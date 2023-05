Pane poručíku, nekruťte hlavou... Blaško a Zdechovský, dva europoslanci s hodností, se potkali na Primě

reklama

Premiér Petr Fiala a prezident Petr Pavel se sejdou s evropskou komisařkou Ursulou von der Leyenovou. „Měli by se dotknout hlavně témat, která jsou dneska aktuální, měl by to být balík opatření, Green Deal, Fit for 55, měli by spolu hovořit o pomoci Ukrajině a zahraniční politice všeobecně. Petr Pavel chce hrát více aktivní roli nejenom v evropské politice, ale i v té bezpečnostní politice, mimo Evropskou unii, a to si myslím, že jsou témata, která bude s Ursulou von der Leyenovou intenzivně probírat,“ podotkl Zdechovský.

„Od té návštěvy si neslibuji vůbec nic. Ba naopak, prohloubení problémů, které v současné době hýbou naší společností. A když slyším to spojení Green Deal, tak je to prostě pro mě... Jak se říká lidově, otevírá se mi kudla v kapse, protože ten Green Deal, to je něco neuvěřitelného. Vemte si, veškerý průmysl, vraťtme se zpátky, Euro 7, který pokládá na lopatky veškerý automobilový průmysl, na kterém náš stát je závislý při tvorbě hrubého domácího produktu. Pokud oba představitelé, jak prezident, tak premiér, docílí toho, aby ty věci, které jsou s tím Green Dealem spojeny, byly změkčeny, pak jim tleskám. Pakliže ne, pak je to návštěva pro návštěvu,“ dodal.

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško



Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL



Podle ministra zahraničí Lipavského je stále řada států sedmadvacítky ke vstupu Ukrajiny do EU tak trochu skeptická. Česko se snaží tyto obavy rozptýlit. Je podle Blaška tato česká přesvědčovací snaha namístě? „Já si myslím, že sice se snažíme, ale je to takový psí hlas, protože když se podíváme do historie, tak jsme vstoupili do EU a v EU pořád hrajeme druhé housle, neboli jsme země druhé kategorie. Stanovili nám lhůty, pod kterými nemůžou čeští občané pracovat na území EU, že z Česka jsou vyváděny obrovské peníze. Takže oni si z nás dělají Klondike, dobře se jim daří, dobře se jim vede. A to, co se tady děje, to, co naši politici vykládají, to bylo jednoznačně, jakou to má úroveň, patrno z našeho předsednictví. Nevyjednali vůbec nic, vůbec toho nevyužili, takže co jako? Kdo si myslíte, že nějakýho českýho ministra zahraničí takovýhle republičky prostě poslouchá? Pane Zdechovský, pane poručíku, nekruťte hlavou,“ zakončil Blaško, Zdechovský již pro vypršení času diskuse reagovat nemohl.

