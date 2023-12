Panel k českému školství: Bek řečnil dvě hodiny, pak ho vystřídal poradce. U toho Kartous, Uhl nebo Člověk v tísni

reklama

V týdnu byly zveřejněny výsledky mezinárodního hodnocení žáků PISA, které by se daly označit jako „relativní úspěch“. Čeští žáci se trochu zhoršili, ale mnohem méně, než zbytek Evropy. Dokonce se takto dostali před Finsko, které bylo v posledních dvou desetiletích všem dáváno za vzor.

Ministr školství Mikuláš Bek strávil tento týden vyjednáváním s učiteli. S odbory jednal o řešení finanční situace dané rozpočtovými škrty.

Díky této debatě se široká veřejnost seznámila s odborným pojmem „Index Phmax“, který určuje maximální počet hodin, které stát škole proplatí.

Již v nedělí v Otázkách Václava Moravce zazněla od Petry Mazancové, političky TOP 09 a předsedkyně spolku Učitelská platforma, varianta označovaná jako „kompromis“, podle které mělo být seškrtání počtu „proplácených hodin“ o pět procent. V původním návrhu to na některých školách mělo být až procent patnáct. To by podle učitelů vedlo k faktickému rozpadu dělené a skupinové výuky.

Podle informací ParlamentníchListů.cz je tato varianta ve hře i na konci týdne, s tím, že v některých školách, kde by to bylo potřeba, by toto snížení mohlo být odpuštěno. Není přitom zřejmé, jak by se o tom rozhodovalo, což vyvolává další pochybnosti.

„Zasahuje do něčeho, co teprve funguje 3 roky, s čím se školy teprve naučily pracovat, co si pochvalují a co teprve začalo fungovat. PH max je nástroj, jakým si školy mohou zkvalitňovat a individualizovat výuku, zavádět inovativní metody. Aniž by proběhla jakákoliv analýza, Vyhodnocení posledních 3 let, jak toto financování škol pres phmax funguje, udělá ministr razantní nekoncepční zásah, který školy vrátí o několik let zpátky,“ varuje pro ParlamentníListy.cz poslankyně ANO Jana Berkovcová.

Po strastech s penězi se ministr Bek v pátek zúčastnil v Senátu jednání Konventu o vzdělávání. Tato platforma existuje od letošního léta a prezentuje se jako „odborná diskusní platforma k otevřenému dialogu o připravovaných změnách ve vzdělávání“.

Má reflektovat pohledy politiků, veřejné správy, vzdělávacích institucí, školských asociací, ale rovněž neziskového sektoru.

Ministr Bek jej založil v červnu jako jeden ze svých prvních kroků v úřadě a hovořil o něm jako o „náhradě sboru poradců“, která by mu poskytovala oponenturu.

V jeho čele stojí trojice, kterou spojuje kromě zájmu o školství rovněž senátorská legitimace. Kromě ministra Beka je to Jiří Drahoš coby „výkonný předseda“ a jeho „výkonný místopředseda“ Jiří Růžička. V Senátu také Konvent schůzuje, páteční jednání bylo už třetí. 88 členů se do jednacího sálu vejde jen tak tak. Jak však ještě zjistíme, problém sednout si opravdu nebyl.

Konvent má dokonce svoji „Chartu“, ve které kromě preambule o otevřeném dialogu také stojí, že se bude scházet „zpravidla jednou měsíčně“. Realitou je zatím interval čtvrtletní, skupina se sešla v červnu, září a prosinci.

„Podle mě bylo hlavním záměrem ministra školství prostřednictvím Konventu oslabit vliv reprezentativních organizací ve školství tím, že je rozpustí ve velkém počtu zástupců obskurních neziskovek,“ dozvěděly se ParlamentníListy.cz od člověka, pohybujícího se ve školství.

Mezi téměř devíti desítkami členů Konventu jsou zástupci organizací i jednotlivci bez uvedení mandátu. Mezi ty patří třeba Stanislav Biler, brněnský sociolog známý svou politickou aktivitou z hnutí Žít Brno. A nebo Bohumil Kartous, rovněž z Brna pocházející expert na vzdělávání, dezinformace i inovace.

Také Ondřej Šteffl, představený Wikipedií jako „podnikatel v oblasti vzdělávání“. Jeho společnost Scio na klíč zajišťovala přijímací zkoušky na vysoké školy a zájemcům o studium k nim prodávala přípravné kursy. Ve Scio začínal své působení ve školství výše zmíněný Bohumil Kartous a rovněž paní Markéta Beková, manželka ministra.

Mezi skupinovými členy jsou známé profesní spolky o tisícovkách členů, ale třeba také Učitelská platforma.

O té jsme psaly, že se kromě prosazování inkluze zaměřovala také na prosazování změny zákona o pedagogických pracovnících. Na této akci s ní participovaly organizace Učitel naživo, Otevřeno a Začni učit. I ty jsou všechny zastoupeny v Bekově konventu.

