Pavel na jednání se Zelenským: Rusko není tak silné, jak se tváří

Ve čtvrtek večer se Zelenskyj setkal na Pražském hradě se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Zelenskyj od ruského vpádu na Ukrajinu navštívil několik zemí, V Česku je jako prezident poprvé.

Zelenskyj po jednání s Pavlem poděkoval za českou pomoc Ukrajině. To, co dělá Česko pro svobodu ukrajinského lidu, je znát, řekl. Varoval před následky ruské propagandy, která má podle něj vliv i v Česku. Za ideální by považoval, aby Ukrajina dostala pozvánku do Severoatlantické aliance.

Prezident Pavel ocenil odvahu ukrajinského národa i Zelenského, který v době ruské agrese a přímých hrozeb shání podporu pro svoji zemi mezi partnery a spojenci. „Dnes se dá říct, že se síly pokud ne vyrovnaly, tak vyrovnávají, protože Ukrajina nejenže zahájila protiofenzivu, ale ukazuje, že Rusko zdaleka není tak silné, jak se snažilo nás všechny přesvědčit,“ poznamenal Pavel. Po setkání se Zelenským řekl novinářům, že Česko přispělo za dobu trvání invaze celkovou hodnotou 45 miliard korun na boj proti ruské agresi.

We all have our heroes. It warms my heart that today we were able to facilitate the meeting of two people who are heroes for each other. One fighting a serious illness, the other fighting aggression against his country. Both deserve respect. Thank you for that @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/5ZGjvViuw6