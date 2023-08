Pavel a jeho babička? „Neštítí se ničeho.“ Výročí srpna 1968 dalo Vyoralovi letos zabrat

reklama

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek si dovolil být v jedné restauraci s Martinem Nejedlým. Celých pět hodin. Omluvil se 21. srpna. Zajímavá je zejména formulace: „Chci občany ČR a zejména voliče vládních stran ujistit, že moje prozápadní a prodemokratická orientace je integrální součástí všech mých politických i soukromých aktivit.“ Nezdá se vám, že si dělá ministr ze svých odpůrců s odpuštěním srandu? Ta formulace je taková až okatě normalizační…

Ostatně nebyla by to první taková omluva naší doby. Jeden z redaktorů komerční televize se tak třeba ex post trapně omlouval psychopatickému koronafarizejovi Kubkovi, že s ním vedl rozhovor, kdy se mu neklaněl a byl na něj krapet přísnější. Nejmenovaný zpěvák, který bude zřejmě končit kariéru tolikrát, co nynější uvědomělý úderník Dominik Hašek, se zase potupně omluvil za jakousi svou starší píseň o ženách. A tak dále...

Když jsme u výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy, Petr Pavel vzpomínal, jak při invazi byl u babičky, která mu řekla, že nás přijeli okupovat Rusové. A že „dlouho nechápal“, jak nás osvoboditelé mohli okupovat. Akorát že v životopisu v roce 1987 napsal, že mu situaci již tehdy vysvětlil otec „přiměřeně jeho věku“. Má snad Petr Pavel příbuzného pro každý režim?

Petr Pavel se zařadil mezi nejvíce bezcharakterní, bezpáteřní, pokrytecké a ničeho se neštítící osoby současné politické scény. A že je z čeho vybírat. Na jednu stranu chce snížit věkovou hranici pro možnost voleb, na straně druhé prakticky veškeré své morální přešlapy omlouvá mladickou nerozvážností či přesvědčivým vysvětlováním ze strany některého ze svých blízkých. Kdyby držel svá ústa vedená stosedmičkou zavřená, učinil by lépe. Nicméně v rámci těchto aktivit má jeho loutkovodič Kolář zřejmě jiný názor.

Na závěr této otázky si pomůžu jednou z mnoha nesmrtelných citací Karla Kryla: „Ó, jak tragicky se mýlí ti, kdo se obávají zmrtvýchvstání bolševika s hvězdou na čepici! Bolševik už dávno nelpí na partajní knížce. Povětšinou nejenže není ve své rodné straně: Nebude dokonce tuto stranu ani volit! Pravý bolševik sedí dnes ve správní radě nebo v jiné klíčové pozici. A nesedí-li přímo ve vládě nebo v Parlamentu, je nepochybně zaměstnán uplácením poslanců.“

A do třetice, americká ambasáda se rozhodla, že výročí využije k propagandě a srovnala Prahu v roce 1968 a Oděsu v roce 2023. Akorát že fotka pochází z roku 2014, z nepokojů, kdy uhořelo více než 40 Rusů a incident je u Rusů vnímán jako jeden z důkazů, že je Ukrajinci nenáviděli už dlouho. Co to o nás vypovídá, když na ambasádě jsou takoví lajdáci?

O nás by to nemuselo vypovídat nic. Ovšem v případě, že by si řada našich jakože elit nechodila na tuto ambasádu pro notičky a nepoklekala před ní, jak toho času někteří uvědomělí pologramoti před nyní již takřka pozapomenutými Black Likes Mordor, pardon Black Lives Matter. Jinak že představitelé z řad amerických politiků a tajných služeb jsou mistry v dezinformacích, fake news, hoaxech a dezinterpretacích, snad vědí už i děti, které jsou zatím na houbách. Abych byl spravedlivý, tak se to netýká jen Američanů, ale prakticky všech zemí.

Proti Blažkovi vystartoval Milion chvilek pro demokracii. Blažek jim ovšem vypálil rybník, když na jejich protest přišel, s čímž zřejmě nepočítali. A pak ministra ani nenechali promluvit, řka, že nechtějí, aby jim něco vysvětloval. Na to, že se spolek tak zajímá o demokracii, úplně nepochopil, jak funguje, nemyslíte?

Ano, myslím. A myslím, že jejich demokracii, o které jsem mluvil v první odpovědi, musel poměrně brzy prohlédnout každý, kdo má alespoň pár pohromadě.

Ze zahraničí, Jevgenij Prigožin, šéf žoldnéřské skupiny wagnerovců je zřejmě po smrti po letecké havárii, ve které podle posledních informací hrály roli výbušniny. Co říkáte na tuto aféru? Mouřenín posloužil, mouřenín může odejít?

Může být tak. Může být taky tak, že jde o vnitropoliticko-vojenský konflikt, v němž nemusí figurovat sám Putin. Jelikož smrt, nebo údajná smrt, Prigožina přišla záhy po odvolání Sergeje Surovikina z pozice velitele vzdušných sil. A jedna z teorií, kterou jsem též zaznamenal, mluví zase o zásahu ze strany ruské protivzdušné obrany. Případně potenciální výbušninu mohli do letadla propašovat jak Putinovi lidé, tak lidé z okolí Putina, kteří však nejsou Putinovi loajální. Myslím, že pravdu se jen tak, pakliže kdy vůbec, nedozvíme. Můžeme se jen dohadovat a skládat si jednotlivé střípky dohromady. Ale to často nestačí. Taky třeba Prigožin nemusí být vůbec mrtvý, ne? Mohl posloužit a být posléze pokojně uklizen, zatímco je prohlášen za mrtvého. Nevím, netuším, jen nabízím různé varianty, které mě napadají. Ať už jsou méně či více pravděpodobné.

Kromě toho, do skupiny BRICS se hlásí další země a bylo rozhodnuto, že za rok se stanou členy. Jedná se o celkem 408 milionů lidí, tedy přibližně 5 procent světové populace. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie jsou navíc extrémně bohaté země. Neměli by místní politici zbystřit?

Pokud myslíte místními politiky ty naše, tak ti povětšinou nemají co bystřit. A asi i kdyby náhodou bystřili, tak jim to k ničemu moc nebude, protože budou zřejmě tak jako prakticky vždy v naší historii jen vykonavateli, prostředníky, kteří drží noty tu od jedné, tu od druhé, tu od třetí strany. Jinak větší světoví hráči by bystřit jistě měli, protože veškeré světové dění, zdá se, směřuje k novému rozložení sil na zemi. Ať už vojenských, finančních, geopolitických…

