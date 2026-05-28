Fiala (SPD): Schválili jsme návrh mistrovské zkoušky

Vláda s účastí SPD schválila návrh mistrovské zkoušky. Podporujeme české podnikání a řemesla. „Podařilo se nám dotáhnout mistrovskou zkoušku. Je důležitá pro rozvoj a udržení řemesla u nás a pro výchovu šikovných řemeslníků do budoucna,“ informoval náměstek ministra průmyslu Marcel Dlask z SPD.
Návrh zákona si klade za cíl zavést transparentní, jednotný a všeobecně uznávaný systém mistrovských zkoušek a napravit tak současný stav, kdy řemeslníci, kteří vykonávají odbornou činnost v příslušném povolání na nejvyšší úrovni, nemají možnost si tuto skutečnost nechat institucionálně ověřit.
Na to, že je tato skutečnost problémem, upozorňovali dlouhodobě zástupci zaměstnavatelů a žádali řešení. To přináší předložený návrh zákona.
Mistrovská zkouška prověří a potvrdí odborné profesní dovednosti a znalosti fyzických osob a mistrovský list bude dokladem jejich nejvyššího řemeslného mistrovství.
Mistrovskou zkoušku budou připravovat, organizovat a provádět Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky, tj. instituce zřízené zákonem k podpoře podnikatelských aktivit. To by mělo zajistit kredibilitu celého systému.
Potenciální přínosy mistrovské zkoušky v ČR:
- prověří a potvrdí odborné profesní dovednosti a znalosti fyzických osob a mistrovský list bude dokladem jejich nejvyššího řemeslného mistrovství
- to povede ke zvýšení společenské prestiže fyzických osob, které odvádí v řemeslném oboru vysoce kvalitní a mnohdy velmi náročnou práci
- přispěje ke zvýšení ochrany spotřebitele, který při výběru řemeslníka bude mít možnost snáze zjistit, a tudíž i zvolit odborníka, který bude garantovat nejvyšší kvalitu práce a realizovat i nejnáročnější řešení
- umožní vyšší zapojení odborníků z ČR v sousedních zemích (Německo či Rakousko), kde je mistrovská zkouška zavedený mechanismus a je často vyžadována ve veřejných zakázkách, kterých se účastní i české podnikatelské subjekty, ale v současné době nemohou doložit absolvování této zkoušky
- přispěje ke vzniku autorit, od nichž bude možné se v jednotlivých povoláních učit a přebírat zkušenosti, které budou mentorovat nastupující generaci a postupně přispívat ke zvyšování odborné úrovně v příslušném oboru, ke zvyšování společenské prestiže řemesel a v návaznosti na to i ke zvyšování zájmu žáků a jejich rodičů o tyto obory.
