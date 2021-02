Pekarová: Česko je na tom hanebně. Schillerová neříká pravdu. Jdeme k Ústavnímu soudu

reklama

V Událostech, komentářích České televize proti sobě zasedly Alena Schillerová a Markéta Pekarová Adamová. Šéfka TOP 09 nešetřila ani Schillerovou, ani vládu jako celek, když naznačila, že kabinet mohl vyhlášením nového nouzového stavu znásilnit Ústavu ČR. „Jednoznačně to tak vypadá,“ poznamenala. Proto senátoři zvolení za TOP 09 spolu s dalšími kolegy chystají podnět k Ústavnímu soudu ČR, který by měl situaci rozřešit.

Vládě dále vyčetla, že má co dohánět v oblasti testování na covid-19. „Chceme, aby se lidé mohli samotestovat, nebo antigenní test podstoupit případně i v lékárně. Takový návrh už od nás před několika měsíci zazněl a vláda je k němu prozatím hluchá,“ zlobila se.

Volala také po testování ve firmách, přičemž toto testování by měl podle jejího názoru finančně podpořit stát. To je také věc, kterou opozice požaduje už dlouho a premiér Babiš tento požadavek ignoruje. Pekarová Adamová však věří, že se to změní.

Vedle toho volala po otevření obchodů za přísných hygienických podmínek. „Nechme lidi vydělávat a zákazníky běžně nakupovat,“ volala ve veřejnoprávní televizi Pekarová Adamová.

Zkrátka a dobře, snažila se prý říct, že je konečně na čase začít epidemii a Česko pořádně řídit. „Tady vázne provoz těch složek státu, které si my jako občané ze svých daní draze platíme a my chceme, aby se to změnilo,“ udeřila na kabinet.

Pokud jde o pandemický zákon, který předložilo ministerstvo vnitra, Pekarová k němu byla kritická. Nová legislativa podle ní dává příliš mnoho moci vládě bez patřičné kontroly a to se musí změnit. „Ten zákon je špatný, je to paskvil a je potřeba na něm zapracovat,“ nešetřila ostrými slovy šéfka TOP 09.

A pak vypálila na Alenu Schillerovou, která odmítá přijmout odškodňovací zákon z dílny pravicové koalice ODS, lidovců a TOP 09 s odůvodněním, že by státní pokladnu přišel na stovky miliard korun a v praxi by ho nebylo možné ufinancovat.

„Zejména to není pravda, co říká paní ministryně. Byly by to maximálně desítky miliard korun. Tady se nejedná o doplnění ke covidovým programům ministerstev. Jedná se o náhradu těch desítek programů, kdy mnohé z nich jsou opravdu nepřehledné a nastavené tak, aby na pomoc podnikatelé nedosáhli. Mohly by přestat platit specializované programy tím, že by každý, kdo se dostane do potíží, měl nárok na stoprocentní náhradu svých fixních nákladů,“ vysvětlovala.

Vláda podle ní dělá chybu i v tom, že nešetří.

„My bychom nenabírali další úředníky. Byl by určitě stop stav na úředníky. Občané vidí, že jich za minulá léta byly nabrány tisíce navíc, ale stát se nezefektivnil, naopak je teď pomalý, když ho lidé potřebují,“ zlobila se.

Zmínila také slevu pro studenty a seniory v dopravě. Teď by považovala za důležitější dát seniorům respirátory FFP2 zdarma.

Pak vládě zasadila další ránu

„Všichni se s ní (s pandemií) nepotýkají tak špatně jako my. My jsme na tom skutečně hanebně v porovnání s ostatními státy a to i v té pomoci jednotlivým sektorům, které jsou tím postižené,“ rozčílila se Pekarová Adamová a dodala, že Německo či Rakousko postupují v řešení ekonomické covidové krize mnohem lépe.

Když se konečně dostala do vysílání, oponovala ministryně Schillerová, že vláda schválila navýšení kompenzace pro OSVČ na tisíc korun denně a počítá prý i se zvýšením příjmů pro osoby v karanténě. „Co se týče výdajové strany, tam navyšujeme o více než 77 miliard,“ vysvětlovala v ČT.

Pekarová Adamová toto zlepšení pro podnikatele uvítala, ale připomněla, že pravicová opozice už dlouho volá také po úlevách na povinných odvodech pro tyto podnikatele, protože vláda lidem peníze jednou rukou dává a druhou rukou jim je hned bere.