A když hovoříme o inkluzi, nemůže chybět Česká odborná společnost pro inkluzi ve vzdělání, dnes přejmenovaná na Society for all. Odborná společnost je neziskovou organizací založenou Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, dnes zmocněnkyní Fialovy vlády pro lidská práva.

A v Konventu se sešly i organizace, které se vzdělávání primárně nevěnují. Aspen Institute, Open Society Fund i Člověk v tísni, Liga lidský práv, Společnost pro příležitosti mladých migrantů META i spolek Romea.

Co říci mají ke vzdělávání i Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy nebo odbory.

Zastoupení mají i méně známé organizace, třeba Dům zahraniční spolupráce, za který v Konventu sedí Michal Uhl. Z dalších účastníků jmenujme třeba spolky Eduzměna nebo Česko Digital.

Přizváni byli i zástupci politických stran. Všech sněmovních, z neparlamentních ČSSD a Zelených. Za ODS dorazila poslankyně Renata Zajičková, KDU-ČSL reprezentuje ministr zemědělství Marek Výborný.

Sněmovní opozici zastupují Jana Berkovcová za hnutí ANO a Zdeněk Kettner za SPD.

Mnozí další vyjadřují pochybnosti, zda ve formátu několika desítek účastníků vůbec lze něčeho dosáhnout. Jednání obvykle provází dlouhý monolog ministra Beka, který s následnými dotazy zabere většinu času.

Na třetím jednání už to přišlo moc i některým účastníkům. Z necelých čtyř hodin konference zabral úvodní výklad ministra Beka dvě hodiny patnáct.

Poslankyně ANO Jana Berkovcová odtweetovala: „Je hezké, že ministr Bek svolal Národní konvent ke školství. Pokud ale nedá prostor k diskusi, jsou podobná setkání prakticky zbytečná. Místo odborné diskusní platformy se konal dvouhodinový monolog a na dotazy už nezbyl čas“.

Z postřehů ministra Beka lze zmínit povzdech, že máme příliš mnoho zřizovatelů, příliš mnoho obcí a příliš mnoho škol.

Rovněž prezentoval svůj nápad převést mzdové i další náklady nepedagogických činností na zřizovatele škol, tedy kraje a obce.

Po něm se u pultíku objevil řečník, který se představil jako ministrův poradce a současně reprezentant organizace zabývající se výzkumem ve vzdělávání. A avizoval, že chce pana ministra „doplnit“.

Následovalo pět dalších příspěvků, nabádaných předsedajícím senátorem Drahošem k maximální stručnosti. Zástupce protestujících středoškoláků vysvětloval, proč podpořili stávku a středočeský krajský radní Milan Vácha, Bekův kolega ze STAN, popisoval svou pozitivní zkušenost se slučováním škol. „Měli jsme šestnáct pedagogů a ukázalo se, že je reálně potřeba jen jeden,“ pochlubil se.

A co na průběh jednání říkají účastníci? Zeptali jsme se poslankyně Berkovcové, která dávala už v průběhu jednání najevo nesouhlas s „one man show“ Mikuláše Beka.

„Oproti předchozím setkáním velmi slabá účast,“ povšimla si. Dodejme, že z předcházejících dvou jednání Konventu bylo první červnové považováno za „zahajovací“.

„Chtěla jsem vystoupit v dopolední části týkající se financování regionálního školství, bohužel pan ministr celé 2 hod. pojal jako svůj monolog a na otázky či diskuzi zbylo pouze 10 min. času, na 2 dotazy, na mě se nedostalo,“ dodává pro ParlamentníListy.cz poslankyně.

Bohužel je to však podle ní s docentem Bekem spíše pravidlo. „Pan ministr nerad diskutuje, to bylo zřejmé na setkání s vysokými školami při jejich protestech Hodina pravdy, kdy po svém projevu rovněž nepřipustil diskuzi nebo při online jednání s řediteli škol, když se jich ze 4000 mohlo připojit jen 1000 a opět si poslechli hodinu a půl ministrův monolog a poté zbyl čas na pouhých 5 dotazů - ředitelé škol byli velmi naštvaní,“ zavzpomínala.

„Pan ministr rád diskutuje s naivními studenty, kteří ve svém idealismu slibům ministra věří. Do televizních debat ministr odmítá chodit,“ připomíná. Naposledy ukazoval jeho „prázdnou židli“ minulou neděli Václav Moravec.

„A jako partnera pro jednání si bere spolek Učitelskou platformu, která má pouhých 70 aktivních členů ze 110 000 učitelů,“ doplnila poslankyně Berkovcová.

Závěrem připomeňme slova ministra Beka při zahájení činnosti Konventu: „Od členů konventu očekávám, že návrhy vystaví přísné oponentuře a odborné konzultaci“.

