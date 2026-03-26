Paraziti, okamžitě snižte ceny. Babiš velmi zle na benzínky

Dvojí ceny pohonných hmot a přemrštěné marže rozčílily premiéra Andreje Babiše (ANO). Na sociálních sítích proto vyzval všechny hlavní distributory pohonných hmot, jimiž jsou Orlen, MOL a OMV, aby snížili svoje ceny a aby nezneužívali konfliktu na Blízkém východě.
Dále uvedl, že Čepro EuroOil snížilo ve čtvrtek cenu nafty o 0,50 Kč. Průměrná cena státního Čepra je u nafty 45,50 Kč. To je až o 6 Kč méně než u největších hráčů čerpacích stanic. „Vyzývám antimonopolní úřad, aby se tím aktivně zabýval,“ napsal předseda vlády.
V krátkém videu veřejnosti sdělil, že navštívil Karlovarský kraj a cestou zastavil u tří čerpacích stanic. „To, co jsem viděl, mě skutečně překvapilo. Proto bych chtěl nyní apelovat na dvě hlavní sítě čerpacích stanic, konkrétně na společnosti Orlen a MOL. Tyto sítě mají dohromady tržní podíl mezi 50 a 55 %, což znamená, že mají dominantní postavení. Žádám vás, abyste nezneužívali současnou situaci v dodávkách pohonných hmot, která vznikla v důsledku íránské krize. Cena nafty ve výši 51,90 Kč je nehorázná. Podle mého odhadu dosahuje vaše hrubá marže 10 korun na litr. Je zcela nepřijatelné, že u svých vlastních čerpacích stanic mimo dálnice a hlavní obchvaty nabízíte ceny o tři koruny nižší,“ řekl Babiš.
Ing. Andrej Babiš
O podezření na existenci kartelu na dálnicích a hlavních tazích se podle něj hovoří již dlouho. „Pevně doufám, že v této věci začne jednat antimonopolní úřad. Pro srovnání: státní síť čerpacích stanic Čepro prodává naftu za průměrnou cenu 45,50 Kč a jistě ji neprodávají se ztrátou. Byl bych velmi rád, kdybyste tuto situaci přestali zneužívat. Je důležité, aby o tom veřejnost věděla a podle toho se zařídila. Děkuji vám, že přestanete parazitovat na současném stavu a okamžitě snížíte tyto nehorázné ceny, které jsou podivně stejné na dálnicích a hlavních tazích,“ sdělil předseda vlády.
