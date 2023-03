Pavel v Moravskoslezském kraji. Dnes politici, zítra bude fárat do dolů

reklama

„Je nám velkou ctí a potěšením, že můžeme přivítat v našem kraji pana prezidenta Pavla. Nejen z toho pohledu, že je vlastně to první návštěva v kraji po jeho inauguraci, ale také proto, že si myslím, že vnímá, že to, co se děje v tomto kraji z pohledu transformace, je něco, co je klíčové pro rozvoj regionů, které se nazývají jako strukturálně postižené. Já jsem moc rád, že si udělal čas na to, aby se nejen potkal s našimi některými radními, primátory, ale samozřejmě, že navštívíme i naše střední školy, navštívíme Ostravskou univerzitu, večer máme setkání v Gongu, zítra pan prezident zkusí, co to je fárat do dolů. Pevně věřím, že to není poprvé a naposledy, naopak pevně věřím, že to bude standard, protože se domnívám, že je potřeba informovat naše nejvyšší politiky, co se v tomto kraji děje. A myslím si, že ta transformace, která nás čeká, není nic triviálního, ale pevně věříme, že ji dotáhneme do konce a pevně věříme, že to bude vnímáno takto i na Hradu,“ sdělil úvodem tiskového brífinku, jenž přenášela ČT24, hejtman Ivo Vondrák (ANO).

„Já musím říct, že jsem moc rád, že jsem mohl přijet na tu první poinaugurační návštěvu právě do Moravskoslezského kraje, protože jsem tady byl nejenom v předvolebním období, ale i předtím vícekrát, takže jsem poměrně dobře obeznámen s problémy kraje. Ještě před inaugurací jsem stihl objet další dva, nebo alespoň navštívit část dalších dvou krajů, které se nazývají strukturálně postiženými. Mně se toto označení ne úplně dobře vyslovuje, protože to zavání tak trochu negativním hodnocením. Přičemž zrovna na Moravskoslezský kraj se tak úplně nehodí. Jsou tady v Moravskoslezském kraji oblasti, které jsou na tom možná hůř, ale kraj jako celek si z hlediska transformace v těžebním a huťařském průmyslu vede nadmíru dobře a v řadě případů je inspirací nejenom pro ty dva zbývající kraje, tedy pro Ústecký a Karlovarský, ale v některých oblastech bych řekl, že i pro jiné kraje, které nenazýváme strukturálně postiženými. Týká se to možná hlavně toho odhodlání, nadšení, přístupu, který je tady vidět téměř na každém kroku při hledání inovativních řešení, při prosazení některých projektů i přes různé těžkosti. Myslím si, že právě tohle je to, co by mělo být inspirací pro ty ostatní. A tady je vidět, že se řada projektů daří, ať už je to transformace těžkého průmyslu do lehčího s vyšší přidanou hodnotou. Ať je to ochrana životního prostředí, ať je to důraz na vzdělávání, ať je to důraz na kvalitu života ve všech jejích aspektech. Myslím si, že tohle všechno jsou parametry, které tady v kraji jsou vidět a které výrazně přispívají k lepší kvalitě života,“ řekl prezident Petr Pavel.

„Z tohoto pohledu je možná důležité zmínit, že jedním z hlavních problémů kraje je stále ještě odliv především mladých lidí, které vlastně nekoresponduje s tím, jak se vyvíjejí ostatní parametry kvality života tady v regionu a naznačuje, že může jít ve větší míře o setrvačnost, nebo o nějaké představy, že jinde je to výrazně lepší. Přitom zrovna Moravskoslezský kraj nabízí řadu příležitostí, především pro mladé lidi, aby tady našli uplatnění, protože v mnoha projektech, které už jsou buď v běhu, nebo jsou v přípravě, tak mohou nalézt seberealizaci, ale taky výrazně dobré ocenění své práce. Takže si myslím, že bude určitě dobře, když se na zkušenosti, které tento kraj nasbíral, podívají i ostatní kraje, když některé z nich budou diskutovány nejenom na úrovni Asociace krajů, ale když budou také diskutovány na koordinačních jednáních vlády, až se budeme bavit o pokroku v rámci fondu spravedlivé transformace, v rámci národního plánu obnovy, v rámci fondu na ochranu životního prostředí, protože všechny zkušenosti, které tady kraj a jeho vedení posbíraly, tak mohou být velice cenné jako vyšlapaná cestička pro ostatní, aby si nemuseli procházet stejnými slepými uličkami. Tohle všechno bych si tady rád ověřil a při těch nadcházejících setkáních a debatách se dozvěděl i něco víc,“ sdělil Pavel.

Ubezpečil, že se určitě nejedná o poslední návštěvu kraje. „Myslím, že je naprosto správné a také zdvořilé, když při té první návštěvě začnu u hejtmana a kromě toho se také podívám na některá zařízení, která jsou v krajském městě, v tomto případě je to právě třeba to, čím se město může chlubit, a to je univerzita a nový kampus. Pokud jde o další místa, tak budeme na besedě ve Frýdku-Místku, pak zítra to bude, jak již bylo řečeno, Důl Darkov a potom Karviná, beseda nejenom s primátorem, ale také se zástupci občanské společnosti. A při dalších návštěvách se samozřejmě zaměřím na další místa, to znamená Krnov, Bruntál, Osoblahu a další. Rozhodně se tomu vyhýbat nebudu,“ sdělil Pavel.

