Peklo zamrzlo. Kalousek se shodnul s Okamurou. Proti Fialovi

„Bylo by těžké si s tím poradit z národního rozpočtu, proto jsem rád, že jsme se tady setkali, slovně si vyjádřili solidaritu, ale že paní předsedkyně přišla s konkrétními částkami a prostředky, jak pomoci,“ dodal na setkání v polské Vratislavi premiér Fiala, informoval server iDnes.

Později na síti X pak veřejnost informoval o příslibu dvou miliard eur, tedy 50 miliard korun, z rozpočtu EU. „Po ničivých povodních budeme muset opravit mosty, silnice, školy, nebo nádraží. Dopoledne už jsem řekl, že přispějeme ze státního rozpočtu. Teď jsme se navíc ve Wroclawi dohodli, že EU uvolní na pomoc pro ČR dvě miliardy eur z kohezních fondů. To jsou dobré zprávy,“ napsal 19. září premiér Fiala na síti X.

Po ničivých povodních budeme muset opravit mosty, silnice, školy, nebo nádraží. Dopoledne už jsem řekl, že přispějeme ze státního rozpočtu. Teď jsme se navíc ve Wroclawi dohodli, že EU uvolní na pomoc pro ČR dvě miliardy eur z kohezních fondů. To jsou dobré zprávy ???? pic.twitter.com/8d7SD46Lm2 — Petr Fiala (@P_Fiala) September 19, 2024

Poté už 25. září přicházejí nové informace. Peníze z EU nepřijdou, Česká republika je má najít v již schválených programech placených z fondů unie. Teprve až peníze najde a sníží tak o 50 miliard financování jiných projektů, můžou se investovat do sanace následků povodní. „Jde o prostředky, které bude nutné hledat ve stávajících programech s možností vyšší flexibility jejich využití," informovalo Českou tiskovou kancelář Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Nechápu, proč nám premiér Petr Fiala říkal, že nám EU uvolní 2 mld. eur z fondu soudržnosti. Ty si musíme uvolnit sami z peněz, které už máme. O.K., to je férové, to jsou naše priority. Férové ale není neříkat o tom pravdu,“ zhodnotil zavádějící informace deklarované premiérem Fialou bývalý ministr financí Miroslav Kalousek na síti X.

Nechápu, proč nám premiér @P_Fiala říkal, že nám EU uvolní 2 mld Euro z fondu soudržnosti. Ty si musíme uvolnit sami z peněz, které už máme. O.K., to je férové, to jsou naše priority. Férové ale není neříkat o tom pravdu. https://t.co/9YDFlKj4lh — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) September 26, 2024

Předseda opoziční SPD Tomio Okamura se k věci postavil s větší dávkou kritiky. „Fialova vláda lhala! Evropská unie žádných 50 miliard navíc Česku na povodně nepošle, jak před volbami slibovali vládní politici. Ještě před krajskými volbami minulý týden vládní politici v čele s premiérem Fialou halasně oznamovali, že Česko získá od EU v přepočtu zhruba 50 miliard korun na pokrytí škod po povodních!“ zahřímal na svém facebooku Okamura.

A citoval ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška (TOP 09), který pomoc na řešení dopadů povodní z Evropské unie chválil. A na nezištné pomoci Evropské unie vykreslil i naše členství v západních strukturách. „EU nám pošle 50 miliard Kč na pomoc s ničivými povodněmi. Někteří politici u nás jen prázdně káží o mostu mezi Východem a Západem, kterým máme být, ale ta se s takovou pomocí a solidaritou vylučuje. EU funguje na principu vzájemné podpory – když potřebujeme pomoc my, dostaneme ji. Až budou potřebovat jiní, pomůžeme zase my. Nezapomeňme na to, až nám zase budou extrémisti kázat nesmysly o ,Brexitu po Česku‘,“ horoval za hodnoty unie ministr Ženíšek.

EU nám pošle 50 miliard Kč na pomoc s ničivými povodněmi. Někteří politici u nás jen prázdně káží o mostu mezi Východem a Západem, kterým máme být, ale ta se s takovou pomocí a solidaritou vylučuje.

EU funguje na principu vzájemné podpory - když potřebujeme pomoc my, dostaneme… — Marek Ženíšek (@zenisek_m) September 20, 2024

Tomia Okamuru taková slova nenechala chladným. Poznamenal, že ze strany českých vládních činitelů to bylo jasné lhaní. Stejně jako u jejich slibu, že nebudou zvyšovat daně. „Podle mého názoru se ze strany vládních politiků jednalo o jasnou lež. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy lhali. Například slibovali, že nebudou zvyšovat daně, a udělali pravý opak! Politici vlády lžou a mají tu drzost své kritiky označovat za šiřitele dezinformací!“ zhodnotil Okamura.

Okamura poukázal i na to, že není zcela jasné, kolik peněz bude moci Česká republika na sanaci škod po povodních dát. „Jenže už v pondělí bylo všechno jinak. Brusel totiž oznámil, že dané povodňové peníze nejsou prostředky navíc, ale jenom jednodušší využití peněz již přidělených. Přičemž ale, již podle tuzemského ministerstva pro místní rozvoj, není zatím známo, kolik peněz bude moci Česko v rámci této zjednodušené procedury využít…“ upozornil Tomio Okamura.

