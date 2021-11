Pekarová? Tomio Okamura se ozval. A našel nechutnost

Předseda SPD Tomio Okamura v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz znovu zopakoval, že dle jeho názoru v současné době není lockdown řešením. Myslí si, že k otestovanému by se mělo přistupovat jako k očkovanému. Vyzdvihl možnost testování protilátek a zacílení na rizikovou skupinu a na co nejrychlejší distribuci léku přes praktické lékaře. Vyjádřil se také ke Green Dealu a k volbě vedení Poslanecké sněmovny. A v neposlední řadě hodnotí i plánované kroky nové vlády.

reklama

Pane předsedo, co říkáte na nová covidová opatření vlády?

Podle mého názoru, jestliže je někdo testován a je negativní, tak by se k němu mělo přistupovat stejně jako k očkovanému, jinak je to diskriminace. Riziko, že test je špatný nebo se mýlí, může být stejné jako možnost, že nákazu přenášejí očkovaní. Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 14% Ne 73% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 18372 lidí

Je potřeba rozšířit možnost testování protilátek a vrátit se k možnosti bezplatného testování. U rizikových skupin je stanovení protilátek klíčové k posouzení jejich situace. Je potřeba zacílit opatření na ochranu rizikových skupin, to znamená například umožnit testování protilátek a co nejrychlejší distribuci léku přes praktické lékaře. Co se týče testování ve školách – je potřeba umožnit lidem, aby se mohli opět bezplatně testovat, a to i doma. Plošné testování ve škole není věc, která by současnou situaci řešila. Pokud nechceme zavírat zemi, tak se musíme smířit, že nákaza projde zemí a je potřeba chránit ohrožené skupiny. Opakuji, že lockdown není řešení.

Nesouhlasím s návrhem člena nově vzniklého týmu pro řešení epidemie koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) Mariána Hajdúcha, který navrhl na čtrnáct dní uzavřít školy a pustit děti zpět až s negativním testem. Uzavření škol bylo již v loňském roce u nás nejdelší ze všech států v rámci Evropy a přineslo obrovské škody na úrovni vzdělání školáků a studentů, které se budou již tak obtížně dohánět. Navíc, každý týden zavření škol přináší obrovské nároky jak na pedagogy, žáky, ale i na rodiče a distanční výuka nemůže nahradit klasickou školní docházku.

A nesouhlasím ani s návrhem Babišovy vlády, která zvažuje tzv. rakouský model, který by pro neočkované a pro ty, kteří prokazatelně neprodělali covid, znamenal zapovězení přístupu do restaurací, na stadiony či na další místa, kde je nyní nutné prokazovat bezinfekčnost. Dnes už přece všichni víme, že očkování nechrání před infekcí covid-19 a očkovaní lidé nejsou bezinfekční a mohou covid-19 šířit. Očkovaní lidé jsou i v nemocnicích.

Rýsující se nová vláda koalic SPOLU a PirSTAN nepočítá se zvýšením tarifních platů hasičů, policistů, vojáků, učitelů, pracovníků v sociálních službách a dalších státních zaměstnanců o 3,5 % a má v plánu toto vládní nařízení po svém nástupu zrušit. Řekl to žhavý kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (SPOLU). Co vy na to?

Hnutí SPD s tímto názorem nesouhlasí. Podporujeme hasiče, policisty, pracovníky v sociálních službách, vojáky a další potřebné profese a jsme přesvědčeni, že by jejich platy neměly zůstávat na stejné výši, ale naopak by se měly úměrně zvyšovat s ohledem na rostoucí inflaci, ceny energií, potravin a bydlení. A naopak je potřeba provádět škrty ve zbytných výdajích státu, jako jsou například platby solárním baronům, předražené nákupy zahraniční výzbroje pro armádu anebo platby politickým neziskovkám. Pro hnutí SPD jsou slušní a pracující občané na prvním místě!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hnutí SPD podalo trestní oznámení na distributora energií a majitele firmy Bohemia Energy. Proč?

Jako důvod jsme uvedli, že svým jednáním mohli naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu, protože přivedli svým krachem statisíce našich občanů a domácností do existenčních problémů, přestože sami majitelé firmy podle veřejně dostupných informací disponují miliardovými majetky.

Noví tzv. dodavatelé poslední instance mnohdy požadují po zákaznících přecházejících od krachující firmy Bohemia Energy zálohy, které jsou vyšší, než jsou měsíční příjmy zákazníků… Jak to řešit?

Vládou navržené snížení záloh a DPH na dva měsíce celkovou situaci v energetice neřeší, ale pouze oddálí. Zálohy se sice sníží, ale konečné nedoplatky cen odběratelů za energie budou astronomické a pro mnoho občanů doslova likvidační. Příspěvek na bydlení a zastropování výše záloh také ceny energií nesníží. Na vině je vláda hnutí ANO a Energetický regulační úřad (ERÚ), jehož vedení jmenovalo ministerstvo průmyslu pod vedením ministra Havlíčka (ANO). Podle SPD je řešením zastropování maximální ceny energií prostřednictvím ERÚ a ve spolupráci s firmou ČEZ kontrolovanou státem a zároveň změnit zákony tak, aby nebylo umožněno vyvážení energií mimo území České republiky v rámci EU. Hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení z EU. Zároveň je potřeba budovat naši energetickou soběstačnost.

Ceny rostou nejrychleji za 13 let. Poděkovat můžeme Evropské unii a jejímu klima-šílenství. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 5,8 %, což je nejvíce od října 2008, a to se do inflace nepočítají ceny nemovitostí! Téměř o 90 procent se v ČR letos v září meziročně zvýšily dovozní ceny paliv a energií. O třetinu pak zdražily v dovozu třeba kovové rudy či dřevo a kovové polotovary o více než desetinu.

Psali jsme: Zelený plán narazil na realitu. Velké automobilky se zasekly, panuje strach z kolapsu

Jak se vám celkově líbí plánované kroky nové vlády?

Nová vláda koalice SPOLU a PirSTAN ve skutečnosti šetřit nechce. Podporuje šílený plán EU Zelený úděl (Green Deal), nepřizpůsobivé, politické neziskovky a solární barony. Plánuje navýšit počet členů vlády na 18, což znamená vytvoření pozic tří ministrů navíc oproti dosavadní vládě. Přitom před volbami hlásali, že budou provádět úspory v provozních výdajích státu. Jenom v počtech tří ministerských postů navíc to jsou ale další vícenáklady ve výši mnoha milionů korun ročně. Nově vznikající vláda vůbec šetřit nechce. Podle jejich připravovaného programového prohlášení například podporují navýšení výdajů na zbrojení na 2 % HDP a zároveň také chtějí podporu tzv. Zeleného údělu EU (Green Deal), což jsou další obrovské stamiliardové výdaje a zdražování. Navíc, v současné ekonomické a covidové krizi prostřednictvím svých senátorů zamítla nově vznikající vládní pětikoalice zmrazení platů politiků na rok 2022, které tím pádem vzrostou od ledna o dalších 6 %. Hnutí SPD prosazuje zmrazení platů politiků, ale na základě výsledku voleb jsme se v tomto ocitli ve Sněmovně osamoceni...

Pro SPD jsou tyto kroky nově vznikající vlády a tato vyjádření zcela nepřijatelná a silně znepokojující. Poslanci SPD podali uplynulý týden do Sněmovny opět návrh na zmrazení platů politiků. Hnutí SPD nepodpoří návrh státního rozpočtu na rok 2022, který je schválený současnou vládou ANO a má schodek 377 miliard korun, jelikož neobsahuje škrty zbytných výdajů, jako jsou například platby politickým neziskových organizacím, platby solárním baronům či ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Vše nasvědčuje rozpočtovému provizoriu, a pokud bude nově vzniklá vláda předkládat do Sněmovny nový návrh rozpočtu na rok 2022, potom SPD navrhne úspory na základě našich programových priorit jak na příjmové straně, tak ve zbytných výdajích státu. Prosazujeme podporu slušných lidí.

Co říkáte výsledku voleb do vedení sněmovny?

Nově vznikající vládní koalice SPOLU a PirSTAN se nechová demokraticky. Chová se arogantně. Je pro nás zcela nepřijatelné, aby Piráti se čtyřmi poslanci měli zastoupení ve vedení Sněmovny, a hnutí SPD s dvaceti poslanci by toto zastoupení naopak nemělo. Ve volbách před měsícem hnutí SPD obdrželo více než 510 tisíc hlasů voličů, které tímto krokem nelze ignorovat a hodit do koše! Nová předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová z koalice SPOLU říká, že jsme extremisté kvůli tomu, že chceme referendum o vystoupení z EU a že chceme zrušit Senát. Pak jsou extremisté Britové, kteří z EU vystoupili, a Švýcaři, kteří tam nevstoupili. A pak jsou v tom případě podle ní extremisté i Švédové, kteří Senát zrušili...

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): První část práce na změně může začít

Na závěr ještě jedna otázka ohledně covidu. Co říkáte vládní očkovací kampani, kde jsou ukazovány naturalistické fotografie lidí s covidem-19?

Je to nechutné. Připomínám, že Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) ohlásil 8684 nežádoucích reakcí na očkování proti covidu včetně 122 možných úmrtí. Proč vláda v kampani neinformuje také o rizicích tohoto očkování? Vláda začala s brutální kampaní zobrazující oběti covidu-19. Proč ale, když říká A, neřekne také B, tedy, že očkování má svá rizika! Myslím, že občané si zaslouží plnou informovanost, když jde o jejich zdraví.

Hnutí SPD říká, že otázka očkování proti covidu má být svobodnou volbou každého občana. Ať si každý na základě stavu svého zdraví, případně po konzultaci s lékařem, zváží rizika, co ho více ohrožuje – zda covid-19, nebo očkování. Převezme vláda odpovědnost za mrtvé a postižené lidi, které donutí k očkování? Proto SPD prosazuje dobrovolnost.

Navíc, jak informoval web televize CNN Prima News, v Rakousku stoupá počet plně očkovaných pacientů, kteří končí na jednotkách intenzivní péče (JIP). Vyplývá to z interního dokumentu komise epidemiologů, který má k dispozici agentura APA. Jak se uvádí v interním dokumentu, v současné době tvoří plně očkovaní pacienti na oddělení JIP 17 %, na jiných nemocničních odděleních je to 31 %. Příčiny tohoto nárůstu zatím nikdo nedokázal spolehlivě pojmenovat.

Psali jsme: Okamura (SPD): Očkovaní lidé nejsou bezinfekční a mohou covid-19 šířit Okamura (SPD): 8 684 nežádoucích reakcí na očkování včetně 122 možných úmrtí Zeman ve hře, důležitý vzkaz. Lipavský skončil? Toto Fiala udělal dobře. Politolog Kubáček vysvětluje EU se zamotává do vlastních projektů a protimluv stíhá protimluv. Okamura s Davidem prezentovali novinky z EU

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.