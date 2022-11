Osvobozený Cherson: Davy lidí vítají ukrajinské vojáky. V ulicích ale přesto číhá ruská hrozba

Cherson, ležící na západním břehu Dněpru poblíž ústí do Černého moře, byl prvním větším městem, kterého se Rusové zmocnili po svém jarním vpádu na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany na páteční tiskové konferenci oznámilo, že ráno dokončilo stažení ruských sil z pravého břehu řeky Dněpr.

Na sociálních sítích se objevují videa dojatých ukrajinských civilistů, že se Cherson vrací pod kontrolu Ukrajiny.

„Cherson dnes. Slzy. Vše, co potřebujete vědět o lidech pod ruskou okupací a co si myslí o putlerovské teroristické invazi,“ stojí v komentáři k dalšímu z videí zachycujících vítání ukrajinských vojáků obyvateli Chersonu.

Kherson today. Tears All you need to know about people under ruscists occupation and what they think about putler terrorist invasion @elonmusk ????? ??????? pic.twitter.com/NZgJmtampt

Své vojáky vítal ukrajinský lid na náměstí Svobody v centru města.

??Ukrainian troops have entered Kherson.

According to videos published online, Ukrainian soldiers are in downtown Kherson. People chant “glory to the Armed Forces!”

Kherson, the only Ukrainian regional capital occupied by Russia since Feb. 24, is now officially liberated. pic.twitter.com/rhdfnDI8Pv