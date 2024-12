Patrioti pro Evropu? Spíš Patrioti pro Rusko, smála se Pekarová Babišovi

„Opozice se rozhodla obstruovat až destruovat jednání konkrétních zákonů a prakticky nepřijímá to, že vládní většina má zodpovědnost, že má prosazovat svůj program. A přes to všechno, jak se chová opozice, se nám daří ten program naplňovat a zlepšovat život České republice,“ řekla Pekarová Adamová s tím, že jen k programu schůze se ve Sněmovně tráví 25 procent celkového času. V minulém období to dle jejích slov bylo jen 10 procent. „Nárůst 15 procent navíc je na vrub tomu, jak funguje naše současná opozice ANO a SPD. Oni zkrátka nemají lidem věcně co nabídnout, nemají svůj obsah a to maskují těmito sáhodlouhými projevy.“

V souvislosti s tím předsedkyně Sněmovny připomněla, jak Andrej Babiš vystoupil s projevem v němž upozorňoval na to, že by se poslanci měli zaobírat duševním zdravím premiéra Petra Fialy. Podle Pekarové Adamové to bylo nejen absurdní, ale i dehonestační nejen vůči premiérovi, ale také vůči lidem, kteří skutečnou nějakou podobnou duševní chorobou trpí. „Dvě a půl hodiny strávil tím, že mlel jedno přes druhé,“ shrnula Pekarová jeden z projevů předsedy opozičního hnutí ANO. Podobnými „bezobsažnými projevy“ by se podle jejího názoru nemuselo trávit tolik času.

„On opravdu blábolí. A já bych to nepoužívala, kdyby tohle nezaváděl a nepoužíval on sám. Stejně jako bych o Sněmovně nikdy neříkala, že je to žvanírna, ale reálně toto použil Andrej Babiš, když kritizoval Poslaneckou sněmovnu ve chvíli, kdy on byl ve vládě. A teď z ní opravdu těmi svými sáhodlouhými projevy, kde trhá rekordy a dostává nás někam do banánové republiky, tu žvanírnu dělá," kritizovala Pekarová Adamová počínání Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně.

Z aktuální atmosféry ve Sněmovně její předsedkyně není nadšená, poukázala ovšem na to, že příčinou je, že si opozice vybrala k obstruování více témat, než je dle Pekarové Adamové obvyklé. „Současná opozice si vybrala k obstruování asi 20 témat za tři roky. Kdykoliv v minulosti, když my jsme třeba jako TOP 09 byli v opozici, tak jsme měli za celé čtyři roky třeba jen dvě témata,“ podotkla Pekarová Adamová.

„Když se to týkalo střetu zájmů jejích šéfa Andreje Babiše, tak obstruovali. Když se to týkalo důchodové reformy, u které si většina lidí uvědomuje, že ji potřebujeme, tak stávající opozice dělala všechno pro to, abychom ji nebyli schopni prosadit,“ vyčetla Pekarová Adamová. Dodala, že u hodně jejích kolegů již s opozicí „pohár trpělivosti přetekl“.

„Andrej Babiš vždycky kritizoval Poslaneckou sněmovnu za to, že to je žvanírna, ale reálně, ten, kdo z Poslanecké sněmovny udělal žvanírnu, je právě Andrej Babiš. Pokud tedy zrovna nejede na nákupy do Milána a neomlouvá to závažnými osobními důvody," dodala Pekarová Adamová připomínku, kdy Babiš chyběl na hlasování o důchodové reformě; na internetu se poté objevily fotografie z jeho návštěvy Italského města.

Koalice Spolu se dle slov Pekarové Adamové zásadně liší od „destruktivních opozičních stran ANO a SPD“. Připomněla, že hnutí ANO je v Evropském parlamentu ve frakci Patrioti pro Evropu. „To jsou spíše Patrioti pro Rusko, protože jakmile mají jejich europoslanci hlasovat pro podporu Ukrajiny, tak se buď zdrží, nebo jsou úplně proti. To znamená, že jsou i bezpečnostním ohrožením této země a její zahraničněpolitické orientace, na což bychom doplatili i vlastní prosperitou. Ve chvíli, kdy tady nebude bezpečí, tak to samozřejmě dopadne na všechny z nás i v tom smyslu, že už nebudeme tolik prosperovat,“ pravila Pekarová Adamová.

Jedním z témat rozhovoru pořadu Napřímo na TN.cz bylo i užívání sociální sítě TikTok vládními politiky. „Já osobně na TikToku sice nejsem, ale nemám nic proti tomu, že se kolegové rozhodli jít touto cestou,“ řekla Pekarová Adamová.

Poslankyně Alena Schillerová z hnutí ANO na TikToku nedávno zveřejnila video, v němž v kostýmu hranolek upozorňuje na změny podmínek pro osoby pracující na různé formy dohody. Tento styl komunikace Pekarová Adamová odmítá. „Ono se dá komunikovat i tak, že přitom nemusíte dělat úplného šaška,“ vyjádřila se k tanečkům Schillerové na sociální síti.

