Pekarová představila Dominika Haška. „Nastal můj čas. Chci být u toho, když se tvoří zákony,“ řekl

Představení kandidátů si TOP 09 podle Pekarové Adamové symbolicky vybrala na dnešní den výročí srpnové okupace 1968. „Datum, kdy se tu scházíme, má určitou symboliku i v tom, co si 21. srpna každoročně připomínáme. Toto datum nám vždy umožní reflektovat, jak důležitá je svoboda, demokracie a že je nezbytně důležité, aby každá generace za ně sváděla svůj zápas,“ řekla na úvod předsedkyně TOP 09.

A že jedním ze způsobů, jak za demokracii bojovat, je být aktivním občanem, který se nezdráhá vstoupit do politiky či v ní aktivně působit. „Já má velkou radost, že z pětice dva z pětice kandidátů se už v politice angažují, jsou stávajícími senátory, další tři jsou občansky aktivní lidé, kterým není naše země lhostejná,“ vyjádřila se Pekarová Adamová.

Obhajovat mandát za barvy TOP 09 bude senátor Pavel Fischer v Praze 12, v Opavě bude obhajovat senátor Herbert Pavera. Dále budou o senátorské křeslo usilovat: pedagog Jan Korda v Praze 8, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek v Benešově a dokumentarista Břetislav Rychlík v Brně.

K Haškovi předsedkyně Pekarová Adamová mj. poznamenala: „Dominik Hašek je nejenom hokejová legenda, ale také člověk, který jasnými názory vyjadřuje názory k současnému dění, zejména k tomu, co se děje nedaleko od nás na Ukrajině.“

Všech pět kandidátů navrhuje TOP 09, kandidují ale s podporou dalších stran. Jak Pekarová Adamová uvedla, TOP 09 podporuje dalších 11 kandidátů a kandidátek, kteří do Senátu kandidují na návrh jiných stran, například ODS, KDU-ČSL či STAN.

„V dnešním zápase o demokracii je důležité si uvědomit, že nám jde o samotný charakter státu. Stačí méně informovaný pohled na to, co se děje u našich východních sousedů, abychom viděli, jak křehká svoboda a demokracie je,“ pokračovala Pekarová Adamová. „Vidíme, co je možné napáchat za poměrně krátkou dobu. A já se domnívám, že právě horní komora parlamentu není nadarmo pojistkou všech záruk, které máme k demokracii dané naší Ústavou.“ A že věří, že voliči, kteří přijdou k senátním volbám, si tuto hodnotu velmi dobře uvědomují a že podpoří právě kandidáty za TOP 09.

Zmínila, jaká jsou očekávání TOP 09 ohledně výsledků senátních voleb. „Zásadní pro mě je udržet Senát jako je dnes, nejenom pojistkou demokracie, ale také s jasně demokratickou většinou, kde takové obskurní hlasy jsou velmi marginální. Pro TOP 09 bude skvělým výsledkem, když nejenom obhájíme stávající pozice v Senátu, ale když i počet senátorů navýšíme,“ dodal Pekarová Adamová.

Slova se pak ujal Dominik Hašek: „Cítím, že nyní nastal můj čas. Velmi mi záleží na tom, co se kolem mě děje, a na osudech našich lidí. Proto chci být u toho, když se tvoří a schvalují nové zákony a když se rozhoduje o budoucnost naší země,“ řekl Hašek, dlouhodobě kritizující Rusko za invazi na Ukrajinu i účast ruských sportovců na mezinárodních sportovních soutěžích.

„I nyní, přesně jako na ledě, budu pracovat pro tým. Mým týmem bude Benešovsko a Praha-východ a nároďákem je Česká republika,“ použil bývalý brankář Hašek sportovní terminologii. V Senátu se chce zabývat bezpečností ČR a jejích občanů. Dále sociálními programy, především pro děti a rodiny s dětmi, které to nejvíce potřebují. „Jsem přesvědčen, že investice do zdraví, sportu a vzdělání našich dětí je nejlepší investicí do budoucnosti naší společnosti,“ sdělil Hašek důvody, proč kandiduje do Senátu.

Senátor a neúspěšný kandidát na prezidenta Pavel Fischer zdůraznil, že není čas na tříštění politických sil. „Je čas ukázat, že umíme spolupracovat.“ A že v dalším volebním období se chce v Senátu věnovat obraně a bezpečnosti: „Protože to je záležitost všech občanů. Z tohohle pohledu i s ohledem na vážnou bezpečnostní situaci dnes je potřeba, abychom i občany dokázali více zapojovat v těchto otázkách,“ řekl člen horní parlamentní komory, jenž bude mandát obhajovat.

První kolo senátních voleb se ve 27 obvodech uskuteční společně s krajskými volbami 20. a 21. září, druhé kolo pak proběhne o týden později. Senátoři se budou volit ve 27 obvodech.

