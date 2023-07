Pavel na summitu NATO jasně: Ukrajina musí uspět do konce roku, pak jednání s Ruskem

MONITORING Prezident Petr Pavel na summitu NATO v litevském Vilniusu uvedl, že Ukrajina musí dosáhnout rozhodujících úspěchů na frontě do konce roku, kdy by měla začít mírová jednání s Ruskem. V zimě se podle Pavla v zásadě uzavře jakákoliv možnost územních zisků pro obě strany konfliktu. Pavel zároveň vyzval k pokračující vojenské pomoci Ukrajině, ale varoval, že osvobození celého ukrajinského území nejspíše není realistickým cílem.

reklama

Český prezident v diskusi na okraj summitu NATO, kam pro příslib vstupu do Aliance dorazí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, komentoval vývoj na ukrajinské frontě. „Nyní vidíme, že Ukrajina postupně získává zpět nové pozice a stále ohledává slabiny ruské obrany. Také ještě nenasadila hlavní síly připravené na protiofenzivu, takže během léta budeme svědky dalšího postupu,“ je přesvědčen Pavel, jak informuje server Novinky.cz.

Postup ale podle něj nebude nic jednoduchého, protože ruské síly měly čas na přípravu obranných linií a mají vzdušnou převahu. „Ukrajinci jsou mnohem více motivovaní a vybavení lepší technikou, ovšem nemají dost munice a vzdušných sil, aby byli opravdu efektivní,“ říká Pavel, podle nějž má Ukrajina čas do zimy.

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 94% Nebude 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9616 lidí

Podle českého prezidenta navíc postupně bude klesat ochota masivní vojenské podpory Ukrajině ze strany západních spojenců. „Takže všechny tyhle podmínky pravděpodobně povedou k závěru, že to, co bude dosaženo do konce roku, bude východiskem pro vyjednávání,“ upozornil Pavel podle informací serveru iDnes.cz.

Pavel ale zároveň ubezpečil, že aktuálně jsou spojenci odhodláni ještě navýšit pomoc ukrajinské armádě dalšími dodávkami zbraní. „Kdyby Západ nechal Ukrajinu čelit válce samotnou, znamenalo by to jen přiblížení konfliktu blíže k aliančním hranicím,“ dodal Pavel.

Ukrajina by podle něj také měla dostat příslib zahájení přístupového procesu do NATO hned po skončení bojů. „Ideální stav by byl, kdybychom dnes byli schopni Ukrajině říct, že v okamžiku, kdy skončí válka, tak začneme přístupová jednání k jejich členství v NATO. Ukrajina potřebuje vidět světlo na konci tunelu, musí cítit motivaci, že jednou bude vítána v naší rodině,“ prohlásil Pavel.

Právě pro příslib budoucího členství v NATO si do Vilniusu přijel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zatím ale není vůbec jisté, jaký bude výsledek summitu v tomto klíčovém bodě jednání.

Psali jsme: Zelenskyj nespokojen, chce pro Ukrajinu respekt. Ale s NATO to asi bude jinak Nahráli jste Putinovi. Novinářka, kterou vyhodili z Hradu, promluvila. Nejen ona Prezident Pavel: Podpora Ukrajiny není pouze asistencí zemi, která je postižena válkou Pavel na jednání se Zelenským: Rusko není tak silné, jak se tváří

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.