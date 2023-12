Orbán blokuje peníze pro Ukrajinu. Omezit práva, burcuje Votápek. Když to viděl Šmucler...

Další finanční podpora pro Ukrajinu ze strany Evropské unie? Zatím ne. Vetoval to maďarský premiér Viktor Orbán. Evropská komise tak chce do lednového summitu najít řešení, které dalšímu krachu jednání zabrání. Píše o tom mimo jiné BBC.

reklama

Summit zemí Evropské unie se sešel kvůli zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem, na čemž se lídři v Bruselu shodli. Navýšení víceletého rozpočtu EU, včetně uvolnění dalších padesáti miliard eur pro Kyjev, však zablokoval premiér Maďarska Viktor Orbán. Nový summit se tak uskuteční příští rok hned jeho začátkem.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 18% Vůbec mě tato koalice nezajímá 79% hlasovalo: 35245 lidí

„Viktor Orbán stále blokuje evropskou pomoc bojující Ukrajině. Tito populisté obvykle nejvíc škodí vlastní zemi, ale pokud dostanou možnost, šíří chaos i v globálním měřítku. Myslím, že nastal čas aktivovat Suspension Clause (Article 7 of the Treaty on European Union) a zbavit Maďarsko možnosti zásadním způsobem ohrožovat nejen evropské hodnoty, ale i evropskou bezpečnost. Ukrajinci za dobu války ukázali obrovskou odvahu a statečnost," okomentoval situaci analytik Vlastimil Votápek.

„Zastavili agresora a vytlačili okupanty z poloviny obsazených území. Ale výsledek války je stále na vážkách. Pomoc Ukrajině je proto nejen věcí morálky, ale i zcela pragmatické kalkulace. Pokud skutečně dojde k zablokování západní pomoci Ukrajině, Putin může vyhrát. Kremelský režim, bez ohledu na to, jak je zaostalý, může převálcovat ukrajinskou armádu prostě počtem svých tanků, děl a letadel. A pak se naše země i celá Evropa dostane do mnohem horší situace než jsme dnes. S oslabenými armádami, vyprázdněnými muničními sklady, nevycvičenou populací, s kulturou nenásilí, budeme stát před agresorem s holýma rukama," dodal Votápek.

Viktor Orbán stále blokuje evropskou pomoc bojující Ukrajině. Tito populisté obvykle nejvíc škodí vlastní zemi, ale pokud dostanou možnost, šíří chaos i v globálním měřítku. Myslím, že nastal čas aktivovat Suspension clause (Article 7 of the Treaty on European Union) a zbavit… — Vladimír Votápek (@votapek532) December 15, 2023

Orbán zablokoval peníze pro Ukrajinu. Tento titulek zaujal prezidenta České stomatologické komory. „Laciná výmluva. Co brání ostatním zemím mezi sebou vybrat 50 miliard eur a poslat je na Ukrajinu, když to chtějí? Mohou klidně dnes… Maďarsko nechce poslat za sebe miliardu eur, protože ji prostě nemá - to je realita," uvedl.

Laciná výmluva. Co brání ostatním zemím mezi sebou vybrat 50 miliard eur a poslat je na Ukrajinu, když to chtějí? Mohou klidně dnes…??Maďarsko nechce poslat za sebe miliardu eur, protože ji prostě nemá- to je realita. ?? pic.twitter.com/ZUJxKwfsEm — Roman Šmucler (@smucler) December 15, 2023

Psali jsme: Odhad proti Fialovi: Babiš vyhraje volby. Zřejmě o hodně! Padlo neuvěřitelné číslo Odmítnutý Kalousek. Vyoral tuší, proč ho Fiala s Pekarovou nepustili na eurokandidátku Zabitý Rom v Brně Ukrajincem. U soudu odkryty detaily. Takto vše proběhlo Armáda bude schopná neviditelně sledovat až dvě stě letounů současně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama