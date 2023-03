Palácový převrat proti Putinovi. Historik už ví, komu by se měla svěřit moc

Odchod Vladimira Putina musí v Rusku iniciovat lidé horních pater politiky, říká v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu historik a rusista Filozofické fakulty Univezity Karlovy Marek Příhoda. Podle svých slov neočekává, že Putin plánuje s Ukrajinou vyjednávat, to dokáže jeho nástupce, který nebude s jeho válečnou politikou spojován.

„Ať už skončí válka jakkoli, je těžko představitelné, že z toho Putin vyjde jako poražený. Může být sice odstraněn, ale pokud zůstane v čele Kremlu, tak si neumím představit, jak národu oznamuje stažení vojsk bez zásadních výsledků,“ prohlásil na začátku války na Ukrajině Marek Příhoda.

Takže naplnění těch základních představ, se kterými šlo Rusko do války, sliby prezidenta Putina a jeho budoucnost, jsou věci, které jsou navzájem spojené,“ pokračuje Příhoda.

Příhoda přemítal o tom, co by se muselo stát, aby došlo k odchodu šéfa Kremlu Vladimira Putina „Muselo by tak dojít k něčemu, čemu se dá říkat palácový převrat – ať už násilný, nebo nenásilný nějakou formou dohody. To by znamenalo osobní garance pro Putina výměnou za předání pravomocí,“ říká rusista.

Pak by viděl i větší šance pro mírová jednání. „Předpokládanou dohodu na podmínkách s Ukrajinou by už rozhodně musel uzavírat někdo jiný. Už by to nebyl Putin, který s válkou spojil svou politickou budoucnost,“ pokračuje historik.

Je přesvědčen, že o válce rozhodl Putin. „Z toho, co víme, tak o válce rozhodl přímo prezident Putin a radil se jen s velice úzkým okruhem lidí. Víme, že válka byla pro řadu představitelů, respektive pro kremelskou elitu, nepříjemným překvapením,“ zmiňuje s odkazem na vysílání ruské oficiální televize, které podle něj neukazuje realitu.

Masové demonstrace v Rusku podle Příhody nestačí a nejsou pro ně ani podmínky. „Nemalá část Rusů je proti válce, ale mlčí, nevíme o nich. Režim je připraven podobná lidová vystoupení rozehnat. Musel by přijít impulz z horních pater politiky,“ míní Příhoda.

Palácový převrat je podle Příhody však možný pouze v případě spojených nespokojených ruských elit potkat s nespokojeností Rusů. „Případný kompromis s Ukrajinou, ústupky, nesmí být chápány jako zrada, ale naopak jako řešení bezvýchodné situace,“ vysvětluje historik.

Dává mu jistou naději pragmatismus lidí ze zmíněných elit. „Oni nejsou spojeni ideologicky službě zemi, ale slouží především sami sobě, svým zájmům. To je vidět i na stavu jejich majetků nebo na tom, jak zabezpečují své děti,“ poukazuje. Lidí s touto ideou je v této elitě velmi málo. „I to je ale jisté plus, protože nebudou ochotni bojovat do posledního dechu. Ani umírat někde s vůdcem v bunkru nebo s ním páchat sebevraždu. Budou si chtít uchovat vliv. Předání moci Putina někomu z této elity může být řešením,“ domnívá se historik a rusista Marek Příhoda.

