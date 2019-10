Pavel Šafr vynadal Gretě. To neměl dělat! Slova, která pak létala...

Kritika aktivistky Grety Thunbergové není v Čechách ničím novým. Ale nyní přišla z nečekaného směru. Proti „hysterické formě“ se vymezil i šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr. A dokonce se shodl na její kritice s Andrejem Babišem. „Greta by měla vyrazit do Pekingu,“ mínil. Ale hned se dočkal zdrcující kritiky. „I kdyby sis to nakrásně myslel, tak jsou věci, které by vydavatel tvého formátu neměl říkat,“ ozval se producent a dramaturg Jetmar.

Téma Grety Thunbergové nakonec doputovalo na sklonku září i do Fora24. Pavel Šafr se proti aktivistce, respektive její rétorice vymezil. „Rozumný člověk nemůže přijmout tuto neuvěřitelně drzou formu, kterou nás Greta zachraňuje," píše Šafr a šel i tak daleko, že uznal, že má Andrej Babiš v něčem pravdu: „Poprvé se stalo, že český premiér Andrej Babiš, při veškeré nestoudnosti svého celoživotního estébáckého provozu, řekl na mezinárodním fóru racionální sdělení. Babiš se ohledně poselství slečny Grety vymezil vůči její hysterické formě a měl v tom prostě pravdu."

„Greta lže. Nikdo jí nevzal její dětství. Tyto mediální hry pro připoutání pozornosti je třeba odmítnout,“ říká Šafr. Ovšem dodává, že téma ochrany životního prostředí je potřeba brát 100% vážně. „Kdybychom vzali Gretu ve všem vážně a zavedli odpovídající politický systém, tak by šlo o likvidaci svobody a zavedení zeleného komunismu,“ míní Šafr a vymezuje se proti „poslední velké komunistické zemi“, jak označuje Čínskou lidovou republiku. Říká, že jde o hlavního znečišťovatele planety.

Politici demokratických zemí jsou dle Šafra snadnou obětí Gretiny kampaně. „Proč ale Greta nejezdí nadávat diktátorům a autoritářům?“ ptá se šéfredaktor Fora24. A dodává, že Greta by měla vyrazit do Pekingu, protože tam má spoustu práce.

Ovšem s jeho hodnocením nesouhlasil producent a dramaturg Jan Jetmar. „Pavle, Pavle, teď jsi totálně mimo,“ napsal na profil serveru. „Ona emotivně říká nějaké sdělení, a ty se věnuješ jejím emocím, nikoliv tomu sdělení. Ona má na své emoce právo, protože, kamaráde, ona půjde do důchodu za 50 let a to bude vypadat planeta tímto tempem devastace úplně jinak. Když pominu, že tvůj komentář má informační hodnotu nula, lidskou hodnotu nula, tak je to proti smyslu věci. I kdyby sis to nakrásně myslel, tak jsou věci, které by vydavatel tvého formátu neměl říkat, protože si tím podráží vlastní nohy.“

Marie Chámová ještě dodala, že Greta má na emoce právo kvůli autismu. „Ona má nárok na emoce, protože je nemocná. Autismus je vážné onemocnění. Děti s autismem mají do skončení školní docházky asistentky. Je zneužívaná, ale to je teď ve světě móda. Jinak jsem pochopitelně pro pomoc naší planetě a životnímu prostředí,“ tvrdila.

I do ní se Jetmar pustil a zmínil Andreje Babiše: „Vy jste psycholog, nebo psychiatr? Předpokládám, že ne, jinak byste chápala, že její porucha má mnoho různých variant od naprostého autismu, kdy dotyčné děti obsedantně opakují dokola nějaké specifické činnosti a téměř nejsou schopné komunikovat, až po děti výrazně intelektuálně nadprůměrné, v mnohých oblastech geniální, které mají třeba jen poruchu dlouhodobé koncentrace nebo drobné komunikační zábrany. Častým jevem bývá nikoliv neschopnost vyjadřovat emoce, ale spíše být empatický k emocím druhých. Jak je patrno, ona emoce má, tak, jak je má skoro každý. A pokud se podíváte na afektovaného Babiše blábolícího nesmysly, tak jsme podle Vašich kritérií na tom hodně špatně, protože v čele naší země stojí absolutní magor.“

