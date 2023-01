Pavel u Moravce vedle Babišova domu: Já a válečný štváč? Absurdní

Václav Moravec chtěl první hodinu svých Otázek zahájit rozhovorem se dvěma prezidentskými kandidáty, kteří postoupili do druhého kola volby, v němž se utkají za 14 dní. Pozval Andreje Babiše (ANO) a generála ve výslužbě Petra Pavla. Babiš však odmítl přijít a Moravec tak 20 minut debatoval jen s Petrem Pavlem. A Pavel se do Babiše zostra pustil.

Václav Moravec do nedělních Otázek v České televizi pozval oba favority prezidentské volby. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš však přes své tiskové oddělení vzkázal, že nepřijde. OVM tak postavily kameru před jeho dům v Průhonicích, kde zabírala prázdnou ulici.

Petr Pavel seděl ve své kanceláři, kde jeho promluvu rušilo jen opakované vyzvánění telefonu.

„To, o co půjde ve druhém kole, je střet dvou světů. Jeden svět, který reprezentují Andrej Babiš a Miloš Zeman a s ním někteří další – a druhý svět, který teď reprezentuji já s více než polovinou občanů této země. To je svět, který je založený na hodnotách, svět, který je férový, svět, který je slušný, který se snaží nabízet řešení, který nabízí respekt k pravidlům. Oproti chaosu, neřešení problémů, osobnímu prospěchu a zákulisním operacím, což jsou věci, které reprezentuje Andrej Babiš,“ pravil Pavel.

„Mám za to, že bude třeba řešit jak aktuální krizi, tak problémy, které Česko trápí dlouhodobě, ať už je to důchodová reforma či ochrana životního prostředí, která nebyla řešena ani za vlády Andreje Babiše,“ řekl Pavel.

Pavel odmítl, že by byl vládním kandidátem, jak ho „onálepkoval“ Andrej Babiš na sobotní tiskové konferenci, a ostatně i Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro Blesk. „Andrej Babiš rád používá sousloví ‚polistopadový kartel‘. Andrej Babiš je v současné době součástí ‚kartelu Andrej Babiš – Miloš Zeman‘, a z tohoto pohledu on k tomu přistupuje. Já musím říct, že já rozhodně nejsem vládním kandidátem a nikdy jsem jím nebyl. V rozporu s prohlášením Miloše Zemana v dnešním rozhovoru, já jsem nebyl kandidátem ani vlády, ani trojkoalice (Spolu),“ zdůraznil Pavel s tím, že trojkoalice Spolu podpořila nejen jeho, ale celkem tři kandidáty, i senátora Pavla Fischera a ekonomku Danuši Nerudovou.

„Já jsem vždy zdůrazňoval, že moje stanoviska budou nezávislá na vládě, tak jako jsem ostatně měl nezávislá stanoviska vždycky. Pokud v něčem s vládou souhlasím, tak nemám problém to říct, já nemám důvod se neustále proti někomu vymezovat, ale pokud s někým nesouhlasím, tak to také zároveň řeknu. A to dělám i v případě Fialovy vlády,“ prohlásil Pavel.

Znovu otevřeně řekl, že koalici Spolu volil, ale že to ho „k ničemu nezavazuje“ a že tak či tak uchová svou nezávislost a že i k současné vládě bude kritický tam, „kde uvidím, že nenaplňuje to, co od ní občané očekávají,“ dodal Pavel.

Vládu kritizoval už před prvním kolem volby a upozorňoval, že některá opatření vlády jsou příliš plošná a tím málo efektivní. Pak také vládě vyčítal neschopnost lépe vysvětlovat své kroky. A do třetice kabinetu Petra Fialy vyčetl, že některá pomoc dorazila od vlády k lidem až příliš pozdě.

„A pokud jde o dlouhodobější témata, tak vládu už tady máme rok, a máme tady dlouhodobě neřešené problémy: daňovou reformu, reformu vzdělávání, reformu penzí, a čas nám utíká. Přes složitost této problematiky vláda tyto problémy prostě řešit musí,“ připomněl Pavel.

Upozornil, že Babiš vede kampaň v podstatě permanentně a že „zneužívá k tomu i své postavení poslance“, protože často ve Sněmovně vůbec nebyl, ale teď se pravděpodobně zúčastní hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

Ze stolu smetl i Babišovu tezi o tom, že by jako prezident v Praze uspořádal mírový summit o Ukrajině. Nad tím se Pavel pousmál. „Nechtěl bych zlehčovat jednání o míru, ale usmívám se z toho důvodu, že Andrej Babiš o tom mluví, a já jsem v minulosti konal. Označit mě za válečného štváče je naprosto absurdní,“ spustil Pavel.

„V době po anexi Krymu, kdy byl Andrej Babiš premiérem, tak žádný mírový summit neuspořádal. Ani se o to nepokusil. Já když jsem byl šéfem vojenského výboru NATO, tak i přes výhrady některých členů Aliance jsem pokračoval v jednání s ruskou stranou a nakonec se mi podařilo přesvědčit generála Gerasimova k jednání na nejvyšší vojenské úrovni, což byl tehdy opravdu průlom. A přestože to nevedlo k dlouhodobému míru, byl to významný krok. Já jsem takové kroky dělal vždycky a budu je dělat i dál. Ale tam, kde je to racionální,“ rozvedl Pavel myšlenku.

Odmítl také Babišovu výtku ze sobotní tiskové konference, že jako bývalý voják nemá zkušenost s politikou. „Já nemám zkušenost s politikou, kterou reprezentují Andrej Babiš a Miloš Zeman. S politikou, která je založená na překrucování, na lžích, na osočování soupeřů a na rozdělování společnosti. Takovou zkušenost rozhodně nemám a jsem za to rád, protože si myslím, že pro fungování demokratického státu je to spíše ke škodě než k užitku,“ pravil Pavel.

Stranou jeho pozornosti nezůstala Babišova cesta do Francie za prezidentem Emmanuelem Macronem. „Já se nikdy podobnými populistickými gesty řídit nebudu,“ vyjádřil se Pavel s tím, že je na francouzském prezidentovi, koho přijme či nepřijme, i když v předvolebním čase, který momentálně v Česku panuje, je to zvláštní. Ale ať už Babiš jednal s Macronem o čemkoli, jako opoziční politik k tomu neměl mandát posvěcený vládou, která utváří zahraniční politiku země.

Voliči podle Pavla vědí, jak by vypadala Česká republika pod vedením Andreje Babiše, a právě proto přijdou k volbám a nenechají se Babišem zmást.

„Já ve své minulosti už nemám co skrývat. A už vůbec nemám co skrývat ve své přítomnosti, což tak úplně není případ Andreje Babiše,“ nechal se také slyšet Pavel.

Než se rozloučil, vyčetl Miloši Zemanovi, že jako prezident republiky „odcizil politiku občanům“, protože v ní viděli pouze špínu. „A degradoval také naše chápání ústavnosti. Když to řeknu hodně slušně, tak s ní zacházel velmi pružně,“ řekl Petr Pavel. Obecně Zemanovi vyčetl, že „mnohokrát svými výroky výrazně přispěl k rozdělení společnosti“.

