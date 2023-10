Peklo v Gaze: Izrael masivně útočí po zemi. Hamás má zásoby, civilisté nic

reklama

Izraelské pozemní síly vstoupily do Gazy. Světu to sdělili teroristé z palestinského hnutí Hamás s tím, že přicházejícím ozbrojeným silám Státu Izrael (IDF) budou čelit se všé rozhodností. Podle serveru listu Jerusalem Post zaujaly již v pátek večer své pozice izraelské tanky. Gaza také čelí výpadku internetu. Server Times of Israel upozornil, že pracovníci ze zdravotnických organizací vyslaných OSN kvůli tomu nemohou komunikovat s pracovníky vyslanými do Pásma Gazy.

Tedros Adhanom, šéf Světové zdravotnické organizace, říká, že výpadek proudu „znemožnil sanitkám dostat se ke zraněným“. „Stále nejsme v kontaktu s našimi zaměstnanci a zdravotnickými zařízeními. Bojím se o jejich bezpečnost,“ napsal na sociální síti X.

V sobotu dopoledne pak Izraelci s konečnou platností potvrdili, že pozemní invaze do Gazy je v plném proudu. „V posledních několika hodinách jsme výrazně zvýšili počet našich útoků v Gaze,“ řekl v pátek mluvčí IDF Daniel Hagari. „Vstoupili jsme do Gazy a rozšiřujeme operace,“ pokračoval Hagari s dovětkem, že nejsou hlášeni žádní zranění.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 8842 lidí

IDF uvedly, že odhalí více informací o tom, jak Hamás ubližuje svým civilistům. V pátek odpoledne IDF odhalila podzemní teroristickou síť Hamásu, včetně využití nemocnice Al-Shifa jako velitelského a řídícího centra. Izrael zároveň uvedl, že umožňuje mezinárodnímu společenství rozšířit své humanitární úsilí a že v sobotu vstoupí do Gazy další nákladní auta s potravinami, vodou a léky.

List Haarec upozornil, že IDF zničily na 150 pozemních cílů. Palestinci oznámili, že po tomto útoku zůstaly desítky mrtvých těl pod sutinami v severní části Pásma Gazy. Těla byla údajně převezena do nemocnice Beit Lahia v severní Gaze.

Izrael tvrdí, že jeho ofenziva v Gaze je zaměřena na zničení infrastruktury Hamasu a slíbil, že zlikviduje celou teroristickou skupinu, která Pásmu Gazy vládne. Tvrdí, že se zaměřuje na všechny oblasti, kde působí Hamás, a zároveň se snaží minimalizovat civilní oběti.

Fotogalerie: - Slova o Hamásu

Server listu New York Times i zástupci západních a arabských států potvrdili informaci, že Hamás hromadí zásoby paliva a potravin a nedodává je civilistům v Pásmu Gazy.

„Hamás má stovky tisíc galonů paliva pro vozidla a rakety; skrýše munice, výbušnin a materiálů k výrobě dalších; a zásoby jídla, vody a léků,“ píše se ve zprávě s odkazem na nejmenované činitele. Vysoký libanonský představitel řekl novinářům, že Hamás má dostatek zásob pro teroristickou skupinu, aby udržela boje po dobu tří až čtyř měsíců bez potřeby doplňování. Úředníci mluvili s novinami pod podmínkou anonymity, aby neprozradili své zdroje.

Izrael, který obvykle dodává palivo do Gazy, zastavil všechny přesuny po útoku Hamásu na Izrael 7. října, kdy teroristická skupina náhle zahájila pozemní, vzdušný a námořní útok.

