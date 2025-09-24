Pavel v OSN promluvil o světovém míru

Prezident Petr Pavel vystoupil v New Yorku před Valným shromážděním OSN. Ve svém projevu zdůraznil, že Organizace spojených národů zůstává nenahraditelnou platformou pro řešení globálních krizí. A to nikoliv zbraněmi, ale dialogem.
Při příležitosti 80. výročí založení OSN připomněl Pavel také historickou úlohu Československa, které stálo mezi zakládajícími národy OSN a podepsalo Chartu OSN, která se podle jeho slov stala „naším společným morálním kompasem“.
OSN podle Pavla pozvedla kvalitu života miliard lidí
Prezident tak připomněl, že činnost OSN v posledních desetiletích zásadně ovlivnila každodenní život obyvatel po celém světě. „Významně pozvedla kvalitu života miliard lidí, změnila zlepšení přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a službám,“ zdůraznil.
Podle Pavla se mezinárodní společenství dokázalo díky OSN sjednotit na základních pravidlech a principech. „Společně jsme vytvořili silný multilaterální systém pravidel a globální spolupráce v oblasti mezinárodní bezpečnosti, lidských práv a hospodářského rozvoje,“ uvedl prezident.
Vyzdvihl také, že OSN poskytla prostor i menším státům, které by jinak nebyly slyšet. Za největší úspěch světové organizace považuje její „vytrvalost“.
Kritika Rady bezpečnosti a výzva k reformě
Petr Pavel se ve svém projevu dotkl i současné války na Ukrajině. Připomněl, že agresi rozpoutal stát, který sám sedí v Radě bezpečnosti. V době, kdy Rusko vede nemilosrdnou válku proti Ukrajině, neplní Rada bezpečnosti ve vztahu k této agresi své poslání, zdůraznil prezident.
Česko se podle něj proto dlouhodobě zasazuje o změny, které by hlavní orgán OSN učinily modernějším a efektivnějším. „Rada bezpečnosti se musí stát efektivnější, inkluzivnější, transparentnější, demokratičtější a odpovědnější a posílit hlas nedostatečně zastoupených regionů,“ uvedl Pavel.
Prezident zároveň varoval, že svět potřebuje spolehlivý rámec mezinárodní spolupráce. „Svět potřebuje silný a efektivní systém OSN, který bude schopen reagovat na dnešní globální výzvy, jinak hrozí, že se ocitneme ve světě, který bude roztříštěnější a mnohem nepředvídatelnější,“ prohlásil.
V závěru svého vystoupení apeloval na jednotu a spolupráci států. „Žádná země není dostatečně silná, aby uspěla sama. Potřebujeme posílit spolupráci a jednat společně. A proto musí multilateralismus nejen přežít, musí se rozvíjet,“ dodal.
autor: Natálie Brožovská