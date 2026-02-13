Jaderný štít Evropy? Merz přichází s plánem. V Mnichově vystoupí i Pavel

Merz: Evropa musí být silnější
Německý kancléř Friedrich Merz v pátek oznámil, že jedná s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o vytvoření společného evropského jaderného odstrašujícího systému. Podle něj má Evropa posílit svou obrannou autonomii a stát se silnějším pilířem v rámci aliance. „Neděláme to proto, že bychom NATO odepsali. Děláme to proto, že budujeme silný, soběstačný evropský pilíř v rámci aliance,“ uvedl při zahájení Mnichovské bezpečnostní konference, jak informuje agentura Reuters.
Merz zdůraznil, že cílem není oslabit transatlantické vazby, ale naopak je stabilizovat v době rostoucího globálního napětí. Ve své další části projevu Merz zdůraznil, že Evropa musí výrazně zvýšit obranné výdaje a urychlit společné zbrojní projekty. Podle něj už nestačí spoléhat na historické jistoty a je nutné přijmout realitu nového bezpečnostního prostředí. Uvedl, že evropské státy musí být připraveny nést větší odpovědnost nejen finančně, ale i politicky a vojensky. „Bezpečnost Evropy začíná v Evropě,“ prohlásil s tím, že kontinent musí být schopen reagovat na krize ve svém sousedství bez prodlev.
Následně přešel do angličtiny a přímo oslovil americkou delegaci. Připomněl, že „po celé generace důvěra mezi spojenci, partnery a přáteli činila z NATO nejsilnější alianci všech dob“ a že si Evropa plně uvědomuje hodnotu této spolupráce. Zároveň však varoval, že v éře soupeření velmocí ani Spojené státy nebudou dostatečně silné, aby jednaly samy. „Členství v NATO není jen konkurenční výhodou Evropy, ale také konkurenční výhodou Spojených států. Pojďme tedy společně obnovit a oživit transatlantickou důvěru. My, Evropané, děláme svou část,“ dodal podle informací The Guardian.
Pavel vystoupí k populismu i Ukrajině
Na konferenci vystoupí také český prezident Petr Pavel, který se zúčastní hlavního programu na téma populismu a panelu věnovaného Ukrajině. Součástí jeho programu budou rovněž bilaterální jednání a účast na literárním večeru pořádaném jako předvoj Frankfurtského knižního veletrhu. Českou delegaci doplní ministři zahraničí a obrany Petr Macinka a Jaromír Zůna. Pavel se Mnichovské bezpečnostní konference účastní pravidelně od nástupu do funkce.
Panel k Ukrajině má zahrnovat další evropské státníky a bezpečnostní experty. Evropská bezpečnost bude rovněž tématem uzavřené večeře na závěr sobotního programu. Letošní, již 62. ročník konference, nese podtitul „Under Destruction“ a zaměřuje se na důsledky vzestupu politických sil upřednostňujících destrukci před reformami.
Konference vznikla v roce 1963 a patří mezi nejvýznamnější světová setkání zaměřená na bezpečnostní politiku. V minulosti ji vedl diplomat Wolfgang Ischinger, kterého má letos vystřídat bývalý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Letošní ročník přivítal téměř padesát hlav států a vlád spolu se zástupci byznysu, akademické sféry a mezinárodních organizací.
