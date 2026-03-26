Ostuda pro opozici. „Ruské drony“ byly z Ukrajiny

Estonská policie a bezpečnostní služby potvrdily, že v noci na středu 25. března v 3.43 místního času vstoupil do estonského vzdušného prostoru dron, který přiletěl přímo z ruského vzdušného prostoru, a zasáhl komín elektrárny Auvere v okrese Ida-Viru na severovýchodě země. Po nárazu se dron rozpadl na malé fragmenty. Podle předběžného posouzení provozovatele elektrárny Enefit Power nedošlo k významnému poškození zařízení ani k ovlivnění estonského energetického systému. Nikdo nebyl zraněn.
Generální prokurátorka Astrid Asiová uvedla, že podle dostupných informací dron nebyl cílen na Estonsko. „Probíhají prvotní úkony a vyšetřování objasní přesnější okolnosti,“ dodala prokurátorka.
Ředitel estonské bezpečnostní policie Margot Palloson incident označil za důsledek plnohodnotné agresivní války ze strany Ruska. „Lze předpokládat, že podobné incidenty se budou opakovat,“ varoval.
Policie a pohraniční stráž vede vyšetřování za dohledu státního zastupitelství. Záchranáři s pyrotechniky místo zajistili, protože fragmenty mohou obsahovat výbušniny. Veřejnost vyzvali, aby se k místu ani k troskám nepřibližovala a případné nálezy hlásila.
Ukrajinci útočili v Leningradské oblasti
Incident souvisí s ukrajinským dronovým útokem na ruský přístav Usť-Luga a další objekty v Leningradské oblasti, který probíhal v noci z úterý na středu. Estonské úřady se domnívají, že dron byl ukrajinského původu, odchýlil se z trasy a mohl být ovlivněn ruskými prostředky elektronického boje.
„Jednalo se o dron, který se odchýlil od své trasy a byl zasažen v ruském vzdušném prostoru. Vrak dronu naznačuje, že se jednalo o ukrajinský dron. Nikdo nebyl zraněn a zahájili jsme trestní vyšetřování. Zkoumáme vrak a jeho součásti,“ upřesnil Palloson.
Podobný případ se odehrál i v Lotyšsku, kde dron explodoval v jižní části země.
Estonská veřejnost byla v noci znepokojena varováním systému EE-ALARM, které nejprve vyslalo celostátní oznámení o „leteckém nebezpečí“ a následně upřesnilo ohrožené regiony. To vyvolalo značný počet telefonátů na tísňové linky.
Incident nezůstal bez odezvy ani na českých sociálních sítích. Informovala o něm například „politická psychoanalytička“ Džamila Stehlíková.
„Dnes ruské drony vletěly do Pobaltí: jeden narazil do komína elektrárny Auvere v Estonsku, druhý explodoval v Lotyšsku,“ napsala na síti X.
A připomněla: „Dnes před 77 lety bylo v r. 1949 deportováno 95 000 lidí z Pobaltí na Sibiř. Putin to připomíná: chystá tam invazi. Aby ukázal, že NATO není.“
Komentář zveřejnil také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Jsme ve válce. To je tvrdá realita. Ruské drony zasahují Polsko, Rumunsko a teď i Estonsko. Popírat to je jako strkat hlavu do písku – může to dělat jen člověk nedospělý, naivní, nebo ruská loutka,“ publikoval na síti X.
Šéf ODS Martin Kupka se připojil a tepal za „ruské“ drony Andreje Babiše. „Je Andrej Babiš opravdu hluchý a slepý? Válka zuří kousek od našich hranic. Zatímco v Estonsku a Lotyšsku dopadají ruské drony a včera startovaly polské stíhačky kvůli masivnímu ruskému útoku v blízkosti ukrajinsko-polských hranic, naše vládní koalice dělá všechno pro to, abychom byli slabí a nepřipravení, zato se jezdí do Budapešti kamarádit s pátou kolonou Moskvy. Na náhody nevěřím,“ prohlašoval.
Když ale vyšlo najevo, že se nejedná o ruské drony, ubral. Ale ne moc. „Nové informace tvrdí, že dron je nakonec ukrajinský. To ale nic nemění na tom, že důsledky ruské agrese mají na celou Evropu zásadní bezpečnostní dopady a nesmíme je podceňovat – což přesně současná vláda dělá.“
Drony byly ukrajinské
Agentura BBC potvrdila, že ukrajinské drony vstoupily z Ruska do estonského a lotyšského vzdušného prostoru, jeden zasáhl infrastrukturu a druhý se zřítil na pevninu.
První zasáhl komín elektrárny v estonském Auvere, zatímco další explodoval v jižní části Lotyšska v regionu Kraslava.
Nebyly hlášeny žádné větší škody ani zranění.
K incidentu došlo přibližně ve stejnou dobu, kdy Ukrajina zahájila masivní útok dronů na ruský přístav Usť-Luga u Baltského moře, asi 25 km od estonské hranice.
Estonský premiér Kristen Michal uvedl, že Usť-Luga byla napadena ve třech vlnách mezi 3.00 a 8.00 místního času. Byly aktivovány pobaltské letecké hlídky a Estonci dostávali na své telefony upozornění varující před „hrozbou dronů“.
Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs také potvrdil, že dron, který zasáhl jeho území, byl ukrajinský. Lotyšský ministr obrany Andris Spruds po incidentu zkrátil návštěvu Ukrajiny a vrátil se do Lotyšska.
Usť-Luga je významný terminál pro vývoz ropy. Začátkem tohoto týdne se Ukrajina zaměřila také na přístav Primorsk u Baltského moře. Kyjev pravidelně útočí na ruské energetické lokality. Ukrajina přes noc vypálila téměř 400 dronů směrem k několika ruským regionům včetně Moskevské oblasti.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
