Roun (KSČM): Prý gesto solidarity s oběťmi války

04.11.2025 4:31 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výzvu europoslance Zdechovského k vrácení ukrajiské vlajky na Národní muzeum

Foto: KSČM
Popisek: Roman Roun

Mám čím dál silnější dojem, že Tomáš Zdechovský už dávno nepůsobí jako český europoslanec. Bez zaváhání se zařadil mezi poslušné lokaje Evropské unie a Západu, když veřejně vyzval k návratu ukrajinské vlajky na budovu Národního muzea. Prý jako gesto solidarity s oběťmi války.

Solidarita? Kde byla jeho empatie, když umírali civilisté v Iráku, Afghánistánu, Jemenu nebo Palestině? Kde byly jeho výzvy, když se pod západními bombami hroutily domy a umíraly děti a ženy? Jeho selektivní soucit je jen další forma pokrytectví.

Zdechovský by si měl připomenout, jak vypadá vlajka země, kterou má zastupovat v Evropském parlamentu. A místo prázdných gest by se mohl naučit pozdrav, který by měl zaznívat z úst každého českého zástupce: Sláva České republice!

Roman Roun

  • KSČM
  • Lídr hnutí STAČILO! v Pardubickém kraji pro volby do PS PČR
  • mimo zastupitelskou funkci
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

