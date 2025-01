Paragraf o činnosti pro cizí moc: Kladivo na kolaboranty, jásá Jakub Janda. Ministerstvo PL.cz vysvětluje, proč chvátá

Poslanecká sněmovna nedávno schválila nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“, který má postihovat aktivity směřující k ohrožení ústavního zřízení nebo bezpečnosti České republiky ve prospěch cizí moci. Tento krok vyvolal řadu diskusí a kritik. Někteří právní experti vyjádřili obavy z nejasné definice tohoto trestného činu a možného omezení svobody projevu.

Pozornost budí kritický postoj bývalého europoslance Jana Zahradila k této problematice, protože jako člen ODS, která je součástí vlády podporující nový trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, dříve uvedl, že zavádění „gumových paragrafů“ tohoto typu je cestou do pekel.

Jan Zahradil vyjadřuje obavu, že nový zákon může být zneužit k potlačování politických oponentů nebo nepohodlných názorů, podobně jako tomu bylo v totalitních režimech. Srovnává jej, a nejen on, s bolševickými paragrafy o ‚podvracení republiky‘, tento jeho příměr, který kritizuje zákon o „neoprávněné činnosti pro cizí moc“, se velmi ujal v rámci diskusí českého internetu a je hojně používán.

„Mnozí politici, jednak z oportunismu, jednak z ideologické zaslepenosti, jednak z normální předpodělanosti, jdou tomuto ‚narativu‘ naproti. Výsledkem je atmosféra nenávisti, kdy sílí pocit, že proti údajným ‚vlastizrádcům‘ a ‚kolaborantům‘ je dovoleno použít jakýchkoliv prostředků. To pak vede ke zrůdnostem typu obdoby bolševického paragrafu 98 v podobě přílepku paragrafu 318a k tzv. Lex Ukrajina. Je to hanba těch, co to napsali, těch, co to jejich jménem navrhli a těch, co to v PS odhlasovali,“ uvedl Zahradil ve svém facebookovém příspěvku. Zásadní změna trestního zákoníku se do legislativy dostala jako pozměňovací návrh skupiny poslanců, který prezentoval zákonodárce STAN Martin Exner.

„Letos je zapotřebí tohle všechno ve volbách zarazit. Nebo si tady tu demokracii zvládneme zničit i bez Putina,“ zdůraznil.

Mimo jiné naznačuje, že za prosazením nového trestného činu „neoprávněná činnost pro cizí moc“ stojí iniciativa tajných služeb, zejména Bezpečnostní informační služby (BIS), která se snaží získat podporu veřejnosti snahou přesvědčit ji o manipulaci národa nepřátelskou propagandou. „Za nejnebezpečnější jev naší současnosti považuji to, jak se jedné skupině zpravodajců a armádních činitelů podařilo (za přispění zdejších ‚legacy media‘ a politických neziskovek) zhysterizovat nemalou část veřejnosti až do stavu jakési válečné psychózy – přesvědčení, že národ je zmanipulován nepřátelskou ‚dezinfo‘ propagandou, že jsme obklopeni jak vnějšími (Maďarsko, Slovensko), tak vnitřními (Kremlem placenými) nepřáteli, a že ti všichni usilují o naše zavlečení do ruské sféry vlivu a zničení naší křehké demokracie,“ píše Jan Zahradil.

Ministerstvo spravedlnosti považovalo za klíčové, aby nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“ byl schválen co nejdříve. Původně mělo být toto ustanovení zařazeno do rozsáhlé novely trestního zákoníku, avšak kvůli obavám, že by legislativní proces nemusel být dokončen před volbami, ministerstvo souhlasilo s jeho urychleným prosazením prostřednictvím poslaneckého přílepku. Tento přílepek byl načten do legislativního balíčku Lex Ukrajina a schválen hlasy vládní koalice a Pirátů.

