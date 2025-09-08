Pád vlády ve Francii. Levičáci chtějí i konec Macrona

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

08.09.2025 21:18 | Monitoring

Francouzští poslanci v pondělí večer svrhli menšinovou vládu premiéra Françoise Bayroua, který sám o hlasování požádal. Prezident Emmanuel Macron tak bude muset za méně než dva roky jmenovat už pátého premiéra.

Pád vlády ve Francii. Levičáci chtějí i konec Macrona
Foto: FCB
Popisek: Emmanuel Macron

Celkem 364 zákonodárců hlasovalo pro nedůvěru vládě, zatímco 194 ji podpořilo. Bayrou podle očekávání podá demisi do rukou prezidenta Emmanuela Macrona v úterý ráno.

François Bayrou stál v čele francouzské vlády od 13. prosince loňského roku. Opozice ostře kritizovala jeho úsporný plán v hodnotě zhruba 44 miliard eur, který počítal například se zmrazením růstu veřejných výdajů.

Prezident Emmanuel Macron se už před pádem vlády scházel s politiky a hledal náhradu za premiéra, kterou by měl oznámit v příštích dnech.

Macron však má omezené možnosti, jak Francii z této krize vyvést. Podle zpráv se přiklání k jmenování dalšího premiéra – pátého od ledna 2024 –, ale nový premiér by čelil stejnému neřešitelnému parlamentu. Stejně tak by tomu bylo i v případě technické vlády složené z úředníků.

Další předčasné volby se však jeví jako neatraktivní, protože by mohly snadno vést k dalšímu patovému stavu v parlamentu.

V extrémním scénáři by Macron mohl dokonce rezignovat, ale vzhledem k jeho minulým prohlášením je to velmi nepravděpodobné.

Psali jsme:

„Bayrou chtěl moment pravdy a myslím, že ho dostal,“ řekla Mathilde Panotová z krajně levicové strany Nepoddajná Francie (LFI).

Odchází veterán francouzské politiky, který už v roce 2007 míchal kartami v prezidentské volbě mezi Nicolasem Sarkozym a Segolene Royalovou. Dlouhou dobu byl jako předseda Svazu pro francouzskou demokracii lídrem parlamentního středu mezi gaulisty a levicovými socialisty, než se do tohoto prostoru vydal někdejší socialistický ministr Emmanuel Macron. 

Když se mu konečně povedlo stát se klíčovým mužem frncouzské politiky a premiérem, padl. Lidsky je mi ho líto," vyznal se Štěpán Kotrba, který vzpomínal, jak s ním dělal rozhovor při jeho návštěvě Prahy v roce 2006

Předseda LFI Jean-Luc Mélenchon říká, že pozornost by se nyní měla soustředit na prezidenta Emmanuela Macrona.

A zatímco Macron říká, že jeho dalším krokem bude jmenování nového premiéra, radikální vůdce LFI věří, že „i on musí odejít“.

Dvě další levicové strany, Zelení a Socialisté, věří, že je na řadě, aby vedly zemi. Marine Tondelierová ze Zelených vyzvala Macrona, aby před jmenováním příštího premiéra vyslechl levicové lídry.

Marine Le Penová, jejíž krajně pravicová strana Národní shromáždění vede v průzkumech veřejného mínění, se však domnívá, že by měl místo toho vyhlásit parlamentní volby.

Rozpuštění parlamentu není „rozmar“, říká, „je to institucionální páka, která má prolomit patovou situaci a umožnit fungování demokracie“.

Francie tak čelí prohlubující se politické krizi. Veřejný dluh loni přesáhl 113,9 procenta HDP, a to i přesto, že pravidla Evropské unie povolují maximálně 60 procent. Řadí se tak mezi nejvyšší v Evropské unii. Pokud nepřijme škrty, hrozí zemi dluhová krize řeckého stylu. Zároveň se nepodařilo zkrotit ani rozpočtový deficit, který místo povolených tří procent dosáhl 5,8 procenta HDP.

Psali jsme:

Ukrajina nemůže spoléhat na spojence. Výstupy z „koalice ochotných“
Za Macronovými zády se možná chystá nečekaný nástupce
Francie se otřásá: Ani konec Macrona nemusí stačit
Horké září ve Francii. Le Penová chce sestřelit vládu i Macrona

 

Zdroje:

https://legacy.blisty.cz/art/28336.html?fbclid=IwY2xjawMsACJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBzaFdKZDF0dm53dFc2ZmZvAR67149w6GKqysDaWtOaOsT4M8s0oBQpMMSgYsSP5U3AArJ7YVggMMamwkArXw_aem_xtr-zE1qloLwah_28jTa7Q

https://www.bbc.com/news/live/c5yqgnzw759t

https://www.reuters.com/world/europe/french-parliament-votes-oust-prime-minister-deepening-political-crisis-2025-09-08/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

BBC , Francie , vláda , Reuters , Macron , Bayrou

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měl by prezident Emmanuel Macron v důsledku současné krize ve Francii rezignovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Opravdu věříte tomu, že je Evropa silná?

Co na mezinárodní scéně dokázala? Třeba o míru na Ukrajině se začalo jednat až se zvolením Trumpa, dohoda o clech s USA je podle mě mnohem víc výhodná pro USA než pro Evropu a ekonomika Evropy čím dál víc zaostává jak za USA, tak za Čínou. Co se týká naší obrany, tak opět jsou evropské státy závislé...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pecky z ovoce rozhodně nevyhazujtePecky z ovoce rozhodně nevyhazujte Výhody konzumace jablečného octa pro mužeVýhody konzumace jablečného octa pro muže

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jarek Nohavica rozmáznul Ameriku i Petra Pavla a dal tomu korunu

15:11 Jarek Nohavica rozmáznul Ameriku i Petra Pavla a dal tomu korunu

Dokument Jarek o písničkáři Jaromíru Nohavicovi překonal nejen dokument Velký vlastenecký výlet podp…