Pekarová opět v čele TOP 09. Chce, aby si lidé uvědomovali vládní úspěchy

Novinářům po zvolení Pekarová Adamová podle ČTK řekla, že to pro ni znamená především hodně práce. „Jsou před námi několikery volby, budeme se snažit, abychom oslovili co největší počet voličů,“ uvedla.



Je dle ní potřeba, aby lidé viděli výsledky práce kabinetu. „Jsou často zakryty pozorností něčemu jinému. Vláda úspěšná je, má čím se pochlubit. Navzdory tomu, jakým krizím čelíme, děláme to, co je správné,“ hodnotí.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



„Po dlouhých letech vlády populistů naprosto odosobněných od jakýchkoliv hodnot či morálky, prožíváme obzvláště složitou dobu. Víme, že kroky, které děláme, nejsou obecně přijímány s nadšením. Všichni bychom chtěli vládnout v době ekonomického růstu a dělat populární kroky. Opět však vládneme v letech, kdy tomu tak bohužel není. Možná je to náš úděl. Možná je pro nás opravdu charakteristické ekonomickou zodpovědnost a racionalitu prokazovat v těch nejtěžších časech. A možná je to tak správně, protože v časech jednoduchých to dokáže kdekdo. I když ani to není samozřejmost, jak jsme se v minulých letech mohli přesvědčit,“ podotkla také.

Dle Pekarové teď její stranu „nečeká nic jiného než dřina a pot“. „Znovu začíná soutěž o charakter naší země. O to, jaká vláda zde bude po roce 2025. Máme pouze populistickou a extrémistickou opozici. A ta nemá žádné zábrany. Naším SPOLEČNÝM úkolem bude nepustit je k moci,“ uveřejnila.

Koaliční političce již k obhájení vedoucí pozice v TOP 09 gratuloval i premiér a Petr Fiala. „Gratuluji Markétě Pekarové Adamové k opětovnému zvolení předsedkyní TOP 09. Markéta je výbornou předsedkyní sněmovny a i díky ní mohla vzniknout úspěšná koalice Spolu. Za tři roky spolupráce jsme prokázali, že koalice SPOLU má silný a stabilní základ, a já se na pokračování naší spolupráce těším. Věřím, že bude stejně úspěšná jako dosud,“ potěšilo znovuzvolení Pekarové šéfa ODS.

