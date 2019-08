Ovčáček: Smažený sýr mám nejraději. Možná vstoupím do politiky. Zeman má dovolenou, nerušte ho

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček poskytl rozhovor Lifestyle magazínu. Uvedl, že jeho nejoblíbenějším jídlem je smažený sýr, který ne všechny restaurace umí dobře připravit, ale došlo i na politiku. Doufá, že politici nebudou prezidenta rušit na dovolené. Pokud se na podzim stanou určité události, uvažuje, že by vstoupil do politiky. A nejvíce ho prý štvou kádrující ideologové. Ztratil i pár slov o české národní povaze...

Jiří Ovčáček popsal, jak se k práci prezidentova mluvčího dostal. Pracoval tehdy v deníku Právo a na podzim roku 2013 byl „povolán" do Lumbeho vily, což je bydliště prezidenta republiky, pokud je na Pražském hradě. Prý čekal nějaké vyjádření, ale místo toho přišla tato nabídka. „Nabídka od prezidenta republiky se neodmítá. Nikdy jsem to předtím nedělal, ale já vždycky dávám přednost tomu skočit do vody a pořádně plavat. Samozřejmě se může stát, že se člověk utopí," vysvětluje, proč místo mluvčího přijal. Dodává, že ho jeho práce baví, proto odpovídá novinářům i o prázdninách. „Třeba jsem dělal živý rozhovor v České televizi, když jsem sekal trávu mechanickou sekačkou," dodává jako příklad. „Snažím se brát tu práci s lehkostí. Kdybych ji bral strašlivě vážně, a také sám sebe bral strašlivě vážně, tak bych to nemohl dělat skoro šest let. Po třech letech bych vyhořel a pohořel," říká prezidentův mluvčí.

Ve vyjadřování mu prý prezident Zeman nechává volnější ruku, ale Ovčáček tvrdí, že se snaží vždy se držet myšlenek prezidenta a jeho názorového spektra. S Milošem Zemanem se údajně ještě nikdy nepohádal, ani na něj jeho šéf nekřičel. Co mu na prezidentovi vadí? „Názory to nejsou, v těch souzním,“ říká mluvčí, nicméně dodává: „Už dlouhou dobu mu vytýkám, že by si měl občas umět odpočinout a dát si delší dovolenou. Má na ni nárok jako každý. Někdy si hraje na politického ‚stachanovce‘. Masaryk měl dovolenou několik měsíců, což by dnes asi neprošlo, a když se podíváte do některých okolních zemí na ostatní prezidenty, tak takovou pracovní aktivitu nemají.“ Letos by si podle něj prezident mohl konečně užít dlouhou dovolenou v Lánech. „Doufám, že žádný z politiků nebude mít tu drzost ji rušit,“ doplnil. Ing. Miloš Zeman BPP

Pokud jde o to, co Ovčáček plánuje po své kariéře prezidentova mluvčího, prý si takové otázky neklade. „Nechám se překvapit, co bude v roce 2023. Zítřek bude mít své vlastní starosti, nikdy jsem neřešil, když končilo nějaké zaměstnání, co teď bude,“ říká, a dodává: „Když bylo před prezidentskými volbami v roce 2018, škodolibí novináři mi neustále posílali dotazy: Co bude teď? Co budete dělat, až nebude pan prezident znovu zvolen? A začaly komentáře, co bude s Ovčáčkem, a jestli ho někdo zaměstná. Ale mě to netrápilo, kdyby to tak bylo, budu žít dál a budu něco dělat. V životě jsem už dělal mnoho různých prací, včetně různých brigád, takže zkušenosti už tu jsou.“ Uvedl, že vykládal kamiony, zajišťoval bezpečnost v obchodním domě, chytal zloděje či pracoval u pásu. „Pro mě to není problém, nebojím se toho, kdybych skončil na Hradě a dělal manuální práci,“ tvrdí. Nicméně, v rychlém interview okomentoval možnost, že by kandidoval na prezidenta: „O tom vůbec nepřemýšlím, ale přemýšlím o tom, že pokud se na podzim budou dít určité události, že bych vstoupil do politiky.“

Čeho si cení na Češích? "Především je to tolerance, Češi jsou nesmírně tolerantní národ. Když se podíváme do minulosti, tak toto nebyla země, která zrodila třeba antisemitismus. Druhou věcí je selský rozum, který nám umožňuje přežít. A to i v minulosti, kdy tady docházelo ke složitým situacím, třeba k úpadku českého jazyka, kdy jsme se málem rozpustili v německém moři, mluvím o konci 18. a počátku 19. století. Mluvím o době okupace. Fotogalerie: - Prezident ve Vietnamu

A pak je to odvaha. On vám sice někdo řekne, že oni ti Češi v roce 1938 v Mnichově kapitulovali. Ale já vždycky odpovídám, co se dělo za druhé světové války – odbojáři, vojáci na západní a východní frontě… Podívejte se na statečné lidi, kteří bojovali s totalitním režimem po roce 1948. A podívejte se na statečné myslitele typu Jana Ámose Komenského či Jana Husa. To jsou všechno lidé, kteří formovali svými životy naše národní povědomí, a trošku mě mrzí, že na to zapomínáme.“

Dodává, že českým národním rysem je sebemrskačství, kterému by se nemělo podléhat. „My se rádi sebemrskáme a obviňujeme se, jací jsme hrozní, a jak jsou v té cizině věci lepší. Myslím, že stačí se do té ciziny mnohdy podívat, abychom zjistili, že lidé mají všude různé problémy.“ Co Jiřího Ovčáčka údajně rozčiluje, jsou někteří „novodobí ideologové“: „Kteří mě štvou neustále a kteří kádrují, označují různá média za dezinformační, neustále někoho obviňují, že je tu proputinovský, tu promoskevský, tu protievropský. Já to nemám rád, protože mi to připomíná dobu před rokem 89.“

