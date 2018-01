Pane Drahoši... Opravdu ne, vzkázal analytik k plánům profesora

„Výsledky parlamentních voleb z loňského října ukazují, že prostor už je velmi fragmentovaný. Je tu spousta menších stran, které se sotva dostaly přes pět procent, a další strana nebo hnutí by to jen dále rozdrobilo. Další fragmentace je nesmyslná,“ poznamenal Ranocha.

Anketa Která strana nejlépe hájí prezidenta Zemana? ANO 5% ČSSD 3% SPD 80% SPO 2% KSČM 10% hlasovalo: 4223 lidí

Nedokáže si podle svých slov vůbec představit, že by se strana Jiřího Drahoše dostala do Parlamentu. „Mnohem lepší cesta, o které se už nyní mluví, by byla kandidatura do Senátu s podporou jedné či více existujících stran. Jinak v tom nevidím smysl,“ sdělil jasně.

Čísla podle něj naznačují, že lidé jej zčásti volili jen proto, že byl Antizeman. Podotkl také to, že opravdu neplatí dělení Praha versus zbytek republiky a velká města versus venkov. „Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že Miloš Zeman byl nejsilnější v obcích s počtem obyvatel mezi 50 až 89 tisíci. Tam byl mnohem silnější než na venkově. Zřejmě v tom velkou roli hraje regionalita,“ poznamenal Ranocha. Potvrdil však to, že Zemana volili méně vzdělaní lidé.

Závěrem rozhovoru pak Ranocha nepopřel ani to, že volby mohly ovlivnit řetězové e-maily. „Mail typicky dostáváme od někoho, koho známe, a podvědomě mu víc důvěřujeme,“ poznamenal jasně Ranocha. A kdo by podle něj mohl převzít Zemanovy voliče? „Začalo se spekulovat, že Zeman si vybral jako nástupce Tomia Okamuru. Je zcela jasné, že v tuto chvíli by byl pro většinu lidí nepřijatelný, ale pokud je to pravda, může Zeman krůček po krůčku tuto politickou figuru legitimizovat a posouvat veřejné mínění pro něj správným směrem,“ uzavřel.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Komunisté se prý bojí Okamury My mladí jsme volili Jiřího Drahoše. Vrátil by solidaritu, reprezentaci a slušnost, sdělila mládežnice ODS Hamáček: Nečekám, že by měl mít výsledek prezidentských voleb dopad na situaci v ČSSD Vláda by měla vedle novel probírat i memorandum o lithiu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef