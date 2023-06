Pekarová? Třikrát hloupější než Babiš! Být s ní na jedné kandidátce... Zahradil se hlasitě vrací z Bruselu

Z VEŘEJNOPRÁVNÍ ČT Po dvaceti letech odchází z Evropského parlamentu. Po návratu z Bruselu chce europoslanec Jan Zahradil (ODS) zvýraznit v ODS pravicový konzervativní proud, uvedl v pořadu Interview ČT24. „Jestli chce ODS být znovu 20-25procentní stranou, tak musí unést různé názorové proudy,“ zdůraznil. Bavil se nad představou, jak by mohla vypadat budoucí koaliční spolupráce v rámci SPOLU, pokud by se ocitl na jedné kandidátní listině s Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Po dvaceti letech končí Zahradil v Evropském parlamentu, po příštích eurovolbách, jež se budou konat v příštím roce. Na dotaz, co za sebou na evropské úrovni zanechává, řekl: „Nejvíc jsem asi pyšný, že jsme v roce 2009, po několika letech připrav a docela usilovné práce, vydupali ze země úplně novou europoslaneckou skupinu a také nadnárodní politickou stranu, která se nad ní tyčí jako jakýsi deštník. Ne vždy, ne každému se v tom zaběhnutém soukolí evropské politiky podaří postavit něco úplně nového, takříkajíc na zelené louce. Nám se to povedlo,“ řekl k evropské frakci konzervativců a reformistů.

„Je jasné, že tato frakce přetrvá a že má dokonce dobrou perspektivu dalšího růstu, takže na to jsem určitě pyšný,“ doplnil Zahradil, který dvacet let velel evropské politice ODS.

Záznam celého rozhovoru najdete ZDE

Co se týká jeho domovské ODS, ta se podle Zahradila už posunula spíše směrem do středu. „To je nutno si přiznat. Mně se to moc nelíbí, ale respektuji to. Právě proto bych se chtěl v budoucích letech vynasnažit, abychom přece jenom ten pravicový konzervativní, řekněme, národní proud v ODS trochu zvýraznili,“ zmínil, že takové jsou jeho plány po návratu z Bruselu. „Je to tak, každý mě z těmito ideologiemi spojuje, takže by asi bylo nelogické, abych říkal něco jiného,“ dodal Zahradil, jehož postoje občas vyvolávají u ostatních politiků rozladění, a to i mezi jeho spolustraníky.

Premiéru a předsedovi ODS Petru Fialovi oznámil Zahradil před půl rokem, že v dalších eurovolbách nebude znovu kandidovat. Říká, že se rozhodl sám především na základě osobních důvodů, jedním z nich byl i věk. „Skutečně to bylo rozhodnutí, které ve mně zrálo už dlouho s vědomím, že mi bylo letos šedesát, to je přesně ten předěl, kdy začnete jinak přemýšlet o čase a o tom, co se vám v aktivním životě ještě může podařit,“ dodal Zahradil. A že místo pokračování v europarlamentu se rozhodl „trochu zariskovat a zkusit poslední vzepětí doma“.

Nyní už se nechce zapojovat do rozhodování, zda strany z koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a lidovci) půjdou do eurovoleb společně, či samostatně. V roce 2025, pokud bude aktivní v domácí politice, se zřejmě bude opět rozhodovat o tom, jestli má ODS jít do českých sněmovních voleb samostatně, nebo v rámci SPOLU. „Ukázalo se to jako účelný nástroj pro výhru v parlamentních volbách. Ukáže se, jestli to bude stačit v příštích volbách. Ukáže se, jestli to byl jednorázový úspěšný pokus, nebo dlouhodobý projekt,“ podotkl Zahradil, jenž se v minulosti nechal slyšet, že SPOLU pro ODS nemuselo být nejlepší volbou.

Zasmál se při představě, že by se v budoucnu mohl objevit na kandidátní listině s šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. „Pokud budu uvažovat o nějakém pokusu získat mandát v Poslanecké sněmovně, tak samozřejmě počítám s tím, že by to asi bylo v koalici SPOLU. „Myslím, že by bylo docela půvabné, kdybychom se ocitli na jedné kandidátní listině třeba s paní Pekarovou Adamovou,“ poznamenal a připomněl svá slova, že Pekarová Adamová je „třikrát hloupější než Andrej Babiš“.

Psali jsme: „Za ní už nikdo není. Vede průzkum odzdola.“ Zahradil začal pálit na Pekarovou

Nesvědčí podle Zahradila některé jeho výroky, že se mu bude obtížně fungovat v současné Fialovské ODS? „To bych zase tak úplně neřekl. Jestli chce ODS být znovu 20-25procentní stranou, tak musí unést různé názorové proudy, i ten liberální, i ten konzervativní. Teď se možná trochu víc posunula tím liberálním směrem do středu. Já bych to rád trochu vrátil směrem k té pravici,“ zopakoval Jan Zahradil.

Na otázku, zda si své vize vyjasnil s expremiérem za ODS Mirkem Topolánkem, s nímž si na twitteru navzájem napsali, že tomu druhému „jeblo“, Zahradil řekl: „Uznávám, že ve své době byl Mirek Topolánek celkem úspěšný předseda vlády, i když se mu nepodařilo dotáhnout do konce celé funkční období. To, že je občas na sociálních sítích prostořeký, to je prostě pravda. Možná nebyl v nějakém nejlepším osobním rozpoložení. Já to rozhodně neberu osobně a pokud se spolu potkáme, tak si sedneme na kafe a na pivo bez nějakých problémů.“

Psali jsme: Na ulici mi děkují, na internetu jsem skoro za Putina. Na konferenci zažili nevídané Kam se Zahradilem? Končí v Bruselu. A mnozí už tuší Rozloučka se Zahradilem. V evropské politice končí. Co bude dál? Naznačil Zahradil a bývalý poradce Klíma. Výživná debata o dezinformacích a buzeraci

