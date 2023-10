Pavlovi tleskal ve Štrasburku plný sál? Bylo to jinak. Odhaleno

reklama

Strejček na stránkách IVK informuje o Pavlově proslovu k plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Nehodnotí ovšem obsah proslovu, ale fakt, že Pavlovi za projev tleskal zaplněný sál, jak neopomněla zmínit některá česká média. Situace ale byla podle Strejčka trochu jiná, než si český čtenář mohl myslet. „Pavlovo vystoupení jsem celé v přímém přenosu sledoval. Musel jsem se zasmát, když pár desítek minut po skončení Pavlova vystoupení informoval web Českého rozhlasu, že ‚prezident Pavel si vysloužil dvouminutový potlesk vestoje všech poslanců Evropského parlamentu‘,“ píše ironicky Strejček.

Strejček má totiž vlastní zkušenost z fungování Evropského parlamentu, kde působil mezi lety 2004–2014. „Detailně znám nejen to, co se děje na plénu, ale podrobně znám i vše, co obvykle a rutinně probíhá za ‚scénou‘. Proto cítím nutnost běžnému občanovi, který o detailech nic netuší (a ani nemůže), přidat krátké vysvětlení toho, co se dnes skutečně ve Štrasburku dělo,“ pokračuje Strejček.

Anketa Jak s odstupem času vzpomínáte na Miloše Zemana? Dobrý prezident 90% Špatný prezident 7% Nijak / Nevím 3% hlasovalo: 20495 lidí

Strejček si také povšiml, že prezident Pavel zahájil a téměř celé své vystoupení přednesl k poloprázdnému sálu. „Z vlastní zkušenosti si myslím, že poslechnout si Pavla přišla sotva jedna čtvrtina poslanců (odhaduji tak 150). Závěr Pavlova vystoupení však sledoval již plný parlamentní sál. Proč všichni poslanci nepřišli hned na začátek, když na konci Pavlova vystoupení tam byli? Vysvětlení je snadné, ale běžný občan nic netuší,“ tvrdí Strejček a nabízí jednoduché vysvětlení.

Fotogalerie: - Pieta u Rozhlasu

Bezprostředně po ukončení vystoupení českého prezidenta totiž následovalo hlasování všech poslanců o návrzích evropské legislativy. Tam prý všichni dorazili, aby dostali denní diety, jak ví Strejček ze svého působení v EP. „Účast na hlasování samozřejmě povinná není, ale nezúčastnit se hlasování znamená přijít o významnou část denních diet. Tento detail přirozeně běžný občan nezná, proto je mu možné ve večerních zprávách ukázat zcela plný sál Evropského parlamentu s tleskajícími poslanci a tvrdit, že „Pavel sklidil aplaus všech“. Jsem si jist, že mnoho z poslanců více než na Pavlova slova myslelo na to, aby již hlasování začalo co nejrychleji a oni mohli jít spokojeně na oběd,“ dodává Strejček s tím, že obsah Pavlova projevu radši hodnotit nebude.

Psali jsme: Sesazení Petra Pavla z Hradu. Po včerejšku to vážně padlo Ukrajina a „instalace Pavla na Hrad“. Jaké kroky NATO má podpořit? Režisér má zlé tušení Trikolora: Zákonodárci, odvolejte prezidenta Pavla! Hašek: Prezident Pavel opět jako slon v porcelánu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE