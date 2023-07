Pavel připustil, že by mohl balíček vetovat. Ale Kalousek to nechce

reklama

„Pokud by to opravdu nevedlo ke snížení deficitu státního rozpočtu, nebo naopak pokud by to ve výrazné míře dopadlo na lidi, kteří už dnes mají problémy, pak by byl důvod to nepodepsat,“ řekl nedávno prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Reflex. Prezident zároveň v uplynulých dnech kritizoval, jak se vláda Petra Fialy (ODS) k ozdravnému balíčku a jeho představení postavila. Podle něj vláda nebyla schopná od počátku dát na stůl jasná a srozumitelná čísla, z nichž by se dalo vycházet. Píše to mimo jiné také server Novinky.cz.

Balíček jako takový považuje za důležitý, podle jeho slov je nutné, aby pomohl ozdravit veřejné finance. Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky „Společně s panem prezidentem se domnívám, že ‚balíček‘ je k nutnému snížení deficitu nedostatečný a vládní čísla jsou zmatená a matoucí. ‚Veto‘ zákona by ale situaci nezlepšilo, naopak zhoršilo. Pořád je lepší udělat méně než neudělat nic,“ poznamenává k tomu někdejší ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Veto“ zákona by ale situaci nezlepšilo, naopak zhoršilo. Pořád je lepší udělat méně než neudělat nic. https://t.co/AaB287q3NN — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 10, 2023

