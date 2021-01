Ovládli jste ČT, nerozlišujete imigranty, nadáváte nám do homofobů... Bývalý mluvčí Topolánka odpálil bombu proti liberálům

Komentátor Martin Schmarcz, jenž byl mj. i mluvčím vlády premiéra Mirka Topolánka, sepsal stručný návod pro liberály, jak pochopit konzervativce. „S námi, milí liberálové, vyjdete velmi snadno. Stačí, když nás nebudete chtít převychovávat a prokážete nám stejnou úctu a nárok na existenci jako my vám,“ píše v komentáři na serveru Info.cz. Konzervaci nechtějí nic jiného, než mít klid.

Konzervativci a liberálové by měli sdílet hodnoty, jimiž jsou žido-křesťanská etika a respekt k důstojnosti života, parlamentní demokracie a ochrana menšinových názorů, ústavnost a vláda práva, kapitalismus a občanské svobody, kritické myšlení a úcta k pravdě, píše Schmarcz, vědom si toho, že existují různé pohledy na to, jak tyto hodnoty interpretovat.

Konzervativci jsou konzervativci proto, že na těchto hodnotách lpějí. „My prostě posuzujeme minulost, přítomnost a budoucnost i každou konkrétní situaci podle toho, zda je, či není ‚dobrá‘ – což zase usoudíme z toho, nakolik jsou respektovány ony principy,“ zdůrazňuje Schmarcz.

Protože tomu však liberálové často nerozumějí a projektují si do konzervativců hromadu věcí, které nemají, či jim přisuzují motivace, které nemají, zkusil to Schmarcz liberálům vysvětlit na pár příkladech.

Kupříkladu není vůbec pravda, že konzervativci jsou zásadně proti imigrantům. „Stejně jako vy ctíme právo člověka na důstojnost a na štěstí. Jen se ptáme, zda všichni, co míří do Evropy, k nám přišli za naší humanitou, či s sebou ze svých zemí přinášejí nelidskost. Vy to moc neřešíte,“ míní Schmarcz.

„Řada věcí, které přičítáte – a vyčítáte – ‚zpozdilému‘ konzervatismu, není ničím jiným než snahou důsledně ctít lidská práva a občanské svobody,“ pokračuje Schmarcz. Avšak, dle něho, liberálové k těmto hodnotám přistupují selektivně – uprchlíci a ženy práva mají, ale místní a nenarozené děti ne.

Dalším příkladem je manželství homosexuálů. „Jde o jednu z řady politických a společenských agend. Vy ji smíte prosazovat, my ji smíme odmítat. Proč to ale celé stavíte jako základní lidské právo?“ táže se komentátor. A dodává: „My jsme proti diskrimanci. Hrubě se nám nelíbí, když nás coby politické odpůrce v této kauze nálepkujete jako homofoby.“

„Přestaňte nás už prosím nutit, abychom se omlouvali příslušníkům jiných ras či náboženství za historické úspěchy bílých křesťanů. My jsme na západní civilizaci hrdí,“ píše.

Rovněž kritizuje „paranoidní“ pohled liberálů na vztahy mužů a žen. „Vaše utkvělá představa, že existuje jakýsi problém v ‚šovinistickém buržoazním‘ pohledu na roli žen, je inspirována Komunistickým manifestem a jeho revolučním štvaním proti ‚tradiční rodině‘,“ říká. „Snaha liberálů ztotožnit konzervativní postoje s dle nich zvráceným patriarchálním světonázorem, je směšná a ahistorická.“

„Konzervativec také není národovec. I když chápu, oni to o sobě tvrdí a vám se to hodí. Ve skutečnosti nemáme na EU jednotný názor,“ zmiňuje dále.

Liberály označil za „parní válec, který připouští jen jednu linii, jen jeden názor“. „Snažíte se shora diktovat i přístup ke klimatické politice. Nestačí vám, že je před celou EU jednotný a tvrdý emisní cíl, vy se navíc dovoláváte Bruselu, aby nám co nejvíce komplikoval jít za ním vlastní, co nejvýhodnější cestou. My vnímáme, že je třeba brát ohledy jak na ekologii, tak na ekonomiku,“ podotýká.

„Tohle je právě váš největší a nejstrašnější omyl. Nám vyčítáte, že jsme údajně ‚zkostnatělí‘ a držíme se prý staré vize odcházejícího světa, ale přitom to vy všude prosazujete ty jediné správné postoje,“ upozorňuje Schmarcz.

Věnoval se i tématu České televize. „Ovládli jste média včetně České televize a nám necháváte minimum prostoru. My se vás ovšem z principu zastáváme. Těm, co na vás teď útočí, nejde o pluralitu, chtějí televizi pro sebe. A ne, nejsou to konzervativci, jsou to podobně jako radikální liberálové jakobíni, kteří se vydali na vlastní ‚pochod institucemi‘.“

„Máme problém s tím, že si uzurpujete liberální demokracii. To je náš vynález z doby, kdy vy jste ještě byli na houbách. Lišíme se v základním přístupu – my snadněji přejímáme cizí názory, než měníme své hodnoty, zatímco vy právě naopak. Ale co už? Nikdo není dokonalý, jen Bůh. Tak si na něj přestaňte hrát a nechte nás žít,“ vzkazuje Schmarcz závěrem.