ParlamentníListy.cz požádaly o vyjasnění Ministerstvo spravedlnosti, které s odstupem vysvětlilo: „Návrh nového trestného činu neoprávněná činnost pro cizí moc byl součástí novely trestního zákoníku předkládané Ministerstvem spravedlnosti již v době jejího zaslání do připomínkového řízení. K ‚paralelnímu‘ načtení tohoto nového trestného činu jako PN k tisku 727 se přistoupilo s ohledem pokročilou fázi volebního cyklu.“

Naopak, kdo tento nový trestný čin nadšeně vítá, je Jakub Janda, ředitel bezpečnostního centra Evropské hodnoty, který jej označuje za významný krok a základní nástroj pro boj proti dezinformátorům a kolaborantům. „Podařilo se něco velkého. Naše sněmovna zákonem zřídila nový trestný čin Neoprávněná činnost pro cizí moc, paragraf 318a. Bude to hodně mocný nástroj, pracovně mu říkáme kladivo na kolaboranty. Když pro Rusko a Čínu na českém území vykonává činnnost ‚poškozující svrchovanost, bezpečnost nebo obranu České republiky‘, tak si půjde sednout na dva až dvanáct let, dle závažnosti,“ uvedl poté, co byl vládní koalicí schválen nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“ jako součást legislativního balíčku Lex Ukrajina.

Kromě své podpory nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc Janda vychválil také důvodovou zprávu k tomuto zákonu, která zdůrazňuje, že zákon má postihovat aktivity jako mapování fungování české státní správy pro nepřátelské mocnosti nebo aktivní lobbování ve prospěch zájmů Ruska a Číny: „V důvodové zprávě je krásně rozepsáno, čeho se to týká. Nejde jen o krádeže utajovaných informací, tedy špionáž – na to paragraf máme. Půjde třeba o mapování fungování české státní správy pro nepřítele nebo aktivní lobbování zájmů Ruska nebo Číny. Být kolaborant s Ruskem nebo Čínou, tak se fakt začnu bát. Skvělej tah pro bezpečnost Česka,“ doplnil Janda.

Daniel Sterzik, známý pod pseudonymem Vidlák v reakci na podporu nového trestného činu „neoprávněná činnost pro cizí moc“ ze strany Jakuba Jandy varoval, že taková legislativa by se mohla obrátit proti jejím zastáncům. Doporučil proto, aby iniciátoři zvážili stažení tohoto návrhu. „Vy hlupáci! Zrušte ten zákon. Shoďte ho pod stůl, dělejte, jako že nikdy nebyl, nehlaste se k němu a sveďte to na Rakušana a jeho mafiánskou partu. Jestli ho totiž dotáhnete do konce, tak na něj dojedete. Tohle je totiž přesně to setí větru, po kterém spolehlivě sklidíte bouři. Ale spolehlivě,“ vzkazuje Vidlák.

Rovněž je toho názoru, že ono „kladivo na dezinformátory“, jak pojmenoval Jakub Janda z Evropských hodnot nový zákon, je v podstatě opsaný z padesátých let. „Stačilo jen trochu upravit slovosled a dikci. Gumovost paragrafů zůstala a vlastně zůstala i objednávka od STB… totiž pardon, od BIS. Naše vláda i její Fialajugend si od toho hodně slibuje. Především doufá, že svým kritikům tak říkajíc ucpe hubu taháním po soudech a kriminálech a pro žalostné zbytky jejich příznivců to bude vypadat jako boj proti ruské hybridní hrozbě,“ uvedl Vidlák.

Novelu dostane nyní k posouzení Senát Parlamentu ČR, který má možnost návrh buď schválit, vrátit s pozměňovacími návrhy, nebo zamítnout. Pokud ji horní komora parlamentu schválí, bude následně postoupena k podpisu prezidentovi.

Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) vyzývá občany, aby kontaktovali své senátory a apelovali na ně, aby hlasovali proti novele trestního zákoníku, která zavádí trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“. SOSP upozorňuje, že tato legislativa by mohla ohrozit svobodu projevu a být zneužita k potlačování legitimních názorů.

