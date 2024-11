Pár reklam jsem natočil. Tahle je příšerná. Hollywoodský insider si kopl do Jaguaru

Slavná automobilová skupina se po letech poklesu prodejů pokouší o ultramoderní obnovení. Přišla proto s novou reklamou, který ale naráží spíše na velkou kritiku a odsouzení. V ní vystupuje z výtahu skupina multirasových modelů a modelek s různými pohlavími v nejmodernějším make-upu a pestrobarevných, extravagantních šatech za zvuků techna do strohé krajiny. Poté jsou vidět v různých pózách, zatímco se na obrazovce objevují různá hesla včetně odstranit obyčejnost.

Ale jedna věc, ta hlavní, v nové reklamě slavné britské automobilky Jaguar chybí: auta.

Spot proto vyvolal na internetu několik reakcí. Doslova zděšení vyjádřil také hollywoodský insider na síti X vystupující jako Rambo Van Halen. „V průběhu let jsem natočil spoustu reklam a tahle je příšerná. Ale bohužel to není poprvé, co se to stalo,“ uvedl.

„Lidé ve velkých organizacích dělají hlouposti. Což je důkaz, že jsou to lidé, a ne bohové. Tito lidé jsou obvykle poměrně inteligentní a zdravě uvažující v osobním životě. Ale velké organizace, jako jsou nadnárodní korporace nebo reklamní agentury, mají zvláštní motivaci. A následování těchto pobídek může vést jinak inteligentní lidi na hloupá místa,“ upozornil.

Příkladem je podle něj tato kontroverzní reklama na Jaguar. „Nevím, jestli jste viděli nový jaguar, ale jsou opravdu kurevsky nudné. Každý, kdo má zdravý rozum, vidí, že jsou nudné, ale lidé v Jaguaru se asi museli podívat na marketingová data, aby na to přišli. Proto se rozhodli změnit značku na něco vzrušujícího, jedinečného a jiného,“ pokračuje insider.

„Jaguar vyráběl sexy auta. Kontrola kvality byla příšerná a vozy byly známé svými problémy s elektrikou, ale byly zatraceně sexy,“ dodává s tím, že na nové reklamě není nic sexy. „Skutečnost, že v tomto spotu není žádné auto, mě vede k domněnce, že jde o ‚high concept‘ zavádění nového produktu. A jedna moje část si myslí, že jde o promyšlený vtip nebo trik,“ uvádí.

„Ale bohužel s tím mám bohaté zkušenosti. Protože velké organizace dělají hlouposti. Právě jsem viděl, jak jiná značka luxusních aut málem udělala tu nejrasističtější věc na světě (naštěstí na poslední chvíli změnila kurz). A moje zkušenost mě vede k přesvědčení, že si manažeři Jaguaru mysleli, že je to dobrý nápad,“ uvedl.

„Za tento typ hlouposti musejí existovat tresty. A možná pár lidí přijde o práci. A možná se někteří z nich probudí. A možná, doufejme, se tito lidé rozhodnou, že znovu začnou vyrábět krásná sexy auta,“ dodal uživatel a požádal diskutéry o ostrou kritiku této reklamy a vytvoření jejího meme.

Zhrozeni byli i lidé pod jeho komentářem. „Pokud se najednou chystají zaměřit celou společnost na zcela novou demografickou skupinu, je lepší začít se zcela novou značkou. Tohle ve mně vyvolává vzpomínky na film Hunger Games, a to tím nejhorším možným způsobem,“ uvedl jeden z přispěvatelů do diskuse.

Hi. I've made a lot of commercials over the years, and this one is horrible. But sadly it's not the first time this has happened.



Story:



[Disclamer: I wasn’t here for this one but I heard the story after the fact. I heard it from two people who claimed to be there. The… https://t.co/DJKlV6YxoR