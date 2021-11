Pekarová, není tady. Těšil jsem se. Juchelka odpálil bombu. I o Richterové

reklama

„Strašně mě mrzí, že tady nevidím žádného z těch, kteří kandidují na post místopředsedy, tak ani paní kandidátku na předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou. Těšil jsem se na její kandidátskou řeč, protože si myslím, že bychom měli právo vědět, jakou má vizi s Poslaneckou sněmovnou, kam ji chce dovést, proč udělala tu dramatickou otočku, když v předvolební kampani usilovala o Ministerstvo práce a sociálních věcí, a bohužel se to pravděpodobně nedozvíme, protože tady není, neposlouchá nás, nezajímá ji to – a přitom vidím na tabuli, kde je napsán bod Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny. A ona jednoduše tady tento bod, který se jí týká, tak vůbec neakceptuje, není tady – a mně je to líto," sdělil Juchelka.

„O to víc, že jsme se de facto setkávali v předvolební kampani v mnoha diskusích, úplně stejně jako s paní ministryní Maláčovou, s paní Olgou Richterovou a právě jsme se šermovali o to, kdo bude v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí tím, který ho třeba povede, jakou máme vizi, a v rámci předvolebních programů jsme si říkali, kam to ministerstvo chceme posunout,“ dodal Juchelka.

„To ministerstvo začíná být silové, velmi, protože vidíme, co se v dnešní turbulentní době děje. Je to ministerstvo, které v tuto chvíli velmi dramaticky řeší energetickou chudobu, ale jsou tam samozřejmě i dlouhodobější témata, jako je demografická křivka, na ni navázaná důchodová reforma a s ní spojená prorodinná politika, například i pro vícečetné rodiny. Je to ministerstvo nelehké, se spoustou úkolů, a já se ptám, jestli právě tady tyto důvody tohoto nelehkého vedení tady toho nelehkého ministerstva jsou ty, proč nebudou Olga Richterová a Markéta Pekarová Adamová toto ministerstvo vést,“ zmínil Juchelka, že ví, že se tak rozhodlo v nejvyšších patrech klubu TOP 09 a Pirátů. „Ale zajímavé je, že i přes dále tlumočené osobní důvody, které vedly k rozhodnutí právě tady tento post neobsadit, tak se rovnou našly posty sněmovní, alternativní a vcelku příjemné. Ono je totiž něco jiného mít po dobu předvolební kampaně celou řadu řečí a výtek, a potom se postavit před ten velikánský barák Ministerstva práce a sociálních věcí a snažit se ty řeči realizovat. Ale rozumím tomu, že je lepší jak pro občany, tak pro zaměstnance ministerstva, když férově kolegyně Richterová a Pekarová Adamová řeknou: Nemám na to vzít tu funkci, převzít zodpovědnost, je tam velká fujavice, raději mi, prosím vás, kolegové, vyjednejte ten klid, kde tolik nefouká, a to je ve vedení Sněmovny,“ dodal Juchelka a zeptal se, zda je to však zodpovědné vůči veřejnosti.

„Je to zodpovědné vůči zaměstnancům, kteří se nějak chystají na nové vedení, že to není nikdo, kdo se v rámci předvolební kampaně takto prezentoval a profiloval? A nejen vůči zaměstnancům Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadům práce, ČSSZ, neziskovému sektoru a všemu, co Ministerstvo práce má ve své gesci,“ zmínil.

„A teď budeme mít na Ministerstvu práce a sociálních věcí exministra zemědělství. Nic osobního proti Marianu Jurečkovi, ale všichni jsme to viděli v předvolební kampani, že jezdil na traktoru, a ne do domovů seniorů. A já se v diskusích před volbami nesetkával s budoucím ministrem, kdybych to byl býval věděl, tak bych se narval místo některých svých kolegů do diskusí o zemědělství, které bych přeonačil na Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale to by si pravděpodobně moderátoři a komentátoři ťukali na čelo. Ale teď to reálné je. Kolegyně nechtějí zodpovědnost z osobních důvodů na ministerstvu, ale ve vedení Sněmovny jim ty osobní důvody nepřekážejí, pravděpodobně je ta práce lehčí, méně zodpovědná, méně stresová, pohodlnější, časově nenáročná, lépe placená, osobním důvodům, za které se schová leccos, prostě tento post ve vedení Sněmovny nepřekáží,“ dodal Juchelka.

Podle svých slov nechce mluvit do toho, kdo se má na sněmovní umpire posadit. „Ale nevychází to v demokratickém poměrném zvykovém zastoupení vedení Sněmovny. Mít post místopředsedy Sněmovny se čtyřmi poslanci? Budiž. Ale největší klub hnutí ANO má návrh na dva místopředsedy a jeho klub je větší osmnáctkrát. A proč to poměrné zastoupení chcete prostě a jednoduše takto nedemokraticky zválcovat? Protože potřebujete, a řekněte si to na rovinu, nakrmit spoustu hladových krků. Je vás v pětikoalici moc a na hostině zkrátka musíte přidat židličky ke stolu, aby se někdo důležitý neurazil a z hostiny neodešel. Proto navyšujete počet lidí ve vedení Sněmovny na sedm, proto se pravděpodobně a absolutně nesmyslně rozroste vláda o tři další posty,“ podotkl Juchelka.

„Doposud mělo vedení Sněmovny šest členů a při stejném počtu poslanců koalice versus opozice bylo dělení tři ku třema. Tři pro opozici a tři pro koalici. To bylo férové. Nyní jich bude sedm a to rozdělení bude dva ku pěti. Prostě se váš návrh chová neférově a bere zasvé všechny vaše historicky řečené věci, proklamace o poměrném zastoupení, o demokracii, o spravedlivém rozdělení postů ve vedení Sněmovny. A všechny tyto v tuto chvíli hezké hodnotové řečičky jste tímto vaším návrhem dvě ku pěti spláchli do kanalizace. A to nemluvím o tom, že možná bude nějakou volbou tady ve Sněmovně odsunut Karel Havlíček. Udělejte si postů ve Sněmovně a funkcí, kolik chcete. Sílu na to samozřejmě máte. Ale dělejte to férově, demokraticky a slušně. Budete tady s námi další čtyři roky. Ale dělejte to tak, aby to prostě nebyla válcovačka. A dvě ku pěti válcovačka je. Proto má opozice nárok na tři křesla. Tady u tohoto bodu se láme vaše férovost, velkorysost, cit pro spravedlnost. Pokud ten cit ale nemáte, tak vaše hlasovací mašina přejede jako traktor budoucího ministra práce a sociálních věcí všechny historické zvyklosti této Sněmovny,“ zakončil Juchelka.

