Past na Babiše ve vyjádření Petra Pavla o sestavení vlády

„Vždycky jsem říkal, že se budu snažit pověřit sestavením kabinetu toho, kdo bude mít největší šanci sestavit vládu, která získá podporu ve sněmovně. Jestli to bude Andrej Babiš, pak to budu vnímat jako vůli občanů a nebudu s tím mít problém,“ naznačil Petr Pavel

Nechce prý lidem říkat, jak bude sám volit, jako to dělal Miloš Zeman, ale bude se pokoušet dát prostor takovým argumentům, aby volby dopadly podle jeho přání.

Pokud by byl zvolen Andrej Babiš, ovlivnilo by to prý Pavlovo rozhodování, zda v roce 2028 kandidovat znovu. „Prvním faktorem bude moje zdraví, pak moje rodina, ale i situace vnitropolitická a zahraničně-politická. Kdybych na domácí scéně cítil, že je (moje – pozn. red.) podpora výrazně slabší, nemá smysl za každou cenu usilovat o úřad. A pak, i kdyby byl Andrej Babiš premiérem, uvidíme, jaké bude složení jeho vlády, s kým bude v koalici, jak bude reagovat na problémy kolem,“ vysvětlil. V minulosti přitom druhou kandidaturu vylučoval.

Petr Holec podotýká, že prezident Petr Pavel mění své názory podle osobní potřeby, nebo podle toho, co mu vysvětlí jeho sponzoři.

Takže lze pochopit, proč už korigoval, že určitě nechce kandidovat podruhé. „Už před časem mu totiž řekli, že do něj neinvestovali takové peníze jen kvůli jedinému období, takže nám se svým rozvážným řádem a klidem na práci sdělil, že si na Hradě rád užije i druhou pětiletku,“ dodává komentátor.

Aktuálně se podle něj prezidentův postoj vyvíjí v pohledu na to, jak se zachovat při sestavování vlády po příštích volbách.

Dříve mluvil o tom, že pověří vítěze voleb, nyní už prohlašuje, že pověří „toho, kdo má šanci vládu sestavit“. „Jeho slova o tom, že pověří sestavením vlády toho, kdo má šanci ji sestavit, mu určitě znovu napsali jeho mecenáši, kteří jsou zarytí antibabišovci,“ myslí si komentátor.

Dnes to totiž vypadá, že volby jasně vyhraje ANO, ale že by samo dosáhlo na sněmovní většinu, to by bylo velkým překvapením. Bude tedy třeba sestavit nějakou koalici. A vyhodnocení, kdo má největší šanci na většinu, si svým výrokem bere k sobě Pavel.

„ANO bude potřebovat nějakého parťáka, ať už do koalice nebo na podporu své menšinové vlády ze sněmovny. Takhle už ANO jednou vládlo střídavě s pomocí SPD a KSČM a taky ODS, záleželo na příslušných zákonech,“ podotýká Holec. Tato vláda mimochodem navzdory všem předpokladům vydržela až do voleb.

„Jenže Pavel je známý oportunista, co má správný kabát do každého režimu, a proto ho celkem jasně vidím, jak takovou situaci klidně využije k tomu, aby nepověřil sestavením vlády lídra případně vítězného ANO,“ obává se. Finta s „šancí na sestavení“ tak může držet u moci Petra Fialu. Anebo přinejmenším vládu ANO zdržovat a komplikovat.

A pokud jde o leden 2028: Zaslouží si prezident Pavel druhou pětiletku? „To záleží, co chceme od prezidenta. Jestli vousatého maňáska ve flanelce, co jen podepisuje zákony své vládě a dokáže 100 tisíc měsíčně ‚přiklonit‘ své manželce, pak ano,“ připouští Holec.

Pokud ale chceme prezidenta s vlastními názory, schopností jejich důstojné prezentace a dikcí nepřipomínající buzerplac, budeme podle něj potřebovat na Hradě změnu.

„Ostatně by to byl jen návrat k tradici. Havel, Klaus ani Zeman prostě nebyli gumy,“ uzavírá komentátor svou úvahu.

