Pan Hladík tu nabádá pumpaře k podvodu? Debata skončila hádkou o Rusku

10.04.2026 10:12 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Před kamerami CNN Prima News se odehrál slovní střet o ceny pohonných hmot v Česku. Tvrdý slovní střet, v němž došlo na slova o podvodech, o chaosu Babišovy vlády, o tom, že lidé zkrátka nakoupí benzín tam, kde bude levnější, ale také o ruskou ropu a o to, jak se vlastně dívat na Rusko.

Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Tomáš Helebrant a Zuzana Majerová na CNN Prima News

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

95%
2%
3%
hlasovalo: 13778 lidí
Ve válce v Íránu se rýsuje příměří a vláda Andreje Babiše očekává, že ceny pohonných hmot u pump klesnou. Ministerstvo financí rozhodlo, že v pátek by měla nafta stát jen něco málo přes 43 korun. Koalice ANO, SPD a Motoristů tak realizuje cestu zastropovávání. Cena benzínu má klesnout pod 42 korun za litr.

Andrej Babiš se v této souvislosti rozzlobil na maďarskou společnost MOL a polský PKN Orlen za další zdražování paliv, když burza klesla.

ANO 2011

  • ANO 2011
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ti hlavní hráči – PKN Orlen a MOL zkrátka nepochopitelně, když burza šla o 15 procent dolů, navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny. A to my jsme jim půjčili sto tisíc tun ropy. Tak to se mi vůbec nelíbí,“ nechal se slyšet premiér Babiš z dovolené.

 

 

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
9%
7%
hlasovalo: 5459 lidí
Ze stran pumpařů zaznělo, že ve skutečnosti zlevnili, a ne zdražili, jak říká předseda vlády. „Nevím vůbec, na jaké tabulky, na jaká čísla se pan premiér dívá. … Podle mého názoru to nejjednodušší a nejméně bolestivé řešení pro čerpačky je přestat prodávat naftu, kterou by musely prodávat pod cenou. Zavřít na tak dlouho, dokud ta zastropovaná cena nevzroste aspoň na úroveň, která pro ně bude znamenat aspoň nulu. Nikoli ztrátu, ale nulu,“ nechal se slyšet předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR, podle kterého také není pravda, že by pumpaři měli marže 10 korun.

O situaci na trhu s pohonnými hmotami před kamerami CNN Prima News debatovali také předsedkyně Trikolory a vládní poslankyně zvolená na kandidátní listině SPD Zuzana Majerová, vládní poslanec Tomáš Helebrant (ANO) a opoziční poslanci Petr Hladík (KDU-ČSL) a pirátská zákonodárkyně Kateřina Demetrashvili.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Když jdou ceny nahoru, tak mají všichni pumpaři zásobníky prázdné a musí okamžitě zdražovat, ale když jde cena dolů, tak mají všichni nádrže plné a zlevňovat nemohou,“ poznamenal Helebrant s tím, že pokud některá z čerpacích stanic zavře, tak to lze chápat jako vydírání.

Hladík kontroval, že „zažíváme typický chaos Babišovy vlády.“

„Chaos, jaký jsme tu měli už za covidu. My jsme si to tady zažili za covidu a zase to tady máme zpátky. Tak připomeňme si historii. Prostě v úterý paní ministryně Schillerová oznámí nějaký strop. Ten je vyšší, než za kolik se prodával benzín a nafta v to úterý. Ve středu vláda vlastně odpustila dvě koruny 35 haléřů na naftě a vůbec se to neprojevilo na těch čerpacích benzínových stanicích. Já jsem jel z Brna, na většině stanic byla nafta za 49,40. Teď vlastně přichází s nějakým stropem, který je výrazně níže. No podle mě to bylo tak, že Babiš někde z Malediv zavolal prostě Schillerové a řekl, musí to být výrazně níž, tak tam prostě napočítali něco níž. … Jestli ten vzorec je navázán na ceny na burze, tak vzhledem k tomu, že dopoledne klesla pod 100 dolarů za barel, teď je zase 140 za barel, tak pokud to budou takhle počítat, tak na sobotu ten strop bude přes 50 korun nabízet, tak to je fakt Kocourkov,“ konstatoval Hladík.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

2%
95%
3%
hlasovalo: 12367 lidí
Navrch přidal ještě jednu poznámku. „Tak jestli Andrej Babiš je takový kamarád s panem Orbánem, tak zavolá panu Orbánovi, ten zavolá managementu MOLu do Česka a může se zlevnit hned,“ nechal se slyšet Hladík.

Když Hladíkova slova slyšela poslankyně Zuzana Majerová, začala se mračit a konstatovala, že pokud některé pumpy nezlevní, tak lidé zkrátka a dobře pojedou tam, kde bude benzín levnější.

