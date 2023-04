Paroubek u Bobošíkové: Vláda zkouší, co společnost snese. Fialovi připomněl popraveného francouzkého krále

Fialova vláda zkouší, co společnost snese, přichází se zoufalým řešením, aby získala peníze na vojenské výdaje, a to je špatně, říká v rozhovoru pro Aby bylo jasno bývalý premiér a nově zakladatel levicového spolku Nespokojení Jiří Paroubek k informacím o změnách daně z přidané hodnoty. Věnoval se také zahraničně-politickým otázkám, které v posledních dnech nejvíce rezonují.

V týdnu unikly analytické propočty Ministerstva financí, které podle všeho počítaly s úpravou sazeb DPH. Jiří Paroubek připomněl nedodržení slibů vlády o nezvyšování daní: „Je to řešení, řekl bych, zoufalé, protože vláda mluvila o tom, že nebude zvyšovat daně, tak samozřejmě nemá odvahu sahat na daně velkých korporací, a tak to zaplatíme my všichni,“ uvádí Paroubek.

Ministerstvo financí například navrhuje v reformě daně z přidané hodnoty (DPH) dvě sazby místo nynějších tří. Základní by měla být ve stejné výši 21 procent a jedna snížená – 14 procent. Nahradit by měly současné sazby ve výši 21, 15 a deset procent. V pondělí večer o tom informovala Česká televize.

Podle ní ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Šlo by třeba o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sportovní a kulturní akce. Návrh by zvýšil příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

„DPH se nejsnadněji vybere, proto některé ty věci jsou v celku velmi drastické. Třeba seznam těch věcí nebude až takový, protože tlak bude proti tomu velký. Je to takový první pokus, co ta společnost snese,“ dodává k návrhu reformy daní.

Zároveň uvádí, že se mu nelíbí, že vláda vybrané peníze z DPH vynaloží na obranu: „Nějaké miliardy to přinese, ale je potřeba vidět, na co to chce vláda utrácet. A vláda to chce utrácet především na zvyšování vojenských výdajů. A to si myslím, že je špatně,“ míní někdejší předseda ČSSD.

Vládě se mimo jiné podařilo prosadit snížení valorizace penzí, dále chce zrušit 300 poboček České pošty, a tím to zdaleka nekončí: „Myslím, že vláda bude postupovat dál v těch krocích k omezování veřejných služeb. Samozřejmě se bude snažit náklady, které vznikly s dopady ukrajinské války na stát, přenést na občany,“ pokračuje Paroubek.

„Tak to většinou bývá, že vláda, která o sobě říká, že je pravostředová, tak tak většinou pokračuje a lidé, kteří ji volili – často proti svému třídnímu zájmu – tak si musí uvědomit koho volí, když půjdou příště k volbám. Od této vlády nemohou očekávat, že bude více zdaňovat velké korporace a odvody dividend do zahraničí, které v některých letech představovaly až 300 miliard korun,“ podotýká.

Pozastavil se u protivládních demonstrací. Podle premiéra Fialy vyvolávají demonstrace pousmání, prohlásil to v jednom z pravidelných rozhovoru z Kramářovy vily. To naopak vyvolalo pousmání na tváři Paroubka, který k tomu dodává: „Když jsou taková vyjádření, tak si vždy vzpomenu na Ludvíka XVI., který 14. července 1789 v den, kdy padla Bastila, tak si do svého deníku napsal ‚nic‘. Tak to je úplně stejné,“ komentuje premiérova slova k manifestacím a připomíná, že trpělivost lidí není nekonečná.

Následně se věnoval uniklým americkým dokumentům týkajícím se válečných plánu na Ukrajině. Předně odmítl, že by za tak masivním únikem stáli Rusové: „To si myslím, že je úplný nesmysl, protože Rusové, pokud by měli svého agenta v Pentagonu, tak by si ho šetřili pro jiné účely, než aby si vyplácali jednodenní slávu na tom, že tento zdroj ztratí.“

Takže si myslím, že jde o reakci určité části Pentagonu, těch lidí, kteří rozhodují o účasti Spojených států ve válečných konfliktech s tím, že tito lidé vidí pokračování války na Ukrajině jako bezvýchodné pro Spojené státy a vůbec pro západní svět. Proto tedy tento nepřímý tlak na Západ a Spojené státy, aby začala mírová jednání,“ říká Paroubek k unikům amerických dokumentů o vojenské strategii ve válce na Ukrajině.

