Pavel Novotný olizuje k*lky mocných, padlo. Smích po včerejším dýchánku papalášů

Fotbalová seance papalášů na Slavii má dalšího účastníka. Je jím, nikdo jiný než Řeporyjec Pavel Novotný. Přiznal se sám, bez mučení. Asi o něm dlouho nebylo slyšet. Pak se okamžitě neváhal pustit do obrany svých VIP spolusedících na stadioně. „Prymula nic neporušil. Jděte do prdele.“ Odpověď na sebe ale nenechala dlouho čekat. Sejmul ho politik z SPD. Prý jen „pejsánek, co olizuje kulky velkým klukům.“ Výsměch normálním lidem!

reklama

Fotbalový zápas Slavie vs. Leicester. O slávistické tribuně plné papalášů, v době údajné tvrdé covidové krize, bylo již napsáno hodně. Prymula, Vondra, Mynář, všichni dostali porci spravedlivého lidového hněvu. Pak se o pozornost přihlásil i někdo, koho si v této souvislosti nikdo doposud nevšiml. Ano, bulvární novinář a starosta Řeporyjí Pavel Novotný napráskal sám sebe. Na fotbale byl také!

Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 69% Ne 31% hlasovalo: 8622 lidí

„Mně tu do školky rodiče posílají nakažené děti a já dělám debila a musel jsem to dnes zase zavřít. Chovají se jako největší zmrdi, vím to o půlce svých přátel, že mlčíme s ředitelkou o tom, že v karanténě a covidu posílají do školky bezpříznakové děti... Víme to... Jediné, co je zajímá je, zda je nenahlásíme...“ postěžoval si na své řeporyjské spoluobčany starosta.

„No tak jsem to zavřel a šel na Slavii. Zdráv, objednán předtím na test po týdnu, s respirátorem, hodinu trvalala ta procedura... Serete na to, máte v piči, šíříte to a pak vám vadí Prymula, co nic neporušil, na akci, kde nikdo nic nedpodcenil a Tvrdík je magor, jak to tam má pořešené... Jděte do prdele, vy házeči kamenů....“ ječel hystericky do éteru Novotný, kterého těžko lze počítat mezi papaláše, ale je mu mezi nimi zřejmě dobře.

Psali jsme: Babiš skončil s Prymulou. Ten se objevil na další hromadné akci

Toho si všiml i pražský politik z SPD a vydavatel Jan Čížek, který v reakci na Novotného on-line výkřiky napsal: „Jednou vzali velký kluci pejsánka mezi sebe, tak jim pejsánek hezky olizuje kulky... Aby bylo jasno, mně vůbec nevadí, že papaláši chodí na Slavii. Mně zásadně vadí, proč na tu Slavii zakazují papaláši chodit nám, normálním lidem.“

Psali jsme: Slonkovou s Kubíkem to doběhlo. „Mladej je cáklej.“ Kauza Babiš mladší dostala zvrat Z Trikolóry: Vláda prostě část peněz použije na uplácení voličů Ministryně Maláčová: Predikce nezaměstnanosti v příštích měsících nevypadají dobře Zahradník (ODS): Obnovitelné zdroje nás nezachrání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.