„Pokud jste slyšel rozhodnutí vlády, tak se maximální možná cena, která se stanovuje právě na základě burzy, dělá den dopředu,“ upozornila také Hladíka. „Já osobně jsem včera v Uherském Hradišti v EuroOilu natankovala naftu za 46,90,“ prozradila.

Kateřina Demetrashvili také vládu nešetřila.

„Ministerstvo financí monitoruje marže, říká, že ty marže jsou dlouhodobě klesající. Najednou se probudí pan premiér a řekne, že ty marže jsou moc vysoké. Zatímco Ministerstvo financí má informace, že je dvě koruny, tak pan premiér tady říká, že deset. Pak najednou zastropujeme teda benzín a naftu, ale jenom na dálnicích. Při tomto zdražení ohrožují běžný život lidí, především přes třeba potraviny,“ konstatovala poslankyně.

Katerina​ Demetrashvili

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 20441 lidí
Helebrant nabídl jiný pohled.

„Čerpací stanice ONO na všech svých pobočkách, jedno, jestli jsou na dálnici nebo v poslední Lhotě, prodávaly dneska naftu za 44,90 a natural za 39,90. A já nejsem přesvědčený o tom a nikdo mi nebude říkat, že dělají charitu a doplácejí to ze svého,“ konstatoval Helebrant.

Zuzana Majerová přikyvovala.

Posléze upozorňovala, že vzoreček, podle kterého se zastropovávají ceny, se počítá z maximálních cen na burze s marží 2,50 za litr. A u nafty se snížila spotřební daň o korunu a 93 haléřů.

Hladíka však nepřesvědčila.

„Myslím si, že tak, jak to vládní představitelé vysvětlují, tak to je ten slavný výrok, že prostě jako v Rusku se již dnes máme lépe než zítra. Takhle je to prostě dneska. Současná situace naší vlády. Ten chaos tady prostě přetrvává. Vidíme, že zásahy tohohle brutálního charakteru do toho trhu dlouhodobě nedávají smysl,“ konstatoval Hladík. Upozorňoval také, že všichni pumpaři si mohou pomoci tím, že svá paliva budou prodávat jako prémiová, čímž zvýší jejich cenu.

Majerová na to konto kontrovala, že by lidé tak jako tak pojedou tam, kde budou paliva levnější.

Helebrant dodal, že prémiová paliva musí splňovat určité parametry a pokud je nesplňují, nelze je prodávat jako prémiová. A pokud je někdo navzdory tomu jako prémiová prodává, tak je to podvod. „A já věřím, že pumpaři nepodvádějí. Pokud si to myslí pan Hladík, nebo je k tomu dokonce nabádá, no tak je mi to líto,“ pravil Helebrant.

Ph.Dr. Tomáš Helebrant, MBA

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 12745 lidí
Zuzana Majerová se také nechala slyšet, že v rámci udržení přijatelných cen bychom měli obchodovat s kýmkoliv a kupovat i ruskou ropu. „Vyjednávejme s kýmkoliv, stejně ropu bereme, akorát jde oklikou přes několik států,“ uvedla Majerová.

Hladík okamžitě oponoval, že by to nebylo dobré, protože Rusko z prodeje ropy financuje válku proti Ukrajině a k EU se staví nepřátelsky.

Tady se Majerová bránila, že odmítá jakoukoli zemi označovat za nepřátelskou. „Odmítám jakékoli pejorativní označování jakékoli země za nepřátelskou,“ prohlásila Majerová.

Psali jsme:

Venkov zadotuje Praze levnější benzín, říká ekonom Křeček
Vidlák: „Dubaj hoří. Ukrajinští generálové si nebudou mít kde užít nakradené prachy.“
Nedostatek benzínu dělá Němcům problém. Kancléř pod palbou
Fico: Ukrajina proti nám může použít sílu

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/hadka-ve-studiu-ropa-ideologii-nesmrdi-tvrdila-majerova-hloupy-nazor-smal-se-hladik-509050

https://t.co/R8ga94926C

https://twitter.com/AndrejBabis/status/2042149346070724760?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

ekonomika , KDU-ČSL , piráti , pohonné hmoty , ANO , Hladík , CNN Prima News , Helebrant , Demetrashvili , Zuzana Majerová. Trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by podle vašeho názoru pohonné hmoty výrazně zlevnit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Nelegální migrace

Tvrdíte, že dosud byla praxe taková, že v Evropě 4 z 5 nelegálů zůstávali. Jak je to možné? Kdo je za to odpovědný? Proč se pravidla mění až teď, když problém tu je už roky? A taky dost podstatná věc, nastal nějaký pozitivní posun v zárodku problému, a to, že se sem migranti nelegálně vůbec dostanou...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Než Kupka vybalí spacák: Poplatky, umělci a návrh, ke kterému se teď ODS nehlásí

9:56 Než Kupka vybalí spacák: Poplatky, umělci a návrh, ke kterému se teď ODS nehlásí

Brněnský právník a publicista Petr Kolman rozebírá současný režim televizních poplatků, podle něj ne…