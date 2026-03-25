Pákistán mezi USA a Íránem: Návrh předán, ale Teherán mlčí

Pákistán se v posledních dnech zapojil do diplomatického úsilí o zmírnění napětí mezi Spojenými státy a Íránem, přičemž podle vyjádření tamních představitelů již předal americký návrh íránské straně. „Pákistán předal návrh USA na uklidnění situace v Perském zálivu a stále čeká na oficiální odpověď z Teheránu,“ uvedl vysoký pákistánský bezpečnostní představitel pro agenturu Reuters. Zároveň potvrdil, že komunikace probíhá prostřednictvím bezpečnostních složek i diplomatických kanálů. Do jednání se zapojil také pákistánský ministr zahraničí, který jednal se svým íránským protějškem. Navzdory těmto krokům však zatím nebyly potvrzeny žádné konkrétní termíny ani místo případných rozhovorů.
Z íránské strany zaznívají opatrné signály, které však doprovází veřejné popírání jakýchkoli jednání se Spojenými státy. „Teherán obdržel návrh předaný prostřednictvím Pákistánu,“ potvrdil dříve vysoký íránský představitel s tím, že případná jednání by se mohla konat v Pákistánu nebo Turecku. Současně však íránské vedení opakovaně zdůrazňuje, že žádné rozhovory s administrativou Donalda Trumpa neprobíhají. Podrobnosti návrhu přitom zůstávají nejasné a není potvrzeno, zda odpovídá dříve zmiňovanému patnáctibodovému plánu. Nejistota kolem obsahu i ochoty Íránu jednat tak nadále komplikuje diplomatické úsilí.
Diplomatické snahy bez jasné odezvy
Zatímco diplomatické kanály zůstávají otevřené, konkrétní výsledky se nedostavují a Írán podle dostupných informací na návrh dosud nereagoval. „Podle pákistánského představitele zatím Íránci nereagovali a nebyly potvrzeny ani termíny, ani místo konání jednání,“ zaznělo z pákistánských zdrojů. Mezitím se objevily informace o obsahu amerického návrhu, který má zahrnovat omezení íránského jaderného programu i balistických kapacit. Tyto podmínky však podle některých zdrojů představují pouze výchozí rámec pro další vyjednávání. Izrael zároveň vyjadřuje obavy, že by případná dohoda mohla vést k ústupkům ze strany Spojených států.
Současně se do situace zapojují i další regionální aktéři včetně Turecka, které podle svých představitelů zprostředkovává komunikaci mezi oběma stranami. „Ankara rovněž hraje roli při předávání zpráv mezi Íránem a USA,“ uvedl turecký vládní představitel. Pákistán navíc nabídl možnost uspořádat jednání již v nejbližších dnech. Přesto však zůstává otázkou, zda Írán vůbec přistoupí na přímý dialog. Dosavadní vyjádření íránských představitelů totiž naznačují spíše odmítavý postoj.
Tvrdá rétorika a pokračující boje
Íránští představitelé nadále veřejně odmítají možnost dohody se Spojenými státy a jejich vyjádření nabývají stále ostřejšího tónu. „Dosáhl váš vnitřní boj takové úrovně, že už jednáte sám se sebou?“ posmíval se Ebrahim Zolfaqari americkému prezidentovi. Zároveň dodal: „Lidé jako my se s lidmi jako vy nikdy neshodnou… Nikdo jako my s vámi neuzavře dohodu. Ani teď. Ani nikdy.“ Podobně se vyjádřil i mluvčí íránského ministerstva zahraničí, který označil předchozí kroky USA za „zradu diplomacie“. Podle něj jsou další jednání zbytečná a Írán se soustředí především na obranu své suverenity.
Navzdory diplomatickým snahám pokračují vojenské operace bez výrazného omezení a situace na bojišti se dále vyostřuje. „Vše probíhá v podstatě jako obvykle,“ uvedl izraelský vojenský představitel na dotaz ohledně případných změn strategie. Izrael i nadále provádí letecké údery, zatímco Írán odpovídá útoky dronů a raket na cíle v regionu. Konflikt se navíc rozšiřuje i na další státy včetně Kuvajtu či Saúdské Arábie, které hlásí nové útoky. Přetrvávající boje tak výrazně komplikují jakékoli snahy o diplomatické řešení a udržují region v dlouhodobém napětí.
