Mám čím dál silnější dojem, že Tomáš Zdechovský už dávno nepůsobí jako český europoslanec. Bez zaváhání se zařadil mezi poslušné lokaje Evropské unie a Západu, když veřejně vyzval k návratu ukrajinské vlajky na budovu Národního muzea. Prý jako gesto solidarity s oběťmi války.
Solidarita? Kde byla jeho empatie, když umírali civilisté v Iráku, Afghánistánu, Jemenu nebo Palestině? Kde byly jeho výzvy, když se pod západními bombami hroutily domy a umíraly děti a ženy? Jeho selektivní soucit je jen další forma pokrytectví.
Zdechovský by si měl připomenout, jak vypadá vlajka země, kterou má zastupovat v Evropském parlamentu. A místo prázdných gest by se mohl naučit pozdrav, který by měl zaznívat z úst každého českého zástupce: Sláva České republice!
Roman Roun
