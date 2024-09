Pekarová po volbách na obrazovce: „Jako voličce topky se mi chce vždycky brečet.“

Krajské volby dopadly pro vládní strany nepříznivě. Oproti hnutí ANO Andreje Babiše výrazně oslabily. „Jsme součástí stran a koalic, které uspěly, a budeme usilovat o to, abychom mohli navázat na to, že jsme ve většině krajů v České republice ve vedení, budeme určitě chtít v tomto pokračovat. My budeme dělat vše pro to, abychom byli ve vedení krajů,“ řekla na tiskové konferenci Pekarová a jako zástupce úspěchu TOP 09 si pozvala na tiskovou konferenci senátora Pavla Fischera, který s téměř 53 % hlasů postoupil do Senátu hned v prvním kole. Za nominací stály KDU-ČSL, STAN, ODS a nakonec i TOP 09.

Na tiskovou konferenci se ze záznamu podíval i novinář Aktuálně Radek Bartoníček. Ten poznamenal, že vliv TOP 09 na vítězství Pavla Fischera byl minimální, přesto jej Pekarová ukazuje jako úspěch své strany.

„Nemohl jsem v noci spát, pustil si ČT24 a zrovna jela ze záznamu tiskovka TOP 09. Vedle paní předsedkyně se postavil vítěz prvního kola senátních voleb Pavel Fischer, což paní předsedkyni umožnilo postavit celou tiskovku na tom, jak byla TOP 09 ve volbách vlastně úspěšná. Ve vší úctě, podíl TOP 09 na úspěchu Pavla Fischera, který kandidoval s podporou několika dalších stran, byl minimální,“ napsal na Twitteru Bartoníček.

„V duchu ,úspěchů‘ se nesla i převážná část zbytku tiskovky... Prostě o bídě se skoro nemluvilo, paní předsedkyně zmínila velmi ojedinělé malé plusy,“ poukázal Bartoníček na slova Pekarové.

A předpovídal, co s takovým přístupem na TOP 09 v budoucnosti čeká. „Pokud chce takto vedení TOP 09 lakovat svou černou realitu narůžovo, potom jede pořádným sešupem do zapomnění. A jsem zvědavý, zda je v této straně alespoň jeden člověk, který zakřičí: Král je nahý!“ byl zvědavý Bartoníček.

Nemohl jsem v noci spát, pustil si ČT 24 a zrovna jela ze záznamu tiskovka TOP 09. Vedle paní předsedkyně se postavil vítěz 1. kola senátních voleb Pavel Fischer, což paní předsedkyni umožnilo postavit celou tiskovku na tom, jak byla TOP 09 ve volbách vlastně úspěšná. Ve vší… — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 22, 2024

A pod komentářem Radka Bartoníčka čekalo nejedno překvapení.

Odpověděla mu členka TOP 09 Miroslava Šimková. Ta se přiznala, že i přes svou stranickou knížku už to podvakráte hodila konkurenčnímu hnutí STAN. „Tak to jste vyjádřil přesně. Jsem členka topky a tu tiskovku jsem nedala. Prostě jsem přepla na jiný program, tohle bylo strašný! Jsem členka topky, která v posledních dvou volbách volila STAN – nemohla jsem jinak a teď už zbývá poslední krok, a to z TOP 09 vystoupit…,“ napsala zhrzeně Šimková.

A ozvala se další volička TOP 09. „Ta tiskovka byla příšerná, MPA tam plácala a plácala. Jako voličce topky se mi chce vždycky brečet. Vůbec nechápu, proč straníci drží v čele tuhle naprosto neschopnou paní, která tu stranu už pět let pečlivě pohřbívá,“ napsala v reakci uživatelka.

„Markéta je hrobař topky. Posunula tu stranu tam, kde být nemá – pro pár karlínských hipsterů, za dva roky budou rádi, když se vůbec dostanou na pražskou radnici. V regionech už naprosto nevolitelná strana. Bohužel. Bez tahu na bránu. Bez jasné vize. Bez odvahy,“ napsal v odpovědi Jan Zajíc.

Výsledky voleb a hlavně slova lídrů stran pak na Facebooku komentoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Jak čtu ty reakce lídrů vládních stran, tak si myslím, že zdaleka není všechno ztraceno. Stačí vyměnit voliče a máme to v kapse,“ ušklíbl se do virtuálního prostoru Kalousek.

