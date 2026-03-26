Paraziti, okamžitě snižte ceny. Babiš velmi zle na benzínky

26.03.2026 21:42 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Přestaňte parazitovat na současném stavu a okamžitě snižte ceny,“ rozčílil se předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a pohrozil distributorům pohonných hmot Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Cena nafty ve výši 51,90 Kč je podle něj nehorázná. Distributoři mají podle jeho odhadu marži deset korun na litr, protože zneužívají své dominantní postavení na trhu a íránskou krizi.

Paraziti, okamžitě snižte ceny. Babiš velmi zle na benzínky
Foto: Babiš, YT
Popisek: Andrej Babiš

Dvojí ceny pohonných hmot a přemrštěné marže rozčílily premiéra Andreje Babiše (ANO). Na sociálních sítích proto vyzval všechny hlavní distributory pohonných hmot, jimiž jsou Orlen, MOL a OMV, aby snížili svoje ceny a aby nezneužívali konfliktu na Blízkém východě.

Dále uvedl, že Čepro EuroOil snížilo ve čtvrtek cenu nafty o 0,50 Kč. Průměrná cena státního Čepra je u nafty 45,50 Kč. To je až o 6 Kč méně než u největších hráčů čerpacích stanic. „Vyzývám antimonopolní úřad, aby se tím aktivně zabýval,“ napsal předseda vlády.

V krátkém videu veřejnosti sdělil, že navštívil Karlovarský kraj a cestou zastavil u tří čerpacích stanic. „To, co jsem viděl, mě skutečně překvapilo. Proto bych chtěl nyní apelovat na dvě hlavní sítě čerpacích stanic, konkrétně na společnosti Orlen a MOL. Tyto sítě mají dohromady tržní podíl mezi 50 a 55 %, což znamená, že mají dominantní postavení. Žádám vás, abyste nezneužívali současnou situaci v dodávkách pohonných hmot, která vznikla v důsledku íránské krize. Cena nafty ve výši 51,90 Kč je nehorázná. Podle mého odhadu dosahuje vaše hrubá marže 10 korun na litr. Je zcela nepřijatelné, že u svých vlastních čerpacích stanic mimo dálnice a hlavní obchvaty nabízíte ceny o tři koruny nižší,“ řekl Babiš.

O podezření na existenci kartelu na dálnicích a hlavních tazích se podle něj hovoří již dlouho. „Pevně doufám, že v této věci začne jednat antimonopolní úřad. Pro srovnání: státní síť čerpacích stanic Čepro prodává naftu za průměrnou cenu 45,50 Kč a jistě ji neprodávají se ztrátou. Byl bych velmi rád, kdybyste tuto situaci přestali zneužívat. Je důležité, aby o tom veřejnost věděla a podle toho se zařídila. Děkuji vám, že přestanete parazitovat na současném stavu a okamžitě snížíte tyto nehorázné ceny, které jsou podivně stejné na dálnicích a hlavních tazích,“ sdělil předseda vlády.

Článek obsahuje štítky

Babiš , MOL , nafta , Úřad pro ochranu hospodářské soutěže , Čepro , OMV , ceny pohonných hmot , marže , Orlen , distributoři pohonných hmot , íránská krize

Další články z rubriky

Paraziti, okamžitě snižte ceny. Babiš velmi zle na benzínky

21:42 Paraziti, okamžitě snižte ceny. Babiš velmi zle na benzínky

„Přestaňte parazitovat na současném stavu a okamžitě snižte ceny,“ rozčílil se předseda vlády Andrej…