jejímuž spuštění došlo v roce 2016 a která byla v té době často kritizována jako nepotřebná. V otázce pro Orbána novinářka zmínila, že nyní jako by se „probrali“ i Němci, kteří začali v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině zbrojit. „Německá otázka by mohla zabrat všechen zbývající čas v našem rozhovoru,“ podotkl Orbán. Zmínil, že zdánlivě nevinné německé oznámení má mnohem větší váhu, než si mohou někteří posluchači v tuto chvíli uvědomovat. Podle Orbána jde doslova o moment, který redefinuje naši budoucnost. Německá armáda prý byla po druhé světové válce vždy menší, než co by dovolila německá ekonomika a zároveň menší, než by odpovídalo bezpečnostním potřebám Evropy, míní maďarský premiér, v kontextu procesu poddimenzování maďarské armády pak neopomněl zmínit roli USA.

Nyní se ale podle Orbána všechno změní. „Pokud chcete mír, musíte disponovat silou. Ta může pocházet ze dvou zdrojů: vaše vlastní síla a síla vašich spojenců. Pokud ale nemáte vlastní sílu, nebudete mít ani spojence, protože nikdo nebude ochoten riskovat svůj život a obětovat prostředky na vaši obranu, pokud nejste připraveni se bránit sami,“ vysvětlil. V té souvislosti pak zmínil svůj pohled na NATO. „Každý, kdo říká, že NATO nás ochrání, se mýlí. NATO nás bude bránit, pokud budeme sami na obranu připraveni,“ vysvětlil smysl rozsáhlých reforem maďarských ozbrojených složek. Vybudovat konkurenceschopný zbrojní průmysl je otázka mnoha a mnoha let a ztráty, způsobené několikaletým vyčkáváním, nelze později dohnat, doplnil.

Celý rozhovor v maďarštině naleznete ZDE

Další otázka směřovala právě na dřívější Orbánova vyjádření k ruské agresi vůči Ukrajině. V první den války řekl, že by se Maďarsko mělo konfliktu vyvarovat, o něco později svá slova upřesnil s tím, že by do konfliktu nemělo být zataženo. Otázka směřovala na smysl těchto slov – narážel Orbán spíše na historické zkušenosti 20. století, nebo na rétoriku maďarské opozice, která by ráda viděla minimálně to, aby Maďarsko zásobilo Ukrajinu zbraněmi?

Orbán odpověděl, že měl na mysli obojí. Vyzval všechny politicky činné osoby, aby zachovaly něco, čemu říká „strategický klid“. „Jsme v politicky velmi složité situaci, protože v sousední zemi je válka. Může to mít všechny možné dopady, různé varianty vývoje se mohou stát skutečností a nyní o nich proto musíme přemýšlet,“ vysvětlil maďarský premiér a dodal, že situace je složitá i emočně vzhledem k tomu, že na Ukrajině umírají lidé. V tak napjaté situaci je podle Orbána snadné udělat chybu. Je podle něj důležité zachovat onen strategický klid a nepřijímat žádná unáhlená rozhodnutí bez adekvátního zvážení všech okolností. „Levice je na straně války, i když si to třeba neuvědomují, protože to, co říkají a co prosazují, by nás do války zatáhlo. Posílat vojenské jednotky by znamenalo účastnit se války. Posílat zbraně by znamenalo, že ten, koho zásobíme, bude spokojený, ale ten, proti kterému budou tyto zbraně použity, bude naším nepřítelem po bůhvíjak dlouhou dobu,“ nešetřil opozici. Uvedl také, že transport zbraní na Ukrajinu by s sebou přinášel i další rizika včetně možného napadení takového konvoje.

„Musíme být obezřetní, nesmíme říkat nesmysly, nesmíme předkládat nesmyslné návrhy a nesmíme se snažit potěšit naše západní přátele tím či oním prohlášením. Teď na to není doba. Teď je čas postavit se za maďarské zájmy. Není čas dívat se na tento konflikt americkýma, francouzskýma či německýma očima, ale maďarskýma očima,“ pokračoval Orbán. Podle něj je nyní nejdůležitější zajistit bezpečnost a mír pro Maďarsko. Klíčem k tomu je zůstat mimo účast v konfliktu na Ukrajině.

Další dotaz směřoval nejen k požadavkům maďarské opozice, ale také k blížícím se volbám, které Maďary čekají už za necelý měsíc. Redaktorka zmínila také pokusy maďarské opozice hovořit o tom, že maďarské letadlo dodávalo Ukrajině nizozemskou a německou munici a zbraně. Ve skutečnosti však podle maďarských médií šlo o letoun NATO.

„Stalo se ještě něco mnohem vážnějšího,“ uvedl svou reakci Orbán. Podle něj opozice začala prohlašovat, že ukrajinská menšina v Zakarpatí (Ukrajinský region přímo sousedící s Maďarskem, žije v něm zhruba 150 tisíc Maďarů, asi 12 % populace celého regionu, avšak jsou takřka výhradně obyvateli úzkého pásu přímo sousedícího s Maďarskem, pozn. red.) je proruská. Orbán tato slova označil za křivé nařčení, navíc v časech války. Tato slova podle něj mohou vzhledem k dějinným souvislostem a jistému napětí mezi tamní maďarskou menšinou a většinovou ukrajinskou populací vést k tomu, že se oněch zhruba 150 tisíc Maďarů také ocitne v ohrožení, pokud je tamní Ukrajinci uvidí jako jakési zastánce ruských zájmů. Podobná prohlášení ze strany maďarských opozičních politiků proto Orbán okomentoval tak, že někdy zůstává rozum stát nad stratosférickými výškami nezodpovědnosti, jíž mohou někteří z nich dosáhnout. Svou odpověď na otázku doplnil zopakováním, že pro Maďarsko je v tuto chvíli klíčové udržet mír, bezpečnost a nebýt zataženo do války.

