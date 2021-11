Pekarová s trikem Havla, vždyť to nezažila! Komenátor se chytá za hlavu. A z Rakušana má strach

Komentátor serveru Info.cz Petr Holec v rozhovoru pro internetovou televizi XTV prohlásil, že má strach z nastupující totality. Z totality, kterou podle jeho názoru šije na lidi Vít Rakušan (STAN) a jeho kolegové. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si z Holcova pohledu přivlastnila Václava Havla. A pokud se máme ještě něčeho bát, tak to nejsou komunisté, ale západní genderová ideologie. Rýpl také do psychiatričky Džamily Stehlíkové.

Petr Holec to vzal zase jednou od podlahy. Pochválil Václava Klause za to, že varoval před tím, co se na Česko řítí ze Západu. Sám prý má obavy z genderové ideologie, která sice zatím do Česka nepronikla v plné míře, ale hrozí, že se tak stane, čímž bude pošlapána svoboda získaná v listopadu 1989.

Holec je navíc toho názoru, že svátek 17. listopadu si přivlastnili lidé, kteří nás ženou do další totality. Jako předseda STAN a pravděpodobný příští ministr vnitra Vít Rakušan.

„Spíš mě víc děsí ta totalita Rakušana a spol.,“ uvedl doslova Holec. „To je nová a živá totalita. Takovej závan totality po těch volbách a diktatury vítězů: teď to jako uchopíme a pomstíme se. Ale za co? Za to, že nevyhráli v těch volbách před tím?“ kroutil hlavou Holec.

Stejně tvrdě se opřel i do předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové.

„Šéfka Topky Markétka, která si jako zprivatizovala toho Havla, nosila to tričko s Havlem. Samozřejmě jí to nepatřilo, protože ona to nezažila, byla mladá. A já když jsem viděl i toho Rakušana, jak kráčeli s těma kyticema, tak víte, že je to jen politickej populismus a žádný upřímný gesto,“ rozčiloval se.

„Já si myslím, že toho 17. listopadu musí člověk každýmu říct, že ho nenávidí a že má tu svoji pravdu,“ poznamenal kousavě.

Druhý český prezident Václav Klaus podle Holce správně řekl, že komunismus se zřítil sám svou nefunkčností a není pravda, že ho zbortili disidenti, i když ti si tuto zásluhu podle Holce dodnes nesprávně připisují.

A k tomu se 17. listopadu na veřejnosti znovu objevili aktivisté spolku Milion chvilek a znovu varovali před Andrejem Babišem, aby se nestal prezidentem.

Fotogalerie: - Burácení Milionu chvilek

„My teda fakt máme demokracii a oni tam přijdou s tím, že budeme vybírat prezidenta proti někomu. Ne za něco, ale zase proti někomu, protože my jsme tady definovali hrozbu a musíme jet dál. Ale já ty kluky chápu a vlastně je musím i pochválit, protože Babiš je poraženej a jim vyschly penězovody, protože na co jim lidi posílali peníze, aby porazili toho Babiše. Takže teď musej toho Antibabiše živit dál, jinak by možná brzy museli jít makat,“ pravil s pousmáním Holec.

Komentátor má, víc než z Babiše, obavu z hrozící genderové totality, která znemožňuje říkat, že máme jen dvě biologická pohlaví. „A tomu já se chci bránit, protože mě to děsí,“ poznamenal Holec.

Celé vystoupení Petra Holce naleznete zde

Pár slov přidal i na konto prezidenta Miloše Zemana a psychiatričky Džamily Stehlíkové, která bez toho, že by měla šanci prověřit Zemanovo zdraví, vyslovovala o zdravotním stavu prezidenta nekompromisní věty o deliriu a o tom, jak prezidentovi škodí jeho spolupracovníci.

Jenže potom Zeman vystoupil na TV Nova a podle Holce musela Džamila Stehlíková trpět. „Ta musí bejt v troskách, ne?“ ptal se Holec. „Nemáte tady mobil, nezkontrolujeme ji, jestli se jí něco nestalo? Řekněme, že i psychiatrička se může zbláznit. Tak můžeme takhle na dálku udělat takovou diagnostiku,“ zhodnotil Džamilu Stehlíkovou Holec.

