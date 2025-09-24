Pavel v OSN promluvil o světovém míru

24.09.2025 21:16 | Monitoring

Prezident Petr Pavel ve svém projevu před Valným shromážděním OSN zdůraznil, že světová organizace zůstává klíčovou institucí pro řešení globálních krizí dialogem, nikoli zbraněmi. Připomněl historickou roli Československa mezi zakládajícími státy a vyzdvihl, že OSN za osmdesát let své existence významně přispěla ke zlepšení života miliard lidí.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident republiky Petr Pavel

Prezident Petr Pavel vystoupil v New Yorku před Valným shromážděním OSN. Ve svém projevu zdůraznil, že Organizace spojených národů zůstává nenahraditelnou platformou pro řešení globálních krizí. A to nikoliv zbraněmi, ale dialogem.

Při příležitosti 80. výročí založení OSN připomněl Pavel také historickou úlohu Československa, které stálo mezi zakládajícími národy OSN a podepsalo Chartu OSN, která se podle jeho slov stala „naším společným morálním kompasem“.

OSN podle Pavla pozvedla kvalitu života miliard lidí

Prezident tak připomněl, že činnost OSN v posledních desetiletích zásadně ovlivnila každodenní život obyvatel po celém světě. „Významně pozvedla kvalitu života miliard lidí, změnila zlepšení přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a službám,“ zdůraznil.

Podle Pavla se mezinárodní společenství dokázalo díky OSN sjednotit na základních pravidlech a principech. „Společně jsme vytvořili silný multilaterální systém pravidel a globální spolupráce v oblasti mezinárodní bezpečnosti, lidských práv a hospodářského rozvoje,“ uvedl prezident.

Vyzdvihl také, že OSN poskytla prostor i menším státům, které by jinak nebyly slyšet. Za největší úspěch světové organizace považuje její „vytrvalost“.

Kritika Rady bezpečnosti a výzva k reformě

Petr Pavel se ve svém projevu dotkl i současné války na Ukrajině. Připomněl, že agresi rozpoutal stát, který sám sedí v Radě bezpečnosti. V době, kdy Rusko vede nemilosrdnou válku proti Ukrajině, neplní Rada bezpečnosti ve vztahu k této agresi své poslání, zdůraznil prezident.

Česko se podle něj proto dlouhodobě zasazuje o změny, které by hlavní orgán OSN učinily modernějším a efektivnějším. „Rada bezpečnosti se musí stát efektivnější, inkluzivnější, transparentnější, demokratičtější a odpovědnější a posílit hlas nedostatečně zastoupených regionů,“ uvedl Pavel.

Prezident zároveň varoval, že svět potřebuje spolehlivý rámec mezinárodní spolupráce. „Svět potřebuje silný a efektivní systém OSN, který bude schopen reagovat na dnešní globální výzvy, jinak hrozí, že se ocitneme ve světě, který bude roztříštěnější a mnohem nepředvídatelnější,“ prohlásil.

V závěru svého vystoupení apeloval na jednotu a spolupráci států. „Žádná země není dostatečně silná, aby uspěla sama. Potřebujeme posílit spolupráci a jednat společně. A proto musí multilateralismus nejen přežít, musí se rozvíjet,“ dodal.

autor: Natálie Brožovská

