Pavel na Colours. Zaorálek se směje: Pět bodyguardů

Petr Pavel, prezident České republiky, dojel v sobotu do moravské metropole na své motorce BMW F 900 GS. Velkou cenu České republiky MotoGP na Masarykově okruhu v Brně navštívil bez předchozího upozornění. Neoficiální návštěva hlavy státu nebyla předem ohlášena. Prezident se pohyboval v zázemí jezdců, kde fotil tréninkové jízdy. Jeho přítomnost vzbudila pozornost a reakce na sociálních sítích.

Fotkou s hlavou státu se pochlubil i předseda vlády Petr Fiala (ODS). Na síti X si premiér pochvaloval: „MotoGP se vrátilo do Brna! Vyrostl jsem v Brně a Velká cena k němu vždy neodmyslitelně patřila. O to větší mám radost, že se MotoGP opět vrátilo právě sem. A nejsem sám – na vlastní oči jsem viděl davy nadšených fanoušků. Atmosféra byla výborná a myslím, že se to opravdu povedlo."

Milionová zábava

Hlavu státu přivítal krajský policejní ředitel Leoš Tržil. Pavel, známý svou vášní pro motocykly, se na okruhu projevil jako nadšenec – vedl slavnostní průvod před závody a pořizoval fotografie jezdců během tréninkových jízd. Jeho návštěva byla vnímána jako podpora prestižní akce, která se do Brna vrátila po pětileté pauze díky finanční podpoře státu (100 milionů Kč od Národní sportovní agentury), Jihomoravského kraje a města Brna (každý 35 milionů Kč).

Večer prezident navštívil festival Colours of Ostrava, kam rovněž přijel na motorce. Od 18:30 do přibližně 19:30 se zúčastnil diskuse na fóru Meltingpot v multifunkční aule Gong. Debatu moderovala Lucie Výborná a prezident diskutoval společně s kajakářem Vavřincem Hradilkem o tématech jako mladá generace, politika a sport. Po diskusi si užil festivalovou atmosféru, hudbu a zmínil, že motorky mu pomohly „vyčistit hlavu“.

Rozhovor přilákal značný zájem veřejnosti – sál s kapacitou zhruba 150 míst se rychle zaplnil, stejně jako vedlejší promítací místnost s přibližně 200 místy, před aulou se tvořila dlouhá fronta stovek zájemců. Diskuze se dotkla různých témat. Hovořilo se také o mladé generaci. Prezident Pavel řekl, že označení „sněhové vločky“ je mírně hanlivé a zdůraznil, že za výchovu mladých nese odpovědnost starší generace. Apeloval na hledání rovnováhy mezi poskytováním péče a lásky dětem a přípravou na životní výzvy, aby z nich nevyrostly „křehké květiny“. Diskutovalo se také o politických tématech a sportu.

Na závěr Lucie Výborná připravila pro oba hosty rychlý festivalový dotazník, který odhalil, že prezident Pavel preferuje Stinga před Iggym Popem, dává přednost burgeru před langošem a raději tráví čas v „kotli“ mezi lidmi než ve VIP zóně. Po příchodu do sálu byl prezident uvítán hlasitým potleskem a projevem podpory od publika. Prezident se festivalu zúčastnil bez první dámy Evy Pavlové.

Nejprázdnější prezident

Lubomír Zaorálek, statutární místopředseda Sociální demokracie, nevycházel z údivu. „Prezident Pavel jako VIP celebrita na Colours of Ostrava?“ dotázal se na síti X a rovnou před otazník zařadil vykřičník. „Diskusní fórum Meltingpot na Colours of Ostrava mělo být původně arénou skutečné debaty. Dnes se už ale stalo pouze tlampačem zájmů vládnoucích elit. Prezident Pavel v servilní diskusi s Lucií Výbornou prozradil, že má raději burger než langoš, nebo že raději chodí do kotle než do VIP sekce na koncertech. Na Colours of Ostrava ovšem Petr Pavel dorazil obklopen pěti bodyguardy. Například jeho rakouský prezidentský protějšek se ukazuje na veřejnosti výhradně bez ochranky a jezdí tramvají. To nejpodstatnější, co Petr Pavel řekl, bylo, že prezidentská funkce je pro něj zatím příjemnou záležitostí, ale po volbách se to může změnit. Doslova uvedl, že pokud dojde k výměně Fialovy vlády, tak místo spolupráce očekává konfrontaci,“ napsal Zaorálek.

Dále uvedl, že pro demokracii může být nebezpečné, když nejvyšší ústavní činitel už před volbami prohlašuje, že nová vláda může být „problém“ a že jí nemusí jmenovat ministry. „Máme dnes toho nejprázdnějšího prezidenta, který se doposud ve všem přizpůsoboval vládě. To se ho už nikdo nemůže zeptat, co je vlastně zač a jakým zájmům bude zítra sloužit?“ podivuje se sociální demokrat.

V neděli prezident Petr Pavel pokračoval ve své návštěvě Velké ceny České republiky MotoGP na Masarykově okruhu v Brně. Na rozdíl od soboty, kdy přijel na motorce a neoficiálně se pohyboval v zázemí jezdců, se zúčastnil závodu v roli hlavy státu. Předal cenu vítězi závodu MotoGP.

