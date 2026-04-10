Pan Hladík tu nabádá pumpaře k podvodu? Debata skončila hádkou o Rusku

Co říkáte na chování Petra Macinky?
Andrej Babiš se v této souvislosti rozzlobil na maďarskou společnost MOL a polský PKN Orlen za další zdražování paliv, když burza klesla.
„Ti hlavní hráči – PKN Orlen a MOL zkrátka nepochopitelně, když burza šla o 15 procent dolů, navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny. A to my jsme jim půjčili sto tisíc tun ropy. Tak to se mi vůbec nelíbí,“ nechal se slyšet premiér Babiš z dovolené.
— Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 9, 2026
Natočil jsem pro vás video, kde se dozvíte, jak řešíme ceny pohonných hmot. Také v něm mluvím o centrech specializované péče, o nové koncepci naší armády, která bude hotová do konce května tohoto…
O situaci na trhu s pohonnými hmotami před kamerami CNN Prima News debatovali také předsedkyně Trikolory a vládní poslankyně zvolená na kandidátní listině SPD Zuzana Majerová, vládní poslanec Tomáš Helebrant (ANO) a opoziční poslanci Petr Hladík (KDU-ČSL) a pirátská zákonodárkyně Kateřina Demetrashvili.
„Když jdou ceny nahoru, tak mají všichni pumpaři zásobníky prázdné a musí okamžitě zdražovat, ale když jde cena dolů, tak mají všichni nádrže plné a zlevňovat nemohou,“ poznamenal Helebrant s tím, že pokud některá z čerpacích stanic zavře, tak to lze chápat jako vydírání.
Hladík kontroval, že „zažíváme typický chaos Babišovy vlády.“
„Chaos, jaký jsme tu měli už za covidu. My jsme si to tady zažili za covidu a zase to tady máme zpátky. Tak připomeňme si historii. Prostě v úterý paní ministryně Schillerová oznámí nějaký strop. Ten je vyšší, než za kolik se prodával benzín a nafta v to úterý. Ve středu vláda vlastně odpustila dvě koruny 35 haléřů na naftě a vůbec se to neprojevilo na těch čerpacích benzínových stanicích. Já jsem jel z Brna, na většině stanic byla nafta za 49,40. Teď vlastně přichází s nějakým stropem, který je výrazně níže. No podle mě to bylo tak, že Babiš někde z Malediv zavolal prostě Schillerové a řekl, musí to být výrazně níž, tak tam prostě napočítali něco níž. … Jestli ten vzorec je navázán na ceny na burze, tak vzhledem k tomu, že dopoledne klesla pod 100 dolarů za barel, teď je zase 140 za barel, tak pokud to budou takhle počítat, tak na sobotu ten strop bude přes 50 korun nabízet, tak to je fakt Kocourkov,“ konstatoval Hladík.
Když Hladíkova slova slyšela poslankyně Zuzana Majerová, začala se mračit a konstatovala, že pokud některé pumpy nezlevní, tak lidé zkrátka a dobře pojedou tam, kde bude benzín levnější.
„Pokud jste slyšel rozhodnutí vlády, tak se maximální možná cena, která se stanovuje právě na základě burzy, dělá den dopředu,“ upozornila také Hladíka. „Já osobně jsem včera v Uherském Hradišti v EuroOilu natankovala naftu za 46,90,“ prozradila.
Kateřina Demetrashvili také vládu nešetřila.
„Ministerstvo financí monitoruje marže, říká, že ty marže jsou dlouhodobě klesající. Najednou se probudí pan premiér a řekne, že ty marže jsou moc vysoké. Zatímco Ministerstvo financí má informace, že je dvě koruny, tak pan premiér tady říká, že deset. Pak najednou zastropujeme teda benzín a naftu, ale jenom na dálnicích. Při tomto zdražení ohrožují běžný život lidí, především přes třeba potraviny,“ konstatovala poslankyně.
Katerina Demetrashvili
„Čerpací stanice ONO na všech svých pobočkách, jedno, jestli jsou na dálnici nebo v poslední Lhotě, prodávaly dneska naftu za 44,90 a natural za 39,90. A já nejsem přesvědčený o tom a nikdo mi nebude říkat, že dělají charitu a doplácejí to ze svého,“ konstatoval Helebrant.
Zuzana Majerová přikyvovala.
Posléze upozorňovala, že vzoreček, podle kterého se zastropovávají ceny, se počítá z maximálních cen na burze s marží 2,50 za litr. A u nafty se snížila spotřební daň o korunu a 93 haléřů.
Hladíka však nepřesvědčila.
„Myslím si, že tak, jak to vládní představitelé vysvětlují, tak to je ten slavný výrok, že prostě jako v Rusku se již dnes máme lépe než zítra. Takhle je to prostě dneska. Současná situace naší vlády. Ten chaos tady prostě přetrvává. Vidíme, že zásahy tohohle brutálního charakteru do toho trhu dlouhodobě nedávají smysl,“ konstatoval Hladík. Upozorňoval také, že všichni pumpaři si mohou pomoci tím, že svá paliva budou prodávat jako prémiová, čímž zvýší jejich cenu.
Majerová na to konto kontrovala, že by lidé tak jako tak pojedou tam, kde budou paliva levnější.
Helebrant dodal, že prémiová paliva musí splňovat určité parametry a pokud je nesplňují, nelze je prodávat jako prémiová. A pokud je někdo navzdory tomu jako prémiová prodává, tak je to podvod. „A já věřím, že pumpaři nepodvádějí. Pokud si to myslí pan Hladík, nebo je k tomu dokonce nabádá, no tak je mi to líto,“ pravil Helebrant.
Ph.Dr. Tomáš Helebrant, MBA
Hladík okamžitě oponoval, že by to nebylo dobré, protože Rusko z prodeje ropy financuje válku proti Ukrajině a k EU se staví nepřátelsky.
Tady se Majerová bránila, že odmítá jakoukoli zemi označovat za nepřátelskou. „Odmítám jakékoli pejorativní označování jakékoli země za nepřátelskou,“ prohlásila Majerová.
