Pašeráci je loví přímo v Africe. Novinářka odhalila podrobnosti o systému migrace do Evropy

Novinářka Markéta Kutilová má za to, že Itálii konečně došla trpělivost a odmítá přijímat další migranty. Nový ministr vnitra z Ligy Matteo Salvini dává jasně najevo, že bude tvrdým ministrem a odmítá přijímat desítky tisíc uprchlíků rok co rok. Jen za loňský rok připlulo do Libye 115 tisíc lidí. Další miliony lidí v Africe uvažují o cestě do Evropy.

„Itálie už nechce přijímat lodě s migranty plujícími z Libye. Bylo to otázkou času. Za loňský rok připlulo k italských břehům z Libye 115 000 lidí. Další milion jich na cestu čeká v Libyi a další miliony Afričanů o té cestě do Evropy sní. Je jasné, že Itálie to zvládat věčně nemůže a řešení musí hledat celá EU a africké země, odkud migranti odcházejí. Tihle většinou mladí kluci, kteří chtějí lepší peníze a život, často mají zkreslené představy o životě v Evropě a navíc tisíce jich tak zbytečně zemřou v Libyi nebo na moři,“ napsala Kutilová na sociální síti Facebook.

Poté připomněla, že nedávno vyrazila do Gambie, odkud odchází mnoho mladých lidí a od starších slyšela, že migrace představuje zkázu pro Gambijské vesnice.

Gambie je malá země o rozloze asi 11 300 kilometrů čtverečních s 1,7 miliony obyvatel. Úředním jazykem je angličtina. Většina lidé vyznává muslimskou víru, asi 90 procent populace. Původně byla Gambie britskou kolonií. Nezávislost získala v roce 1965. Dnes již ani není součástí britského Commonwealthu. Za poslední tři roky zamířil z Gambie do Evropy na 31 tisíc Gambijců. Evropany naopak tato země láká svým klidem. Tráví zde dovolené.

Reportérka Markéta Kutilová cestou na sever Gambie zachytila obyčejné Gambijce, jak cestují po prašných cestách na jednoduchých vozech tažených osly. Vesnice Njaba Kunda na severu je prý kvůli migraci už poloprázdná. Na kameru se rozhodl promluvit jeden z místních občanů, který prozradil, že jeho bratr už je v Itálii a on se chystá jet za ním. „Ano, také tam chci odjet,“ uvedl bez obalu.

„Neměli jsme peníze ani na jídlo, tak jsme poslali nejstaršího syna do Evropy,“ popsala osud rodiny jedna z obyvatelek vesnice. „Cestu mu zaplatil bratr, který žije v Senegalu. Teď je v uprchlickém táboře v Itálii. Zatím nám poslal peníze jednou –100 euro. Dostal je v Itálii,“ pokračovala. Starosta obce Alhagie Jagne doplnil, že v Njaba Kundě už není jediná rodina, ze které by alespoň někdo neodešel do Evropy. 74 migrantů z tohoto koutu světa cestu nepřežilo. I starostův syn odjel do Evropy, Teď žije ilegálně v německém Frankfurtu. Starosta ho prý opakovaně prosí, aby se vrátil domů, ale on nechce.

Kutilová k tomu v diskusi na sociální síti dodala, že o vylidňování vesnice se starají agenti pašeráků přímo na místě, které mladým lidem vyprávějí pohádky o skvělém životě v Evropě.

„Přímo u nich ve vesnicích pracují agenti, spojky pašeráků a mafií, a lákají je. Ta cesta stoji 5000 USD. No, a nejvíc se toho samozřejmě šíří po sociálních sítích. Ti, kdo cestu už dokončili a jsou v Evropě, postují fotky z Evropy a sebe u krásných domů a tak....,“ doplnila novinářka.

Mohou navíc operovat i jedním faktem. Všichni vědí, že Evropa stárne a potřebuje pracovní síly. Otázkou je, kdy někdo v Evropě nahlas řekne, že už má starý kontinent dost mladých lidí a zavře hranice.

