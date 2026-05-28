Šrámková (Piráti): Čtyři měsíce tady obíhalo kontaminované mléko pro kojence

28.05.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 28. května 2026 ke kontaminovanému kojeneckému mléku.

Foto: Piráti
Popisek: Eva Šrámková

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, mluvím k vám jako poslankyně, ale taky jako lékařka a hlavně jako maminka dvou dětí. Když rodičům řeknete, že jejich dítě možná čtyři měsíce pilo kontaminované mléko a oni o tom nevěděli, žádná z těch tří rolí to nedokáže oddělit. To je důvod, proč mě tahle kauza neopustí. Stát věděl o problému od 14. prosince, pediatři dostali metodický pokyn 13.  března, rodiče návod co dělat s dítětem se zdravotními potížemi až 9. dubna.

Čtyři měsíce. Za čtyři měsíce z novorozence povyroste úplně jiné dítě. Za čtyři měsíce dítě konzumuje kojeneckou výživu denně. A za ty čtyři měsíce se státní systém ochrany zdraví dětí choval jako by žádná kontaminace neexistovala. Do oběhu šlo téměř 650 000 balení z kontaminovaných šarží. Vráceno je méně než 3 500. Drtivá většina není evidována jako vrácená a kde přesně se nachází, stát neví.

Když jsme spolu mluvili v plénu, řekl jste, že audit ukázal selhání v koordinaci, ale že nikdo neporušil zákon a že o návrhu zákonné úpravy jste připraven jednat a případně ho podpořit. Výbor pro zdravotnictví 29. dubna doporučil vládě zahájit legislativní proces. To bylo před měsícem. Ptám se vás tedy, co za ten měsíc se reálně stalo?

Za prvé, audit doporučil posílit koordinaci. Co konkrétně jste od té doby zavedl? Připravujete metodický pokyn, vnitřní protokol nebo vyhlášku? Pokud vyhlášku, které povinnosti by upravovala a kdy ji předložíte?

Za druhé, řekněte mi prosím, jestli ministerstvo už projednalo mé návrhy na změnu zákona o bezpečnosti kojenecké a dětské výživy. Proběhlo s vašimi lidmi nějaké jednání nebo zatím zůstalo jenom u slibů?

Za třetí, audit řešil koordinaci mezi úřady. To je dobře. Ale koordinace sama o sobě neukládá žádné zákonné povinnosti. A tahle kauza ukázala, že je potřebujeme. Povinné informování lékařů při každém stahování, zákonné lhůty pro varování, povinné uchovávání vzorků jako důkazů, zákonný podklad pro retrospektivní šetření. Žádná vyhláška ani metodika tohle nenahradí. Potřebuji jasnou odpověď, jestli jste připraven podpořit zákon, nebo jestli zůstane jen u úprav vnitřních procesů.

Pane ministře, poskytla jsem vám dostatek podkladů k potřebným změnám zákonů. Chci vědět, zda na nich už byla započata práce, protože jako maminka chci, aby žádná jiná máma nemusela čtyři měsíce se hádat, jestli to, co dává svému dítěti, je bezpečné. Jako lékařka chci, aby pediatři dostávali informace dřív než rodiče v panice a jako poslankyně tu budu stát, dokud se to nezmění. Chtěla bych zde říci, že si vážím vašeho přístupu k věci a doufám, že společně díru v systému zvládneme.

MUDr. Eva Šrámková

  • Piráti
  • poslankyně