Na mezinárodním poli velkou kritiku vyvolal francouzský prezident Macron svou velikonoční návštěvou Číny, zejména pak jeho slov, že „Evropa musí odolat tlaku stát se nohsledem USA a nenechat se zatáhnout do krizí, které nejsou naše“. Jeho slova mnohé pobouřila. Například senátorka Miroslava Němcová (ODS) tvrdí, že Macron v Číně podrazil klíčové spojenectví Evropy a Spojených států.

Jiří Paroubek Macronovu cestu do Číny čte jako snahu Francie chovat se samostatně, jde podle něj o logický krok. „Myslím, že menší odvahu má v tomto směru Německo. Myslím si, že kancléř Scholz této snaze prezidenta Macrona fandí. Otázka je, zda budou pokračovat další kroky i ze strany Německa. Myslím, že je to logický krok. Prostě Macron a osvícenější část politiků v Evropě nemůže mít radost, do jaké vazalské pozice se Evropská unie ve vztahu ke Spojeným státům dostala,“ očekává Paroubek, že budou hledat rozumnou a racionální cestu ve vztahu Číně.

„Je to snaha se diferencovat od politiky Spojených států, jinak řečeno: My chceme obchodovat s Čínou, nenecháme si tento byznys zničit a nahnat se do nějakých dobrodružných pozic. A jestli senátorka Němcová blábolí nějaké věci, tak mě už u ní nepřekvapí vůbec nic,“ mávl Paroubek nad výroky členky horní komory rukou.

Jak zmiňoval, jako Macron uvažuje více lidí, ale mediální mainstream a politický mainstream je takový, že je to dnes odvaha vystoupit z mediálního mainstreamu a nebýt považován za extrémní sílu. „Podobně smýšlejících politiků může být celá řada, a myslím, že po zveřejnění takových informací, že ti lidé dostanou odvahu a budou se vyjadřovat. Co řekl Macron je impulzem, aby ti lidé odvahu získali,“ podotýká Paroubek, že odvaha je v nakažlivá.

Věnoval se také svému spolku Nespokojení, kde se snaží o vytvoření levicových sil, Sociální demokracie prý ale spolupráci odmítla. „Oslovil jsme všechny levicové a levostředové strany. Pojedu ještě na setkání s předsedkyní KSČM, tam si rozumíme, proč je to potřeba. Sociální demokraté se vydávají ale tak trochu jinou cestou, podle mě cestou, kterou si zkusili v pražských komunálních volbách v alianci se Zelenými, která dopadla katastrofou. Zákulisně na nás sociální demokracie reagovala víceméně odmítavě. Musíme se od ní nějakým způsobem diferencovat a ukázat v čem je ta jejich politika chybná a v čem je potřeba, aby tato strana definitivně ztratila důvěru těch 2 až 3 procent lidí, kteří v ni ještě tu důvěru mají.

Takové ty pokusy těch tvůrců prezidenta, kteří do toho trochu vstoupili, jako je pan Bárta a další, kteří vyhrožují, že tu vytvoří moderní levicový subjekt, když už vytvořili marketingový produkt pana prezidenta, tak trochu samozřejmě zamotala hlavu předákům sociální demokracie. Ale upřímně, já v sociální demokracii nevidím žádný potenciál, kdyby jim nasypali 30, 50 milionů, že se s nimi dalo něco dělat a povznést k výšinám přes pět procent,“ kroutí Paroubek hlavou.

„Pokud jde o menší levicové subjekty, jako je Suverenita, Domov, Národní socialisté, tam si plně rozumíme, myslím, že ve spolupráci budeme pokračovat,“ dodává Jiří Paroubek k otázce, zda miliardáři, stojící za zvolením prezidenta Pavla vytvoří novou sociální demokracii nebo vznikne aliance levicových sil.

